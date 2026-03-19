Clubul de fotbal Portland Timbers va găzdui un punct de colectare pentru campania KGW Great Food Drive sâmbătă, 18 noiembrie. Evenimentul se va desfășura la Providence Park, între orele 10:00 și 14:00, și își propune să strângă peste 10.000 de livre (aproximativ 4.500 kg) de alimente neperisabile pentru a sprijini familiile vulnerabile din regiune.

Un parteneriat pentru comunitate

Inițiativa marchează o nouă colaborare între echipa fanion a orașului Portland și KGW, o tradiție menită să mobilizeze comunitatea înaintea sezonului sărbătorilor. Fanii și locuitorii orașului sunt invitați să aducă donații direct la stadion, unde voluntarii vor prelua pachetele. Obiectivul este ambițios, dar necesar, mai ales în contextul economic actual. Organizatorii speră ca generozitatea suporterilor să depășească recordul de anul trecut.

„O datorie morală să ajutăm”

Dr. Heather Davis, CEO-ul clubului, a subliniat importanța implicării echipei dincolo de performanțele sportive. „Ca parte integrantă a acestui oraș, avem o datorie morală să ajutăm. Fotbalul unește oamenii, iar prin astfel de acțiuni demonstrăm că spiritul de echipă depășește cu mult gazonul”, a declarat aceasta. Iar implicarea nu e doar o vorbă-n vânt, clubul fiind cunoscut pentru numeroasele proiecte sociale pe care le derulează anual.

Recomandari Broad Arrow Auctions organizează o nouă licitație de automobile de colecție la Zürich

Cum poți contribui și ce primești la schimb

Hai să vedem cum stau lucrurile, pe bune. Organizatorii au publicat și o listă cu cele mai necesare produse, pentru a maximiza impactul donațiilor. Pe listă se află:

Conserve de legume, fructe și carne

Paste făinoase și orez

Cereale și fulgi de ovăz

Unt de arahide

Supe la plic sau la conservă

Punctul de colectare va fi amenajat la Poarta F a stadionului Providence Park. Și pentru că orice gest bun merită răsplătit, fiecare persoană care donează cel puțin cinci produse neperisabile va primi un voucher cu o reducere de 20% la magazinul oficial al clubului. Până la urmă, v-ați gândit vreodată că o pungă de orez v-ar putea aduce un fular nou al echipei favorite?

Nevoia este reală

Dincolo de entuziasmul evenimentului, realitatea este una sobră. Reprezentanții Băncii de Alimente din Oregon, beneficiarul final al campaniei, trag un semnal de alarmă. „Parteneriatul cu Portland Timbers și KGW este necesar. Cererea a crescut cu aproape 30% în ultimul an, iar fiecare conservă contează pentru a ne asigura că nimeni nu rămâne fără o masă caldă”, a explicat Sarah Johnson, directoarea organizației.

Recomandari Dan Petrescu este din nou campion național STIHL Timbersports

Evenimentul de sâmbătă nu este doar despre a strânge mâncare. Este despre a arăta că o comunitate unită poate face față oricărei provocări, fie că e pe stadion sau în viața de zi cu zi, demonstrând încă o dată că Portland este mai mult decât un oraș, este o familie.