Un om de știință care s-a luptat ani de zile cu acneea a reușit să transforme o investiție de doar 1.500 de lire sterline într-o afacere de 7 milioane de lire. Vorbim despre Andy, fondatorul brandului de skincare 47 Skin, care a pornit totul din propria frustrare și a ajuns să ajute peste 200.000 de clienți. Povestea lui este, pe bune, una desprinsă din filme.

O luptă personală cu acneea

Pentru Andy, totul a început în adolescență, cu o problemă pe care o cunosc mulți: acneea. Numai că, în cazul lui, problema a persistat ani la rând, afectându-i serios stima de sine. A încercat, practic, orice soluție disponibilă pe piață, de la tratamente medicamentoase dure la creme extrem de scumpe, însă fără un rezultat care să dureze.

„Am încercat totul, de la antibiotice la Roaccutane, creme scumpe și tratamente faciale. Nimic nu a funcționat pe termen lung și întotdeauna mi-a afectat încrederea în mine,” mărturisește Andy. Această frustrare continuă a fost, până la urmă, scânteia care a aprins totul.

Descoperirea care a schimbat totul

Fiind om de știință, Andy nu s-a resemnat. A început să cerceteze pe cont propriu, căutând un ingredient sau o combinație de ingrediente care să facă, în sfârșit, o diferență. Și a găsit ceva ce părea extrem de promițător. V-ați fi gândit vreodată că soluția stătea într-o combinație mai puțin obișnuită?

„Am dat peste o formulă unică ce conținea argint și chitosan, care părea să aibă proprietăți uimitoare de vindecare a pielii,” explică el. Convins de potențialul descoperirii, a colaborat cu un laborator pentru a perfecționa și stabiliza formula. Așa s-a născut ingredientul patentat Silver Chitoderm, piatra de temelie a brandului său.

De la 1.500 de lire la 7 milioane

În 2018, cu doar 1.500 de lire sterline din economiile personale, Andy a lansat 47 Skin. Primul produs a fost un ser. Iar succesul a fost aproape instantaneu. În primul an, cifra de afaceri a atins 1 milion de lire sterline. În al doilea an, a explodat la 4,5 milioane de lire.

Astăzi, compania are o cifră de afaceri de 7 milioane de lire.

Dar creșterea nu s-a oprit la bani. De la acel prim produs, gama s-a extins mare. „Am început cu un singur ser și am crescut la o gamă de 20 de produse, cu o echipă de 12 persoane și peste 200.000 de clienți,” spune fondatorul. Cifrele acestea (investiție versus profit) arată o traiectorie de business de-a dreptul incredibilă.

Mai mult decât un business

Dincolo de cifre, pentru Andy miza a fost întotdeauna una personală. Scopul său nu a fost doar să vândă produse, ci să ofere altora soluția pe care el nu a găsit-o la timp. Această misiune este cea care îl motivează în continuare.

„Misiunea mea a fost întotdeauna să ajut oamenii să se simtă încrezători în propria piele,” afirmă el. Satisfacția de a vedea recenziile pozitive și poveștile clienților mulțumiți depășește orice succes financiar.

„A fost o călătorie incredibilă și sunt atât de mândru de ceea ce am realizat. Să văd impactul pozitiv pe care produsele noastre îl au asupra vieții oamenilor este cel mai bun sentiment din lume,” adaugă Andy. Acum, cu o bază solidă de clienți și o cifră de afaceri impresionantă, Andy și echipa sa pregătesc următorul pas major: extinderea la nivel global.