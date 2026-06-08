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Duminică seara, la cea de-a 79-a ediție a Premiilor Tony de la Radio City Music Hall, Rachel Zegler a demonstrat că știe exact cum să atragă toate privirile. Starul din „West Side Story” a pășit pe covorul roșu într-o rochie personalizată Michael Kors, de un maro-ciocolatiu profund, care a generat instantaneu un val de reacții pozitive online.

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Imaginează-ți doar cât de greu este să revii în lumina reflectoarelor după ce ai fost criticată intens. Ei bine, fix aici e lecția pentru noi toate. Modul în care alegem să ne prezentăm lumii, cu încredere și o ținută care ne reprezintă cu adevărat, poate schimba complet discursul din jurul nostru. Nu e vorba doar despre haine scumpe, ci despre atitudine și despre cum o croială impecabilă te face să te simți pur și simplu invincibilă.

Detaliul care face diferența

Și totuși, contextul e cel care dă greutate acestui moment. Gândește-te la sezonul Met Gala de anul acesta, când tânăra actriță a fost ținta unor critici destul de dure. Atunci, utilizatorii de pe internet s-au legat de ceea ce au descris drept mișcări „ciudate” ale maxilarului ei pe faimoasele trepte. De data asta, roata s-a întors complet în favoarea ei.

Rochia lungă până în pământ a prezentat un decolteu absolut amețitor, care cobora până în talie. Totul a fost echilibrat de un drapaj fin care i-a pus în valoare silueta. Iar spatele gol a completat perfect trena fluidă. Ce mi-a plăcut enorm a fost decizia de a păstra accesorizarea la minimum (fără coliere masive, doar cercei delicați, câteva inele și un ceas auriu).

Părul ei lăsat liber, în bucle lejere, a oferit acea notă de naturalețe de care aveam nevoie.

Așa cum notează Theblast într-un reportaj publicat recent, reacțiile fanilor au fost copleșitoare. Un comentator a declarat că arăta „hot asf”, în timp ce alții au numit-o „absolut uimitoare” și un „concurent pentru cea mai bine îmbrăcată”.

Schimbările de ținută ale serii

Dar seara nu s-a încheiat cu o singură ținută. Pentru momentul ei pe scenă, unde a onorat a 50-a aniversare a spectacolului „A Chorus Line”, Rachel a ales o rochie neagră strălucitoare, cu umerii goi și detalii din pene.

A cântat piesa „What I Did for Love”, iar vocea ei plină de emoție a amuțit sala.

„Rachel Zegler a fost născută pentru momente ca acesta.” – Fan, pe rețelele sociale

Pentru petrecerea târzie de la Pebble Bar, a schimbat complet registrul. A apărut într-o rochie furou tip slip dress din satin liliachiu. Cu bretele subțiri și un material mătăsos care cădea impecabil pe linia corpului, a demonstrat că simplitatea rămâne adesea cea mai sofisticată alegere. E genul de rochie pe care sincer mi-aș dori să o am în dulap pentru o seară caldă de vară.

Ce urmează pentru actriță pe scenele mari

Deși nu a plecat acasă cu un trofeu Tony anul acesta, fanii o văd deja ca pe „Cea mai bună actriță în rol principal într-un musical de anul viitor”. Optimismul se bazează pe viitoarea relansare a spectacolului „Evita” pe Broadway, programată pentru primăvara anului 2027 la Winter Garden Theatre. Pentru rolul Evei Perón de la Londra, ea a câștigat deja prestigiosul premiu Laurence Olivier.

Până când cortina se va ridica din nou pentru ea la New York, o singură întrebare plutește în aer. Va reuși acest nou rol să îi aducă râvnitul trofeu Tony la viitoarea gală din 2027?