Vestea de vineri, 19 iulie, aduce o neliniște pentru cei care pun salată iceberg în meniu fără să se gândească prea mult. FDA a anunțat că rezultatul inițial care lega salata iceberg de la Taylor Farms de Mexico de epidemia de Cyclospora a fost un „fals pozitiv”. Cu toate acestea, retragerea produsului din SUA rămâne valabilă.

Salata retrasă nu ar trebui consumată. Pe 17 iulie, FDA identificase Taylor Farms de Mexico drept sursa unei epidemii de Cyclospora, cu mii de cazuri la nivel național. Agenția legase situația de salata iceberg tocată, utilizată în restaurantele Taco Bell. Între timp, compania a retras voluntar de pe piața din SUA toată salata iceberg, distribuită anterior în magazine din 27 de state.

Pentru cumpărători, este importantă diferența dintre un test infirmat și o alertă retrasă. Aici nu s-a întâmplat al doilea lucru. FDA și-a revizuit concluziile pe 19 iulie, dar instituția încă suspectează o legătură între Taylor Farms și epidemie. Așa cum relatează Delish, autoritățile avertizează consumatorii să nu mănânce salata iceberg retrasă. Recomandarea practică nu se modifică deocamdată.

Ce înseamnă un „fals pozitiv” aici

În acest caz, un „fals pozitiv” indică faptul că testul inițial a arătat o legătură care, după reverificare, nu s-a confirmat. Nu este o ridicare a suspiciunilor, ci invalidarea unei probe de laborator anume.

FDA a explicat direct de ce și-a schimbat poziția.

„Din cauza complexității în detectarea Cyclospora, experții de laborator ai FDA au re-revizuit rezultatele probelor și au ajuns la concluzia că rezultatul nu reprezintă o amplificare reală și ar trebui considerat un fals pozitiv.”

Experții în știința alimentară subliniază că testarea pentru Cyclospora este deosebit de dificilă. Până vineri, 19 iulie, nu existau rezultate pozitive confirmate în urma testării produselor pentru Cyclospora, deși investigațiile continuau.

De ce retragerea rămâne, chiar dacă testul a fost infirmat

Un test eronat poate fi scos din explicația oficială, dar produsul rămâne retras de pe piață. Se întâmplă când autoritatea încă vede o posibilă legătură cu epidemia. Aceasta este o realitate frustrantă pentru consumatori și pentru producător.

Pentru Taylor Farms de Mexico, miza este dublă: imagine și bani. Compania suportă efectele unei retrageri ample, în 27 de state, deși rezultatul pe care s-a sprijinit acuzația inițială a fost infirmat. Pentru public, miza este încrederea. Când un produs proaspăt intră într-o anchetă, puțini fac diferența între „confirmat”, „suspectat” și „fals pozitiv”.

Epidemiile de Cyclospora sunt adesea legate de produse proaspete, precum legumele cu frunze verzi, ierburile aromatice sau fructele de pădure. Acest lucru menține consumatorii într-o stare de alertă, mai ales în sezoanele calde, când astfel de alimente ajung mai des în farfurie.

Dacă ați cumpărat un produs aflat într-o retragere, reperul de bun-simț rămâne cel indicat acum de FDA: nu îl consumați. Până când ancheta se clarifică, salata iceberg retrasă de Taylor Farms de Mexico rămâne un produs de evitat, chiar dacă testul care a declanșat alarma a fost declarat fals pozitiv.