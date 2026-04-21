Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, trăiește momente de o emoție copleșitoare. La 47 de ani, politicianul a devenit din nou tată, iar familia sa s-a mărit dintr-o dată cu trei noi membri, după ce soția sa, Mihaela, a născut tripleți pe 18 aprilie 2026. Cei trei băieți sunt perfect sănătoși.

Un dar de Paște și trei nume sfinte

Bucuria este imensă în familia Bănicioiu, care acum numără patru copii. Cei trei nou-născuți au primit nume cu o puternică rezonanță religioasă, fiind botezați Petru, Ioan și Matei. Ei se alătură fratelui lor mai mare, Mihnea Nicolae, completând o familie numeroasă și fericită. Vizibil emoționat, fostul ministru a ținut să mulțumească public celor care i-au fost alături.

„Noi suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit de Paște și mulțumim echipei medicale de la Spitalul Filantropia care a făcut tot posibilul pentru a gestiona cu bine o situație destul de complicată, așa cum e o naștere de tripleți!”, a declarat Nicolae Bănicioiu.

O reușită pentru medicii români

Dincolo de bucuria familiei, nașterea reprezintă un succes vizibil pentru sistemul medical din România. Sarcina a fost dusă până la 34 de săptămâni, un termen considerat neobișnuit de lung și benefic pentru o sarcină multiplă, contribuind decisiv la starea de sănătate excelentă a bebelușilor. Cum vine asta în cifre? Doi dintre băieți au cântărit la naștere 2.100 de grame, iar al treilea a avut 1.900 de grame.

Iar cazul este o raritate statistică, fiind prima situație înregistrată în care o a doua sarcină a unui cuplu rezultă în tripleți care ating un prag de maturitate atât de avansat.

O performanță, pe bune.

Discreție și o familie consolidată

Soția fostului ministru, Mihaela Bănicioiu, în vârstă de 41 de ani, a preferat să treacă prin această perioadă delicată cu maximă discreție. Absolventă a Academiei de Studii Economice, ea s-a retras de mult timp din lumea modei, concentrându-se pe viața de familie. V-ați fi gândit vreodată la asta?

Cei doi s-au căsătorit în 2011, după ce s-au cunoscut la un concurs de frumusețe, și au o căsnicie solidă de 15 ani. De-a lungul timpului, Mihaela a ales să stea departe de reflectoarele scenei politice, susținându-și soțul din umbră. Nicolae Bănicioiu, absolvent al Facultății de Stomatologie și cadru universitar la UMF „Carol Davila”, s-a retras și el în ultimii ani din prima linie a politicii, dedicându-se mai mult profesiei și familiei.