O durere de maxilar care apare la masă, când deschideți gura sau chiar în repaus, nu este întotdeauna doar stres. Pentru unele femei tinere, poate fi vorba despre tulburarea articulației temporomandibulare, prescurtat ATM, o problemă ce afectează articulația maxilarului și mușchii din jur, ajungând să provoace dureri faciale, clicuri, scrâșnit, dureri de cap și chiar blocaje ale maxilarului.

Acest lucru înseamnă că, deși consultați un dentist și nu se observă o cauză clară, durerea poate persista. Este cazul Sofiei Stidham (22 de ani), care, la 21 de ani, a început să simtă o durere ascuțită în maxilar. Aceasta nu a dispărut, accentuându-se în momente cotidiene, precum masa sau deschiderea gurii.

„Am încercat să o ignor. Dar de fiecare dată când mâncam sau deschideam gura, era atât de, atât de dureros.”

După vizite la doi dentiști care nu au identificat cauza, Sofia a consultat un chirurg maxilo-facial privat și a primit un diagnostic necunoscut până atunci: ATM în stadiul patru. Povestea ei este relevantă, deoarece reflectă o experiență pe care multe femei o pot recunoaște: o durere reală, dificil de explicat și de confirmat rapid.

Femeile tinere, mai des afectate de tulburarea ATM

ATM afectează până la 6,7 milioane de britanici în Regatul Unit, iar femeile sunt de două ori mai predispuse să aibă simptome comparativ cu bărbații, conform NHS. Această diferență este semnificativă. Dr. Amir Amini (chirurg maxilo-facial la 107 Harley Street din Londra) confirmă această tendință în cabinet: tratează aproximativ 80 de paciente pe lună cu dureri legate de ATM.

Aceasta nu implică faptul că orice durere de maxilar este ATM. Însă, dacă aveți durere facială sau de maxilar, sunete de clic sau scrâșnit, dureri de cap repetate ori senzația că maxilarul se blochează, situația nu trebuie ignorată săptămâni la rând.

Dr. Amir Amini asociază debutul afecțiunii cu stresul, mai exact cu momentele în care persoanele își încleștează sau scrâșnesc dinții inconștient.

„Debutul afecțiunii este cel mai adesea declanșat de stres, unde cei afectați își încleștează sau scrâșnesc dinții subconștient.”

Când vorbește despre „stresurile vieții cotidiene”, mesajul util este clar: corpul poate somatiza, inclusiv la nivelul maxilarului. Dacă vă treziți cu tensiune în față, durere la mestecat sau maxilar încordat, merită să corelați simptomele cu perioadele aglomerate, nu doar cu o problemă dentară clasică. Tot mai mulți tineri ajung târziu la medic cu dureri de genunchi, un semnal că ignorarea disconfortului poate avea consecințe. Află mai multe despre problema durerilor de genunchi la tineri.

De ce diagnosticul poate întârzia și de ce unele femei apelează la serviciile private

Una dintre cele mai frustrante aspecte este că durerea poate fi severă chiar și atunci când primele consultații nu indică o cauză evidentă. Sofia Stidham a povestit că, după ce a vizitat doi dentiști, a ajuns să se îndoiască de propria experiență.

„Dar am fost la doi dentiști diferiți care ambii mi-au spus că nu văd nicio problemă. Aproape că mă simțeam de parcă inventam, dar durerea era atât de ascuțită, atât de severă și atât de constantă, aș prefera să-mi rup piciorul decât să experimentez această durere.”

Și Maryam Osman (28 de ani) a parcurs un drum lung până la diagnostic. După luni de dureri de cap și dureri maxilare, a aflat că are ATM. La 24 de ani, a primit 12 fiole de Botox injectate în față, după ce o gutieră pentru scrâșnit din dinți i s-a spart în gură.

Tratamentul privat pentru ATM, ales atât de Sofia Stidham, cât și de Maryam Osman din cauza dificultăților de acces la NHS, poate costa peste 300 de lire sterline. Acest lucru înseamnă că pentru multe femei problema nu este doar durerea, ci și costul. Iar dacă simptomele persistă, costul se poate adăuga peste consultații și soluții inițiale ineficiente.

Conform Independent, Aneeta Prem (director executiv al TNA UK) afirmă că organizația aude frecvent de la oameni care au fost „speriați, izolați și plimbați între servicii” până au ajuns la ajutorul potrivit. Acesta este un detaliu care subliniază dificultatea de a primi asistență promptă când simptomele nu sunt imediat vizibile.

Botoxul nu are doar rol estetic și poate reduce durerea

Când auziți de Botox, primul gând merge, de obicei, spre riduri. Însă aici discutăm despre altceva. Toxina botulinică tip A este descrisă ca o neurotoxină purificată și un relaxant muscular, folosită pentru a relaxa parțial mușchii maxilarului și a preveni încleștarea excesivă.

Pentru Sofia, ideea a fost greu de acceptat inițial.

„Când mi s-a oferit Botox, am fost șocată. Este încă văzut ca un tratament cosmetic și mă gândeam, ‘Ce se întâmplă dacă fața mea se schimbă complet?’”

Rezultatul, în cazul ei, a fost însă concludent: „Sincer, a fost o schimbare de viață. A ajutat cu durerea într-un mod în care nimic altceva nu a făcut-o.”

Aici merită reținut un aspect practic: dacă primiți recomandarea de Botox pentru ATM, aceasta nu înseamnă automat un demers cosmetic. În cazurile prezentate, rolul său a fost unul medical, pentru reducerea tensiunii musculare și a durerii. Deși Botoxul este adesea asociat cu estetica, beneficiile sale în afecțiuni precum tulburarea articulației temporomandibulare subliniază importanța de a evalua opțiunile de tratament dincolo de percepțiile comune.

Când durerea ajunge să afecteze și psihicul

ATM nu înseamnă numai disconfort local. Un sondaj al Trigeminal Neuralgia Association (TNA UK) arată că 34% dintre cei care suferă de ATM sau TMD au avut gânduri de suicid. Procentul este suficient de mare pentru a arăta că vorbim despre durere cronică cu efect real asupra vieții, nu despre o neplăcere trecătoare.

De aici decurge partea importantă pentru multe dintre dumneavoastră: dacă durerea persistă și începe să vă afecteze mesele, somnul, starea sau felul în care vă trăiți ziua, merită să căutați ajutor specializat, chiar dacă primele răspunsuri au fost neconvingătoare. Pacienții cu depresie severă au arătat beneficii de durată cu anumite tratamente. Vezi cum stimularea nervului vag a ajutat 493 de pacienți cu depresie severă.

Sofia Stidham a legat experiența ei și de lipsa de cercetare privind problemele de sănătate care afectează femeile. Iar observația ei este dificil de ignorat, mai ales când aceeași afecțiune lovește femeile de două ori mai des decât bărbații.

Un aspect final de reținut: durerea de maxilar care revine, clicurile, scrâșnitul și blocajele nu sunt detalii de suportat în tăcere. Pentru unele femei, exact de acolo începe ATM. Pentru Sofia, diagnosticul corect a venit abia după ce a consultat un chirurg maxilo-facial privat, unde a aflat că are boala în stadiul patru.