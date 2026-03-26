Emily Ratajkowski a atras toate privirile la evenimentul de lansare Cymbiotika x Ulta Beauty, desfășurat miercuri la The Lillian în Los Angeles. Modelul a apărut într-o ținută aparent simplă, dar care a fost complet transformată de o pereche de pantofi cu un design deosebit. A ales o siluetă clasică, dar cu un imprimeu cu efect de șarpe, aflat în tendințe, care s-a potrivit perfect cu rochia sa.

O rochie minimalistă, dar de efect

La sosire, Emily a purtat o rochie mini mulată, fără mâneci, de culoare bej. O alegere simplă, la prima vedere. Numai că piesa vestimentară minimalistă și discretă a avut rolul de a scoate în evidență încălțămintea, care a devenit astfel vedeta absolută a ținutei.

Pantofii cu toc de 10 cm, vedetele ținutei

Iar piesa de rezistență a fost, fără îndoială, încălțămintea. Pantofii aveau o bază bej, peste care era aplicat un efect de piele de șarpe de culoare neagră. Designul era completat de o margine subțire din piele neagră care contura elegant linia superioară a pantofului, bareta și catarama.

Recomandari Anya Taylor-Joy a purtat 2 perechi de pantofi Giuseppe Zanotti într-o singură zi

V-ați fi gândit vreodată că o pereche de pantofi poate schimba totul?

Nuanțele neutre ale pantofilor au ieșit puternic în evidență pe covorul portocaliu specific brandului Ulta.

Designul d’orsay care alungește piciorul

Dar hai să vedem detaliile care fac diferența. Pantofii se remarcă printr-un vârf ascuțit și un decupaj adânc în partea din față, care dezvăluie o mare parte a piciorului. Acest efect este amplificat de designul d’orsay (cu decupaje adânci pe laterale), care lasă expuse ambele părți ale piciorului și creează iluzia unor picioare mai lungi.

Recomandari Taraji P. Henson a purtat pantofi de 970 de dolari pentru debutul pe Broadway

O baretă delicată se înfășoară în jurul gleznei, fiind susținută de o structură solidă în spatele călcâiului. Întreaga construcție se sprijină pe un toc stiletto robust, de aproximativ 10 centimetri, care a înălțat și mai mult silueta modelului.

Imprimeul animal print, un trend confirmat

Apariția lui Ratajkowski nu este un caz izolat, ci confirmă o tendință majoră a momentului. Încălțămintea cu imprimeu animal print a fost adoptată recent de numeroase vedete, printre care Rihanna, Robert Pattinson și Sarah Jessica Parker, toți cunoscuți pentru stilul lor avangardist.

Marile case de modă și branduri de sport au preluat rapid acest trend. Nume precum Amina Muaddi, Miu Miu, Dior și Alaïa, dar chiar și Adidas și Nike, au integrat modele cu imprimeuri de animale în cele mai noi colecții ale lor.