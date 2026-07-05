Influencerul Cristian Cârnu (25 de ani), cunoscut după clipurile devenite virale pe TikTok, este acuzat că ar fi fost implicat într-un mecanism de înșelăciune legat de anunțuri false de cazare și apartamente inexistente. Cazul merge dincolo de numele lui: arată cât de ușor poate fi confundată senzația de apropiere din online cu încrederea reală, iar asta poate costa bani, date personale și multă liniște.

În cifre, peste 100 de persoane ar fi fost păcălite, iar prejudiciul estimat depășește 100.000 de lei. Asta înseamnă, raportat strict la datele apărute până acum, mai mult de 1.000 de lei pentru fiecare persoană dacă suma ar fi împărțită egal, deși amploarea exactă a fiecărui caz urmează să fie stabilită de instanță. Cristian Cârnu a fost reținut, apoi plasat în arest preventiv, fiind acuzat de înșelăciune și fals informatic, în urma unor percheziții.

Dacă petreci timp pe TikTok, probabil recunoști mecanismul. Vezi aceeași față des, urmărești povești personale, momente emoționante, gesturi de ajutor, poate chiar recomandări de cumpărături. Iar platforma împinge tocmai spre reacții rapide și spre cumpărături făcute din impuls. Problema apare când creierul ia familiaritatea drept dovadă de caracter.

Mecanismul psihologic din spatele încrederii accelerate

Psihologul Cristina Sevrani explică foarte clar de ce se întâmplă asta. Nu e naivitate, ci un mecanism psihologic cât se poate de uman. Potrivit Libertatea, relațiile parasociale sunt una dintre cheile acestui tip de încredere accelerată.

„Cel mai important mecanism este para-relația socială, unde creierul nostru nu face întotdeauna distincția clară între o relație reală și una unilaterală, în care noi urmărim pe cineva fără ca acea persoană să ne cunoască. Adăugăm la asta euristica disponibilității: cu cât vedem mai des o față și o voce, cu atât persoana ni se pare mai familiară și, prin extensie, mai de încredere. Funcționează același principiu ca în reclame, adică repetiția creează confort psihologic.” -25% Mind Mastery. Ghidul tau despre minte si suflet - Gabriella Bondoc Cumpără acum

Aici e partea utilă pentru tine: dacă simți că „îl știi” pe cineva din online pentru că l-ai văzut luni sau ani la rând, merită să faci o pauză exact înainte de o decizie cu miză. O plată, trimiterea buletinului, deschiderea unui cont, transferul unui avans pentru o cazare sau un apartament sunt momente în care emoția de familiaritate trebuie pusă pe hold.

„Problema este că familiaritatea nu este același lucru cu cunoașterea”, spune Cristina Sevrani. Și are sens. Poți urmări mult timp activitatea cuiva fără să știi cum reacționează când nu controlează imaginea publică, când apare un conflict sau când nu mai are camera pornită.

Semnele care ar trebui să îți aprindă beculețul roșu

În informațiile apărute despre acest caz se vorbește despre un mecanism care ar fi inclus câștigarea încrederii unor persoane vulnerabile prin gesturi de ajutor și interacțiuni sociale, apoi implicarea lor în schema de înșelăciune, inclusiv prin obținerea de date personale sau deschiderea de conturi bancare. Tocmai de aceea, merită urmărite semnele unei imagini prea perfect construite.

Cristina Sevrani spune că printre indiciile unei imagini artificial pozitive se numără perfecțiunea fără fisuri, nevoia constantă de validare, generozitatea mereu filmată și postată, lipsa totală a criticilor și reacțiile disproporționate la orice întrebare publică. Cu alte cuvinte, când totul pare impecabil, luminos și controlat la milimetru, exact asta ar trebui să te facă puțin mai atentă.

„Un posibil indicator este discrepanța dintre perfecțiunea afișată și complexitatea reală a vieții. O imagine excesiv de coerentă, lipsită de nuanțe, vulnerabilități sau contradicții poate ridica semne de întrebare.”

Mai e ceva ce merită ținut minte. „Empatia publică poate fi performativă, adică învățată și aplicată strategic, nu simțită”, spune psihologul. Asta nu înseamnă că fiecare creator de conținut care își arată latura bună minte. Înseamnă doar că bunătatea filmată nu este, singură, probă de siguranță.

Verificări esențiale înainte de a trimite bani sau date

Dacă un anunț de cazare sau de apartament ajunge la tine printr-o persoană pe care o urmărești și o placi, regula bună este simplă: verifici informația separat de persoana care ți-a inspirat încredere. Adică nu iei drept garanție numărul de urmăritori, popularitatea sau tonul cald din clipuri.

Și psihologia explică de ce. Cristina Sevrani vorbește despre efectul halo: dacă cineva pare că face lucruri bune și este admirat de mulți, mintea completează singură restul și presupune că persoana este de încredere în toate. Popularitatea devine, practic, o garanție socială. Doar că exact această scurtătură poate fi exploatată.

„Este o formă clasică de efect halo: dacă cineva pare să facă lucruri bune și este admirat de mulți, creierul nostru extrapolează automat că acea persoană este bună în toate dimensiunile. Popularitatea devine un fel de «garanție socială» și ne gândim inconștient că atâția oameni nu se pot înșela toți. Este o scurtătură cognitivă utilă în unele contexte, dar extrem de vulnerabilă la manipulare.”

Practic, înainte de orice plată sau trimitere de acte, fă trei lucruri banale, dar foarte eficiente: oprește-te puțin dacă simți presiune de timp, separă omul de ofertă și întreabă-te dacă ai face aceeași alegere dacă anunțul ar veni de la un cont necunoscut. Dacă răspunsul e nu, semnalul e clar.

Ce urmează în cazul Cristian Cârnu

Dosarul este în curs de soluționare, iar instanța urmează să stabilească răspunderea și amploarea faptelor. Până atunci, partea care chiar te ajută în viața de zi cu zi rămâne asta: faptul că vezi des o persoană online nu înseamnă că o cunoști. Iar când o imagine pare prea bine administrată, merită să îți amintești o frază scurtă a Cristinei Sevrani: „Autenticitatea reală nu are nevoie de atâta administrare.”