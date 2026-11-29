Nu există un număr de minute sau de zile de meditație care să garanteze că vei gestiona mai bine stresul. În studii, unele persoane au raportat mai puțin stres după două sau patru săptămâni, iar în altă cercetare schimbarea a fost măsurată după opt săptămâni.

Poți începe cu câteva minute pe zi și poți urmări cum te simți în următoarele două până la opt săptămâni. O ședință scurtă și numărul de săptămâni în care repeți exercițiul sunt lucruri diferite: nici durata ședinței, nici acest interval nu promit un rezultat.

După câte săptămâni s-a schimbat stresul

Într-un studiu publicat în Annals of Behavioral Medicine în 2025, 138 de angajați fără experiență în meditație au primit instrucțiunea să practice zece minute zilnic, timp de opt săptămâni. Au raportat mai puțin stres din săptămâna a doua, dar au simțit că fac față mai bine situațiilor stresante din săptămâna a cincea.

În 2012, un studiu din Journal of Clinical Psychology a urmărit 87 de adulți care aveau un nivel de stres problematic și participau la un program de opt săptămâni. Atenția lor la ce se întâmplă în prezent s-a îmbunătățit din săptămâna a doua, însă stresul resimțit a scăzut semnificativ abia din săptămâna a patra. Cele două schimbări nu au apărut în același timp.

Într-un studiu publicat în JAMA Network Open în 2025, 1.458 de angajați cu stres ușor sau moderat au fost împărțiți aleatoriu în grupuri. Cei din grupul care a primit programul de meditație au fost îndrumați să practice zece minute pe zi. Diferența privind stresul a fost observată după opt săptămâni și s-a menținut la verificarea de după patru luni.

Rezultatele nu alcătuiesc un calendar valabil pentru fiecare persoană. O analiză publicată în JAMA Internal Medicine în 2014, care a reunit 47 de studii și 3.515 participanți, a considerat slabe dovezile privind reducerea stresului. Un studiu pe 80 de voluntari, publicat în Cognitive Processing în 2022, nu a găsit o diferență semnificativă a stresului între grupuri nici după opt săptămâni de exerciții.

Câte minute poate dura o ședință

Nu este dovedită o durată minimă care funcționează pentru toată lumea. Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății propune câteva minute de exerciții zilnice pentru gestionarea stresului. NHS recomandă o practică regulată, dar nu cere atingerea unui anumit număr de minute; cele 20 de minute din ghidul său sunt doar un reper.

Într-un studiu publicat în Mindfulness în 2023, participanții au practicat aproximativ zece sau 30 de minute pe zi, timp de două săptămâni. Nu au apărut diferențe semnificative între cele două durate. Un alt experiment, publicat în Scientific Reports în 2023, a comparat o singură ședință de zece minute cu una de 20 de minute: ambele au îmbunătățit atenția la prezent, fără o diferență generală între durate. Acel rezultat nu măsoară o scădere de durată a stresului.

Ca exemplu de program, zece minute zilnic înseamnă 10 × 7 = 70 de minute pe săptămână. În opt săptămâni sunt planificate 70 × 8 = 560 de minute, adică nouă ore și 20 de minute. Este timpul propus, nu o doză necesară: în studiul pe 1.458 de angajați, media meditației efectiv urmărite a fost de 3,36 minute pe zi, deși instrucțiunea era de zece minute.

Cum începi și urmărești schimbarea

Ghidul NHS pentru începători descrie un exercițiu simplu, fără obligația de a-ți goli mintea. Dacă îți fug gândurile, întoarcerea atenției la respirație face parte din practică.

Alege un moment pe care îl poți păstra și începe cu câteva minute. Stai comod, cu spatele drept, și respiră firesc. Urmărește respirația. Când observi că te-ai luat cu gândurile, revino ușor la ea. Notează pe scurt cum îți este somnul, cât de mult te apasă stresul și dacă îți poți face activitățile obișnuite. Revino la aceste observații săptămânal, fără să le transformi într-un test pe care trebuie să îl treci.

După câteva săptămâni, poți vedea dacă practica îți este de folos, fără să aștepți obligatoriu până la opt săptămâni. Dacă nu observi o schimbare, nu înseamnă că ai făcut exercițiul greșit. Pentru stresul de durată, MedlinePlus enumeră și somnul, mișcarea, activitățile de relaxare și sprijinul altor oameni.

Când să ceri ajutor

Meditația nu înlocuiește consultația sau tratamentul. Dacă simptomele severe durează cel puțin două săptămâni ori îți afectează somnul, concentrarea sau activitățile obișnuite, cere ajutor medical. Cere ajutor imediat dacă ai gânduri de sinucidere, simți că nu mai poți face față sau consumi tot mai mult alcool ori droguri.

Unele persoane se pot simți mai rău în timpul practicii. Centrul american NCCIH arată că aproximativ 8% dintre participanții la o analiză a 83 de studii au avut experiențe negative, cel mai des anxietate sau depresie. Dacă starea ți se agravează, oprește exercițiul și discută cu un profesionist. Studiile prezentate aici nu stabilesc o durată potrivită pentru copii, gravide sau persoane cu boli cronice.

Întrebări frecvente

Sunt suficiente cinci minute pe zi?

Cinci minute pot fi un început ușor de repetat. Nu există dovezi că această durată este suficientă pentru toată lumea.

Pot simți ceva după o singură ședință?

Da, o schimbare de moment este posibilă. Un studiu apărut în Nature Human Behaviour în 2024 a arătat că exercițiile de 15 minute au scăzut stresul evaluat de participanți mai mult decât exercițiul folosit pentru comparație; rezultatul nu dovedește că o singură ședință scade stresul de durată.

Trebuie să meditez în fiecare zi?

Multe programe studiate au propus practică zilnică, dar nu este stabilit un număr minim de zile pe săptămână care să garanteze un efect. Alege o frecvență pe care o poți păstra fără să devină o nouă sursă de stres.

Este mai bine să meditez dimineața?

Nu este dovedit că dimineața are un efect mai bun decât seara. Alege momentul care se potrivește programului tău.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, ghidul pentru gestionarea stresului; NHS, ghidul de meditație pentru începători; NCCIH, sinteza despre eficiența și siguranța meditației; MedlinePlus, informațiile despre stres; JAMA Internal Medicine, analiza din 2014; Journal of Clinical Psychology, studiul din 2012; JAMA Network Open și Annals of Behavioral Medicine, studiile din 2025; Mindfulness și Scientific Reports, studiile din 2023; Cognitive Processing, studiul din 2022; Nature Human Behaviour, studiul din 2024.