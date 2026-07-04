Pentru persoanele cu depresie severă, care nu au răspuns la multiple tratamente anterioare, stimularea nervului vag oferă o perspectivă nouă. Acest tratament, care implică implantarea sub piele a unui dispozitiv similar cu un stimulator cardiac, a demonstrat rezultate relevante la pacienții rezistenți la alte soluții.

Studiul RECOVER a inclus 493 de participanți din SUA, toți având cel puțin patru tratamente eșuate pentru episodul depresiv actual. Media a fost chiar mai mare: 13 tratamente încercate fără succes și, în medie, 29 de ani trăiți cu depresie. Aceste date fac rezultatele dificil de ignorat, deoarece vorbim despre un grup cu șanse de răspuns mult mai mici decât în cazul unui prim sau al doilea tratament.

Ce înseamnă aceasta, practic, pentru dumneavoastră, dacă vă aflați într-o luptă lungă cu depresia? Tratamentul nu promite o rezolvare rapidă și probabil nu este o opțiune pentru oricine. Însă, el sugerează că, atunci când multiple variante au eșuat, există o cale nouă ce poate aduce o ameliorare susținută, nu doar temporară. Pentru multe persoane, aceasta poate însemna stabilitate în viața de zi cu zi și mai puțină presiune de a începe mereu un nou tratament care nu funcționează.

Rezultate obținute într-un grup unde răspunsul la tratament este, de obicei, greu de atins

Tratamentul folosește un dispozitiv implantat chirurgical sub piele, conectat la nervul vag în zona gâtului. Acesta trimite impulsuri electrice scurte și regulate. Nu este un medicament nou sau o intervenție simplă de încercat acasă, ci o procedură medicală ce se ia în considerare într-un stadiu mai complicat al bolii.

Conform Mediafax, aproximativ 69% dintre participanți au avut o îmbunătățire semnificativă după 12 luni de tratament. Peste 80% dintre pacienții care au răspuns inițial și-au păstrat beneficiile și după 24 de luni. Într-o afecțiune unde recăderile sunt o teamă constantă, durata contează aproape la fel de mult ca răspunsul inițial.

Cercetătorul Charles Conway a declarat că „beneficiul stimulării nervului vag pare să fie de durată”. El a descris aceste rezultate drept „extrem de atipice”.

Ameliorări pe termen lung, inclusiv la persoane fără răspuns inițial

Aici apare o parte care oferă speranță reală. Aproximativ unul din cinci pacienți (20%) nu mai prezenta simptome depresive după doi ani de tratament. Pentru un lot cu ani de încercări fără rezultat, acest procent este semnificativ.

Un alt detaliu important: aproximativ o treime dintre pacienții care nu au avut răspuns inițial au înregistrat ameliorări până la 24 de luni. Aceasta poate schimba perspectiva asupra răbdării într-un astfel de tratament. Nu toate efectele apar rapid, iar lipsa unui rezultat la început nu a anulat posibilitățile pentru toată lumea.

Dacă dumneavoastră sau o persoană apropiată vă confruntați cu depresie severă și ați ajuns într-un punct în care nimic nu pare să funcționeze, rețineți acest aspect: rezultatele nu descriu o soluție miraculoasă, ci o opțiune care a funcționat tocmai la persoane cu istoric lung și complicat. Acesta este detaliul de reținut pentru discuția cu medicul.

Ce știm și ce nu știm înainte de a considera tratamentul accesibil

Există și un aspect de prudență, foarte important. Studiul a fost finanțat de compania care produce dispozitivul VNS, ceea ce indică un interes financiar direct în rezultatele cercetării. Aceasta nu anulează automat datele, dar necesită un filtru critic atunci când citiți promisiuni medicale majore.

Mai există și întrebări la care informațiile publicate până acum nu răspund: nu apar detalii despre riscurile sau efectele secundare ale implantării și stimulării nervului vag, nu sunt precizate costurile, nu este clar dacă tratamentul este acoperit de asigurări, unde este disponibil sau când ar putea deveni mai accesibil în alte țări, inclusiv în România. De asemenea, nu sunt prezentate în acest set de date criteriile precise de eligibilitate și nici mărturii ale pacienților.

Chiar și cu aceste lipsuri, mesajul util rămâne clar. Vorbim despre o opțiune care pare să ajute acolo unde s-au adunat deja multe eșecuri. Aceasta nu transformă tratamentul într-o alegere pentru oricine are depresie, ci într-o posibilă variantă pentru cazurile severe și rezistente la tratament.

Unde merită pus accentul dacă urmăriți astfel de noutăți pentru dumneavoastră sau pentru cineva drag

Dacă subiectul vă atinge personal, pasul este să puneți întrebarea corectă la momentul potrivit: este acesta genul de opțiune care s-ar discuta doar după mai multe tratamente eșuate? Datele de aici indică exact acest lucru, deoarece toți cei 493 de participanți avuseseră cel puțin patru tratamente nereușite, iar media era de 13.

Un alt aspect relevant: uneori, în sănătatea mintală, progresul nu arată spectaculos din exterior, dar poate însemna ani întregi recâștigați. În studiul RECOVER, participanții trăiseră cu depresie, în medie, 29 de ani.