Kris Jenner, matriarha clanului Kardashian-Jenner, este, se pare, furioasă. Motivul? Faceliftul de 300.000 de dolari, realizat în urmă cu mai puțin de un an, a început deja să-și piardă din efect, lăsând-o pe vedeta de 70 de ani nemulțumită de rezultate. Anul trecut, fanii spuneau că arată mai tânără decât fiicele sale trecute de 40 de ani, însă acum lucrurile stau puțin diferit.

De ce dispare un facelift atât de repede?

La prima vedere, pare o situație neobișnuită. Iar chirurgul plastician Omar Tillo, de la CREO Clinic, confirmă acest lucru. „Kris și-a făcut faceliftul acum aproximativ un an, ceea ce înseamnă că rezultatele se deteriorează neobișnuit de repede.”

Până la urmă, cum e posibil așa ceva? Tillo oferă mai multe explicații posibile. „În primul rând, tehnica are o importanță enormă. Un lifting superficial, doar la nivelul pielii, poate produce un rezultat imediat care arată puternic în primele săptămâni, dar fără repoziționarea straturilor structurale mai profunde, acel rezultat are puține elemente de ancorare. Pielea singură are o memorie slabă și se va relaxa.”

Pe lângă tehnică, biologia fiecărui pacient joacă un rol decisiv. Calitatea pielii, genetica, daunele solare și schimbările semnificative de greutate pot afecta modul în care țesuturile își mențin noua poziție. „În unele cazuri, estomparea timpurie reflectă biologia pacientului la fel de mult ca și procedura în sine,” adaugă medicul.

Și, fireste, există și percepția. „Pacienții (în special cei aflați în atenția publicului, înconjurați de imagini și comparații) pot percepe uneori o estompare care este, de fapt, o așezare normală a țesuturilor.” Tillo subliniază un detaliu esențial: „Un facelift produce rezultatul final la aproximativ șase până la douăsprezece luni post-operator, odată ce umflătura s-a retras complet. Ceea ce unii interpretează ca fiind dispariția rezultatelor poate fi, de fapt, pur și simplu diferența dintre aspectul post-operatoriu timpuriu și rezultatul real pe termen lung.”

Botoxul care nu ține o problemă comună

Nemulțumirea legată de proceduri nu se oprește la operațiile costisitoare. Multe persoane se plâng că toxina botulinică, popularul Botox, nu rezistă cât ar trebui. Potrivit dr. Richard Devine, fondatorul Devine Clinic, Botoxul durează în medie trei-patru luni, deși unii se pot bucura de efecte până la șase luni.

Dar, hai să fim serioși, de ce la unii durează mai puțin? „Primul tratament se poate estompa uneori puțin mai repede, în timp ce tratamentele regulate de întreținere pot părea că durează mai mult în timp,” explică Devine. „Zonele precum fruntea, liniile de încruntare și laba gâștii pot răspunde ușor diferit, în funcție de forța și mișcarea mușchilor.”

Factorii sunt multipli. „Muşchii faciali mai puternici epuizează adesea efectele mai repede, motiv pentru care persoanele foarte expresive pot constata că mișcarea revine mai devreme,” notează el. Metabolismul este un alt vinovat. „Metabolismul joacă și el un rol, deoarece unii oameni procesează în mod natural Botoxul mai repede.” În plus, expunerea frecventă la căldură (saune, camere cu aburi, climate foarte calde) poate scurta durata efectelor. Soluția? „Cel mai bun mod de a face Botoxul să dureze este consecvența. Menținerea programărilor regulate, înainte ca mișcarea să revină complet, poate ajuta la antrenarea mușchilor pentru a se relaxa în timp.”

Misterul acidului hialuronic de ce se topesc fillerele

Situația se complică și mai mult la fillere.

Dr. Liesel Holler, expertă în estetică, spune că durata de viață a unui filler depinde enorm de zona injectată. „Din experiența mea, majoritatea pacienților se pot aștepta ca rezultatele să dureze între 12 și 17 luni, dar acesta este un interval larg, cu un motiv întemeiat,” precizează ea. „Fillerul pentru buze și cel pentru pomeți se comportă foarte diferit în țesut. Buzele tind să metabolizeze fillerul mai repede din cauza mișcării constante din acea zonă, durând adesea între nouă și 12 luni, în timp ce fillerul plasat în pomeți sau pe linia maxilarului poate dura de la 12 la 18 luni, uneori chiar mai mult.”

Cauzele estompării rapide sunt diverse:

Marca și plasarea: Fillerele premium durează mai mult, iar cele injectate adânc, lângă os, sunt mai rezistente decât cele superficiale.

Fillerele premium durează mai mult, iar cele injectate adânc, lângă os, sunt mai rezistente decât cele superficiale. Vârsta și metabolismul: Pacienții mai tineri, cu o rată metabolică mai activă, pot observa o dispariție mai rapidă a acidului hialuronic.

Pacienții mai tineri, cu o rată metabolică mai activă, pot observa o dispariție mai rapidă a acidului hialuronic. Mișcarea: Zonele cu mobilitate ridicată, precum buzele, accelerează descompunerea produsului. Chiar și pacienții foarte activi fizic pot observa o estompare mai rapidă.

Zonele cu mobilitate ridicată, precum buzele, accelerează descompunerea produsului. Chiar și pacienții foarte activi fizic pot observa o estompare mai rapidă. Stilul de viață: Fumatul și expunerea la soare generează radicali liberi care degradează acidul hialuronic.

Fumatul și expunerea la soare generează radicali liberi care degradează acidul hialuronic. Inflamația: Când corpul are un răspuns inflamator, produce o enzimă (hialuronidază) care descompune activ acidul hialuronic.

Când corpul are un răspuns inflamator, produce o enzimă (hialuronidază) care descompune activ acidul hialuronic. Pierderea în greutate: Potrivit dr. Nabil Jetha, „pierderea în greutate poate face uneori ca fillerul să pară că se diminuează mai repede, în special la nivelul feței, deoarece modificările grăsimii și țesuturilor înconjurătoare alterează contururile generale.”

Cazul rinoplastiei lichide

Nici rinoplastia non-chirurgicală nu scapă de această regulă a efemerului. Anastasia Kole, fondatoarea clinicii Alta Medispa, explică faptul că o astfel de procedură are efecte vizibile între 9 și 18 luni.

Și aici, factorii care influențează longevitatea sunt similari. „Metabolismul joacă un rol important, deoarece unii oameni descompun în mod natural fillerul mai repede decât alții,” spune Kole. Grosimea pielii, anatomia nazală, stresul intens și fumatul pot scurta, si, durata rezultatelor. Chiar și gesturi banale, precum purtarea frecventă a ochelarilor grei sau masarea nasului, pot avea un impact.

La final, însă, totul se poate rezuma la obișnuință. Kole oferă o perspectivă interesantă: „În unele cazuri, pacienții cred că fillerul a dispărut, când, în realitate, pur și simplu s-au obișnuit cu noul lor profil și încep să-și observe din nou trăsăturile originale.”