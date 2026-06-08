Când programul tău e plin ochi și abia ai timp să respiri, cum mai găsești energie pentru relația de cuplu? Jonathan Knight, celebrul cântăreț din trupa New Kids on the Block, tocmai a lansat pe 8 iunie noua sa emisiune „Crashers” pe HGTV, dar adevărata lui reușită pare să fie acasă. El și actorul Harley Rodriguez sunt căsătoriți din 2022, însă împart bune și rele de aproape două decenii.

Pentru noi, cele care jonglăm zilnic cu cariera, familia și viața personală, povestea lor e o gură de aer proaspăt. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, provocarea de a menține o legătură vie când sunteți mereu pe drumuri este una cât se poate de reală. Și se pare că secretul lor nu stă în vacanțe luxoase, ci într-un obicei zilnic banal pe care l-am putea împrumuta și noi.

De la instructor de fitness la partener de viață

Poate că fața lui Harley îți pare cunoscută. Dacă erai adolescentă în anii ’90, sigur te uitai la serialul „Sweet Valley High”, unde el îl juca pe simpaticul Manny Lopez între 1994 și 1997. Dar anii au trecut, iar el a schimbat complet macazul. În prezent, Harley lucrează ca antrenor personal la Barry’s Bootcamp și locuiește în Boston.

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Cei doi s-au cunoscut prin prieteni comuni în 2008, exact când Jonathan mergea la clasele de fitness ale lui Harley ca să se mențină în formă pentru concerte. De acolo până la o poveste de dragoste în toată regula a fost doar un pas. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm detalii emoționante despre cum reușesc să facă lucrurile să funcționeze. Iar declarațiile cântărețului arată o maturitate pe care multe dintre noi o căutăm în cuplu.

Trucul celor opt telefoane pe zi

Distanța macină multe relații. Numai că ei au găsit o metodă prin care să se simtă aproape, chiar și când sunt în state diferite. Jonathan a recunoscut recent că îl sună pe Harley de o mulțime de ori pe zi, doar ca să știe unde se află prin casă.

„E nasol să nu fim împreună, dar ne sunăm de un număr ridicol de ori în fiecare zi. Îl sun probabil de opt ori pe zi și îi zic «Unde ești», pentru că vreau să îmi imaginez unde este în casă și pur și simplu să am acel sentiment de acasă. Iar el îmi zice «Oh, sunt în bucătărie sau sunt în garaj». Și eu zic «Ok, te sun mai târziu».” – Jonathan Knight, artist

Pe lângă aceste mici momente de conexiune, sprijinul necondiționat pare să fie baza. Într-o postare de ziua lui Harley, artistul a subliniat exact acele calități care aduc liniște într-o viață haotică.

„Îți mulțumesc că mă iubești așa nebun, ocupat și nevrotic cum sunt! Te iubesc, te iubesc, te iubesc și mai mult! Călătoriile vieții au fost uimitoare alături de tine. Aștept cu nerăbdare să văd ce lucruri uimitoare ne va aduce viața în viitor.” – Jonathan Knight, artist

Până la urmă, relațiile lungi nu se susțin cu gesturi grandioase, ci cu dorința de a nu-l ține pe celălalt pe loc. Poate că azi, în pauza de prânz, ar fi o idee bună să îți suni partenerul doar ca să-l întrebi în ce colț al biroului se află. E un gest mărunt, dar care transformă o zi oarecare într-un moment de apropiere reală.