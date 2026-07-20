Luna octombrie marchează o schimbare așteptată de multe paciente. Va fi lansată o platformă digitală națională. Aceasta va permite programările online și va centraliza istoricul medical într-un singur cont. Astfel, s-ar putea elimina drumurile la registratură și apelurile telefonice.

Pacientele vor putea solicita online programări la consultații în spitalele de stat, ceea ce le simplifică mult rutina. Timpul pierdut la telefon sau la ghișeu ar putea scădea. Asta ajută mai ales când organizează nu doar propriile controale, ci și programările copiilor sau ale părinților.

Platforma va aduna într-un singur loc istoricul consultațiilor, rețetele eliberate, investigațiile efectuate și tratamentele recomandate. Informațiile medicale, până acum împrăștiate prin hârtii sau bilete de externare, vor putea fi urmărite ușor dintr-un cont personal.

Miza este simplă. Acces rapid la datele medicale. Mai puțină energie pierdută cu pași administrativi. O evidență centralizată ajută și la urmărirea mai facilă a multiplelor consultații sau tratamente.

Integrarea unităților medicale din sistemul public se va face etapizat, potrivit CSID. Asta înseamnă că platforma nu va include toate spitalele simultan. Va fi extinsă treptat în rețeaua publică.

Autoritățile declară că scopul proiectului este reducerea birocrației. Se dorește și o relație mai eficientă între pacienți și unitățile sanitare. Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare a serviciilor publice. Încearcă să rezolve două probleme vechi din sistemul de sănătate de stat: timpii mari de așteptare și birocrația excesivă.

Câteva detalii importante rămân însă neclarificate. Nu este menționat numele platformei. Nici lista spitalelor care vor intra în prima etapă, în octombrie. Nu sunt explicați pașii tehnici pentru crearea contului și autentificare sau măsurile de securitate. La fel, nu se știe dacă serviciul va fi un portal web, o aplicație mobilă sau ambele.

Cum te va ajuta noua platformă?

Primul lucru util va fi să folosești platforma pentru programările care îți consumă timp acum. De exemplu, consultațiile la spitalele de stat. Apoi, merită să urmărești istoricul centralizat. Mai ales dacă ai rețete, investigații și recomandări din mai multe vizite medicale.

Un alt aspect practic se leagă de familie. Mamele ocupate și femeile care gestionează sănătatea părinților vor simți probabil repede avantajul. Platforma promite să reducă birocrația. Utilitatea ei reală va depinde însă de ritmul în care spitalele publice vor fi integrate.

Integrarea spitalelor se va face etapizat

Următorul termen clar anunțat este luna octombrie. Atunci, platforma digitală națională pentru pacienți urmează să fie lansată. Spitalele de stat vor începe să fie incluse etapizat în sistem.