Dacă te doare ușor spatele după multe ore pe scaun, poți încerca acasă șase mișcări blânde: înclinarea pelvisului, rotația genunchilor, un genunchi la piept, pisica-cămila, sprijinul pe antebrațe și înclinarea laterală. Începe cu cinci repetări lente din fiecare și oprește mișcarea care îți accentuează durerea. Rutina ajută la mișcarea spatelui, dar nu este un antrenament pentru întărirea mușchilor și nu se potrivește oricărei cauze a durerii.

Cum faci cele șase mișcări

Mișcă-te fără smucituri și respiră normal. La început, alege o mișcare mică, pe care o poți controla. Pentru exercițiile făcute pe ambele părți, trecerea prin fiecare parte și revenirea la poziția de pornire formează o repetare.

Înclinarea pelvisului. Întinde-te pe spate, cu genunchii îndoiți. Apropie ușor partea de jos a spatelui de podea, revino, apoi las-o să se arcuiască puțin. Revenirea la poziția de pornire încheie repetarea. Rotația genunchilor. Rămâi pe spate, cu genunchii îndoiți și apropiați. Lasă-i lent într-o parte, revino la mijloc și du-i în partea cealaltă. Ține partea de sus a trunchiului cât mai nemișcată, apoi revino la mijloc. Un genunchi la piept. Din aceeași poziție, apropie încet un genunchi de piept, fără să tragi brusc, apoi coboară piciorul. Fă la fel cu celălalt picior. Nu este nevoie să aduci ambii genunchi deodată la piept; încearcă această variantă doar dacă este confortabilă. Pisica-cămila. Așază-te în patru labe, cu mâinile sub umeri și genunchii sub șolduri. Rotunjește ușor spatele, apoi revino lent la poziția de pornire. Nu împinge spatele dincolo de cât îți este confortabil. Sprijinul pe antebrațe. Întinde-te pe abdomen și sprijină-te pe antebrațe, arcuind ușor partea de jos a spatelui. Nu forța și nu încerca să ții poziția un număr fix de secunde. Coboară lent înapoi pe abdomen; ridicarea și revenirea formează o repetare. Sari peste exercițiu dacă îți provoacă durere. Înclinarea laterală. Stai în picioare și lasă o mână să alunece încet pe coapsă, aplecându-te puțin în lateral. Revino, apoi repetă în partea cealaltă, fără să răsucești trunchiul.

Câte repetări faci la început

Începe cu o singură rundă, o dată pe zi: cinci repetări din fiecare dintre cele șase mișcări, adică 30 de repetări în total. Dacă le faci fără ca durerea să crească, poți urca treptat spre zece repetări și poți încerca rutina de două ori pe zi. Acestea sunt repere de început, nu o doză obligatorie.

Ghidul University Hospitals Sussex indică până la zece repetări pentru exercițiile sale, de două sau trei ori pe zi. Nu forța ca să atingi acest număr. Un disconfort ușor poate apărea, dar dacă durerea crește mult, oprește mișcarea. O poți încerca mai târziu cu o mișcare mai mică; dacă durerea persistă, cere sfatul unui medic sau fizioterapeut.

Mișcarea dintre orele petrecute pe scaun

Rutina nu înlocuiește mișcarea din restul zilei. Newcastle Hospitals recomandă schimbarea poziției și mișcarea la fiecare 30 de minute. Ridică-te, mergi puțin sau mișcă blând articulațiile; cele 30 de minute sunt un reper practic, nu un interval potrivit obligatoriu tuturor.

La birou, spatele și tălpile ar trebui să fie sprijinite, iar coatele să stea aproape de corp, îndoite aproximativ între 90 și 120 de grade, conform recomandărilor OSHA. Schimbă poziția în timpul zilei, în loc să încerci să stai rigid într-una singură.

Când nu continui exercițiile

Cere ajutor medical de urgență dacă apare amorțeală în jurul organelor genitale sau anusului, pierzi controlul urinei ori al scaunului, ai slăbiciune sau amorțeală în ambele picioare ori ai suferit un traumatism grav. Nu încerca să treci peste aceste semne prin exerciții.

Cere evaluare medicală fără întârziere și dacă durerea severă se agravează repede, apare febră ori ai o slăbiciune nouă sau tot mai mare într-un picior. Programează un consult dacă durerea te împiedică să-ți faci treburile obișnuite, nu se ameliorează după câteva săptămâni, este mai rea noaptea sau apare cu o scădere în greutate ori cu o schimbare vizibilă a formei spatelui. Dacă durerea a început după o leziune, întinderile începute prea devreme o pot agrava.

Pentru o durere care ține de peste trei luni, Organizația Mondială a Sănătății recomandă exerciții alese pentru fiecare persoană, împreună cu îndrumare pentru îngrijirea de zi cu zi. Această rutină scurtă nu ține locul unui program adaptat.

Întrebări frecvente

Trebuie să stau în pat până trece durerea?

Nu este recomandat repausul prelungit la pat. Dacă nu ai semne de alarmă, păstrează activitățile obișnuite atât cât poți, fără să forțezi mișcările care îți agravează durerea.

Ce fac dacă durerea coboară pe picior?

Nu forța exercițiul care o provoacă. Cere sfat medical dacă durerea coboară sub genunchi sau apar amorțeală ori slăbiciune; slăbiciunea nouă care se agravează cere ajutor urgent.

Pot face această rutină în sarcină?

Nu o prelua fără adaptare; discută cu medicul sau moașa, mai ales dacă durerea este intensă. Dacă durerea apare în al doilea sau al treilea trimestru ori este însoțită de febră, sângerare sau usturime la urinare, ia urgent legătura cu un medic.

Sunt potrivite mișcările și pentru hernie de disc?

Nu există o rutină unică pentru hernie de disc. Dacă ai acest diagnostic, osteoporoză, o fractură sau ai fost operată recent la coloană, cere unui medic ori fizioterapeut să îți adapteze exercițiile.

Poate un copil să facă aceleași exerciții?

Rutina pentru adulți nu trebuie dată automat unui copil. Cere evaluare medicală dacă are durere care îl trezește noaptea, febră, scădere în greutate, amorțeală, mers schimbat, probleme cu urina sau scaunul ori durere care ține peste două săptămâni.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: NHS; Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust; Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust; University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust; Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust; MedlinePlus; Organizația Mondială a Sănătății; Gloucestershire Health and Care NHS Foundation Trust; U.S. Occupational Safety and Health Administration.