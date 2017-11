Dieta biblica, una dintre cele mai ciudate cure de slabire!

Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au depus eforturi greu de imaginat pentru a se mentine in forma si a scapa de kilogramele in pus. Acestia au apelat la cele mai ciudate diete.

Elvis Presley a slabit prin somn

Marele Elvis s-a confruntat si el cu probleme de sanatate, insa una dintre cele mai ciudate diete pe care le-a incercat a fost cea cu…somn. Pornind de la zicala “de ce sa mancam cand putem sa dormim”, artistul a renuntat la mancare si s-a refugiat in odihna. Chiar si asa, nutritionistii nu vad prin aceasta metoda un mod bun de a scapa de kilogramele in plus, din contra, acestia spun ca slabitul prin somn poate produce afectiuni renale.

Kate Moss

Kate Moss a apelat si ea la diverse diete ciudate, printre care dieta cu aer curat, lumina solara si multe ceiuri din diferite plante.

Dieta Biblica

Chiar daca pare greu de crezut, exista si dieta biblica. Mai este numita si dieta creatorului si interzice consumul alimentelor “murdare”. In Cartea Sfanta, alimentele murdare sunt considerate in special carnea rosie si pestele. Atunci cand va este foame, dieta biblica va indruma sa cititi o rugaciune.