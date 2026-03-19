AcasăFASHIONDua Lipa poartă o rochie de 7.900 de dolari la evenimentul Nespresso...

Dua Lipa poartă o rochie de 7.900 de dolari la evenimentul Nespresso din New York

Autor - Nicoleta Manea
Dua Lipa, noua ambasadoare a brandului Nespresso, a atras toate privirile la un eveniment din cartierul NoMad din New York. Artista a purtat o rochie Versace de 7.900 de dolari și o pereche de pantofi Louboutin de aproape 1.000 de dolari, confirmând un trend major al sezonului.

Pantofii care au furat toate privirile

Piesa de rezistență a fost încălțămintea. Cântăreața a optat pentru modelul Christian Louboutin Miss Z, într-o nuanță de alb imaculat, aceiași pantofi pe care i-a purtat și în campania Nespresso. Lansați în 2025, acești pantofi au devenit rapid recunoscuți de fanii brandului de lux datorită designului lor distinctiv. Au un vârf ascuțit, alungit, și o parte frontală mai lată decât majoritatea creațiilor Louboutin, iar tocul stiletto, ușor curbat, măsoară 100mm.

Prețul de retail este de 995 de dolari.

RecomandariTia Mowry poartă o rochie de 845 de dolari la Gala Sănătății Materne 2026

Iar detaliul care îi face unici este celebra talpă roșie, care în cazul modelului Miss Z urcă subtil și pe partea laterală a pantofului, un element care îi face ușor de distins. Liniile curate și fluide creează o siluetă modernă, în timp ce pielea lăcuită de un alb impecabil contrastează puternic cu roșul specific brandului.

O ținută de mii de dolari

Ținuta a fost completată de o rochie de cocktail, tot albă. Lipa a purtat o creație Versace, o rochie midi fără bretele, din satin envers drapat, care costă nu mai puțin de 7.900 de dolari. Designul acesteia este unul cu fronseuri, care urmărește linia corpului. Peste rochie, artista a adăugat un palton negru de lungime midi, cu o croială structurată și un aspect moderat supradimensionat.

Trendul pantofilor albi ia amploare

Dar de ce atâta agitație în jurul unor pantofi albi? Ei bine, se pare că nu e doar o coincidență. Pantofii cu toc albi au revenit puternic în modă în ultimul an, iar săptămâna aceasta a confirmat pe deplin trendul. Chiar marți, Zendaya, despre care se spune că ar fi inspirat silueta modelului Miss Z, a fost văzută purtând pentru prima dată în public aceeași pereche de pantofi, în drum spre emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”.

RecomandariKathryn Newton poartă pantofi de 1.095 de dolari pentru promovarea noului film

Alegerea ei face parte dintr-o serie de ținute de inspirație nupțială (un detaliu de marketing, fireste) pe care le-a afișat în timpul promovării filmului său cu tematică de nuntă, „The Drama”. Și nu-i chiar singura. Nicole Scherzinger și colegele ei din trupa Pussycat Dolls au fost, si, fotografiate în New York purtând tocuri albe.

Până la urmă, totul se leagă. Zendaya a purtat și tocurile Louboutin So Kate, tot albe, la premiera aceluiași film, consolidând imaginea acestui trend care pare să fie abia la început.

