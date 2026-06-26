Danni Duncan (39 de ani), antrenoare de fitness din Melbourne, Australia, și mamă a patru copii, a fost diagnosticată în 2025 cu cancer de colon în stadiul doi, după ani în care a tratat semnele corpului ca pe ceva explicabil: sarcină, colon iritabil, oboseală de după naștere. Partea care lovește cel mai tare este alta: vorbim despre o femeie care făcea sport zilnic, mânca în proporție de 80-90% alimente integrale și avea o dietă bogată în fibre.

Concret, semnalele pe care le-a ignorat au fost un nivel scăzut de fier în timpul unei sarcini, suficient de mic încât a avut nevoie de perfuzii, apoi valori care au scăzut din nou, alternanța dintre constipație și diaree timp de aproximativ doi ani și episoade de amețeală, plus dificultatea de a-și termina antrenamentele după ce a născut. Dacă și tu ai tendința să pui totul pe seama stresului, a menstruației, a somnului puțin sau a unui sindrom de colon iritabil deja cunoscut, cazul ei e un reminder foarte clar: un simptom care persistă sau revine merită verificat, chiar dacă pare „explicabil”.

Danni Duncan a ignorat semne importante, punându-le pe seama oboselii

Danni Duncan a povestit că, în timpul sarcinii, problema cu fierul a fost primul semn serios. „În timpul acelei sarcini aveam fierul foarte scăzut, așa că am fost trimisă la o perfuzie cu vitamine. La început valorile au crescut, toată lumea a crezut că e în regulă, dar apoi au scăzut din nou.” Aici e și lecția practică: nu doar o valoare mică contează, ci faptul că revine după ce pare corectată.

Un alt semn a fost schimbarea tranzitului intestinal, dar ea îl considera deja parte din normalul ei. „Cu aproximativ doi ani înainte de diagnostic, am început să iau Metamucil în fiecare seară înainte de culcare pentru că nu mergeam la toaletă regulat.” Iar apoi a înțeles retrospectiv ce se întâmpla: „Alternam între constipație și diaree, dar fusesem diagnosticată cu sindrom de colon iritabil cu ani în urmă, așa că am crezut că asta era cauza. Pentru mine, tranzitul intestinal neregulat era ‘normal’, dar acum îmi dau seama că era un semnal de alarmă.”

Colonoscopia din 15 mai 2025 a găsit o tumoră de 2,7 centimetri

Pe 15 mai 2025, o colonoscopie a arătat o tumoră malignă de 2,7 centimetri în colon. Nu a fost o problemă „minoră” care trece cu suplimente, mai multă apă sau fibre. A urmat o operație în care medicii i-au îndepărtat aproximativ 25 de centimetri din intestin, apoi trei luni de chimioterapie. Diferența dintre un simptom amânat și unul investigat la timp poate însemna exact asta: tratament mai simplu sau tratament care schimbă luni întregi din viața ta.

În imaginile de mai jos, Danni apare la un eveniment HYROX la care a participat alături de soțul ei, la un an după ce fusese declarată vindecată, pentru a strânge fonduri pentru o organizație de prevenție și depistare timpurie a cancerului de colon. Mesajul din spatele apariției ei e foarte puternic fără să fie moralizator: poți arăta „în formă” și poți avea totuși ceva serios de investigat.

Potrivit CSID, tratamentul nu a fost deloc ușor. Danni Duncan a descris foarte clar efectele chimioterapiei: „Efectele chimioterapiei au fost îngrozitoare. Am avut sensibilitate extremă la frig și greață, dar am încercat totuși să fac mișcare în timpul tratamentului.” Asta te ajută să pui lucrurile în perspectivă: ideea de prevenție nu este un slogan, ci poate însemna să eviți o intervenție majoră și luni de tratament agresiv.

Stilul de viață sănătos nu anulează nevoia de controale periodice

Poate cel mai incomod detaliu din toată povestea este acesta. Danni Duncan nu bifa imaginea clasică a unei persoane care „nu are grijă de ea”. Chiar ea a spus: „În ultimii patru ani am mâncat 80-90% alimente integrale, folosim produse non-toxice în casă, nu beau mult alcool, fac sport zilnic și am o dietă bogată în fibre.” Cu alte cuvinte, obiceiurile bune contează, dar nu sunt o garanție.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să intri în panică de la orice balonare. Ce merită urmărit, foarte concret, este tiparul: simptome care revin, se prelungesc sau se schimbă față de „normalul” tău. Dacă ai de săptămâni sau luni alternanță între constipație și diaree, amețeli repetate, oboseală care nu se leagă doar de programul încărcat sau analize cu fier scăzut care nu se stabilizează, e genul de discuție pe care merită să o ai cu medicul, nu doar cu Google sau cu sertarul de suplimente din baie.

Cea mai grea parte, pentru ea, nu a fost doar operația, ci și impactul emoțional

Boala i-a atins și o zonă foarte personală, pe care multe mame o înțeleg imediat. Informația nu este confirmată oficial dintr-o sursă medicală, așa că rămâne la nivelul relatării ei: Danni Duncan a spus că i s-ar fi comunicat că nu va mai putea alăpta. „Mi s-a spus că nu voi mai putea alăpta, iar asta a fost probabil cea mai grea parte. L-am alăptat pe London pentru ultima dată când avea nouă luni.” Uneori, când citim despre diagnostic și tratament, uităm exact partea asta: boala nu schimbă doar analizele, ci și planuri, rutină, relația cu propriul corp.

Și mai e ceva util de luat din povestea ei. Dacă ai deja un diagnostic care explică anumite simptome, cum a fost sindromul de colon iritabil în cazul ei, nu înseamnă că orice simptom nou sau agravat intră automat în aceeași cutie. Exact aici apar amânările periculoase.

Chirurgul care a tratat-o i-ar fi spus, potrivit relatării ei, că anumite expuneri din trecut ar fi putut conta, de la „chimicale în alimente, carcinogeni din carne roșie, alimente arse, bacon, șuncă, factori de mediu la care am fost expuși în anii ’90, fără să știm efectele pe termen lung”. Numai că această explicație nu este confirmată oficial și nu spune ce a cauzat precis boala în cazul ei.

Faptul cel mai important rămâne altul: la un an după ce a fost declarată vindecată, Danni Duncan a alergat la HYROX împreună cu soțul ei pentru a strânge bani pentru prevenție și depistare timpurie a cancerului de colon.