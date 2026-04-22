Ema Oprişan a vorbit deschis despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa: relația dintre fostul partener, Răzvan Kovacs, și noua lui iubită, Ella Vișan. În cadrul emisiunii Fresh by Unica, fosta concurentă de la Insula Iubirii a trasat o linie clară, afirmând că nu se pune problema ca Ella să devină mamă vitregă pentru copilul ei.

Nu mă simt în măsură să vorbesc

Deși este direct afectată de noua poveste de dragoste a fostului partener, Ema Oprișan a adoptat o poziție surprinzător de rezervată. Ea refuză să comenteze începuturile relației dintre Răzvan și Ella. nu vrea să intre în detalii care nu o privesc direct.

„Nu vreau să intru în relație cu informații legale despre cum au început și ce au făcut, iar povestea lor de relații, de ce ar fi, mie nu mă simt o măsură să discut despre chestia asta, chiar dacă eu sunt implicată direct”, a declarat Ema.

Ce a deranjat-o, de fapt, pe Ema

Numai că lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de expunerea publică. Aici, Ema recunoaște că a fost profund afectată, nu de existența relației în sine, ci de rapiditatea cu care anumite detalii au ajuns online. V-ați gândit vreodată cum e să afli totul de la alții?

Ea a explicat că, deși nu îi urmărea, informațiile pur și simplu veneau spre ea din toate părțile, făcând imposibilă ignorarea situației. „Ce a fost pentru mine deranjant nu a fost faptul că eu primeam poze cu ei din Timișoara când eram la București, a fost faptul că ea a postat niște story.Eu știam de când ea era la Timișoara și știam și de când au început să vorbească. Pentru că lumea nu are nevoie de spioni, nu are nevoie de știri, lumea te informează totul, despre toate„, a povestit Ema Oprişan.

Iar detaliile aparent banale au avut cea mai mare încărcătură emoțională. „M-a deranjat că după două zile deja posta mâna lui și cu chestii. După piciorul lui, după o jucărie, care spune jucăria preferată a copilului… Niște chestii pe care eu le-am primit de la lume„, a completat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Linia roșie: Nu va fi mama vitregă

Cel mai tranșant punct al discuției a fost, fără îndoială, cel legat de copilul ei. Ema Oprișan acceptă că fostul partener are dreptul să-și refacă viața, dar stabilește limite foarte clare când vine vorba de rolul pe care noua parteneră l-ar putea juca.

Până la urmă, e vorba de copilul ei.

Întrebată despre posibilitatea ca Ella să devină mamă vitregă, răspunsul a fost scurt și categoric: „Nu. Nu o să existe așa, după tot ce s-a întâmplat”.

Dar, dincolo de aceste limite ferme (și de înțeles), Ema a încheiat cu o notă matură, lăsând ușa deschisă pentru fericirea fostului partener, chiar dacă asta înseamnă să fie alături de altcineva. „Dacă Răzvan alege chestia asta, atunci să fie fericiți împreună„, a mai spus aceasta.