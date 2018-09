Cum a reusit Bianca Dragusanu sa slabeasca sase kilograme! Vedeta a dezvaluit secretul siluetei sale

Bianca Dragusanu se mandreste, fara doar si poate, cu un trup perfect sculptat, pe care l-a obtinut nu doar in urma orelor petrecute in sala de sport ori in saloanele de infrumusetare, ci si urmand o dieta stricta.

Bianca Dragusanu a slabit sase kilograme in ultima perioada, iar asta pentru ca pe langa miscare, ea a urmat un regim strict, din care a eliminat prajelile.

Merg la sala o zi da, una nu, si lucrez in medie o ora si jumatate. Am mereu antrenor personal, pentru ca orice persoana incearca sa triseze exercitiile, am o fata care sta mereu langa mine si care imi spune cum sa lucrez tot corpul, evident pun accent pe fesier si pe abdomen. Mananc aproape tot ce imi doresc, din fericire imi place mancarea sanatoasa: exista posibilitatea sa ies la restaurant si cineva sa comande cartofi prajiti cu branza si nu ma abtin. Dar nu fac asta foarte des. Mananc dulciuri zilnic, sunt fan pavlova (tort de bezea), pentru ca prietena mea cea mai buna face aceasta delicatesa. Mi-o face cu foarte putin zahar. Sunt fan inrait, nu pot trai fara aceasta prajitura. Mananc in fiecare zi peste, fara paine, iar daca simt nevoia de carbohidrati mananc paste cu fructe de mare. Cam tot ce fac in ultimele trei luni din viata mea m-a ajutat sa slabesc vreo 6 kilograme, fata de cum eram in vara anului trecut. Iar asta mancand pavlova, peste foarte mult, fructe de mare si mergand la sala”, a declarat Bianca Dragusanu pentru Click.

De asemenea, ea a marturisit ca in adolescenta era foarte complexata, din cauza aspectului fizic.

“In adolescenta eram slaba si inalta si eram foarte complexata, mi se spunea Olive. Apoi, la pubertate, cand am fost la emisiunea ‘Din dragoste’ m-am ingrasat cele 30 si ceva de kilograme. Nu mi-e rusine de poza de atunci. Aveam un iubit care ma tinea numai in casa si mancam. Apoi mi-am revenit la forma initiala. Acum am 56 kg si 1,80 m. Astazi am mancat numai capsuni. (…) Cartofi prajiti mananc o data la trei luni si ma simt foarte vinovata dupa, fapt pentru care merg pe jos si fac multe abdomene. Am depus foarte multe eforturi ca sa ajung asa si sunt foarte multumita de cum arat. (…).Cel mai bine slabesti cu un regim echilibrat, salate, piept de pui si foarte mult sport”, declara Bianca, in urma cu doi ani pentru Cancan.