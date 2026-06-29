Crema cu SPF e unul dintre produsele pe care le pui, de obicei, pe pilot automat în coș. Numai că un studiu recent arată ceva greu de ignorat: 1 din 6 produse de protecție solară sunt contrafăcute, iar 8 din 10 vin cu un risc chimic și pot oferi o protecție mult mai mică decât scrie pe etichetă.

Concret, unele creme solare protejează de până la 5 ori mai puțin decât promit. Asta înseamnă că un produs cumpărat tocmai ca să prevină arsurile poate face exact invers: te lasă expusă la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și un risc crescut de cancer de piele. Iar dacă îl folosești zilnic, pe față sau pe pielea copiilor, miza devine și mai mare.

Pentru tine, semnalul util nu e să intri în panică, ci să fii mai atentă la trei lucruri foarte simple înainte de cumpărare: eticheta, lista de ingrediente și ambalajul. InfoCons recomandă exact asta, plus atenție la prețurile neobișnuit de mici. Dacă un SPF pare suspect de ieftin față de restul produselor din aceeași categorie, merită privit de două ori.

Numărul produselor neconforme a crescut semnificativ între 2022 și 2025

În perioada 2022-2026, 65 de produse de protecție solară nu respectă standardele europene, potrivit Observatornews, care citează datele transmise prin Agerpres. Saltul de la un an la altul e clar: de la 2 produse în 2022 s-a ajuns la 9 în 2023, apoi la 19 în 2024 și la un vârf de 31 de produse în 2025. Altfel spus, 2025 a însemnat de peste 15 ori mai multe alerte decât 2022, iar cele 31 de produse reprezintă 47,7% din totalul semnalărilor din interval.

Cele mai multe semnalări au venit din Italia, cu 61,5% din cazuri. Tot Italia este și principala țară de origine a produselor neconforme, cu 47,7%. Iar la nivel de brand, două nume adună aproape jumătate dintre alerte: Nivea are 27,7%, iar BILBOA 20%. După ele apar Leocrema, Helios Herb, SUN, DELICE și ParaSol.

Și tipul de produs contează. Categoria denumită generic „protecție solară” strânge 41,5% dintre cazurile neconforme, iar laptele de protecție solară încă 24,6%. Dacă ai tendința să alegi repede un produs doar după SPF-ul mare scris pe față, aici e primul obicei pe care merită să-l schimbi: citește mai mult decât cifra de pe ambalaj.

Riscurile chimice și microbiologice identificate în cremele solare

Cel mai mare risc identificat este cel chimic. InfoCons, organizație dedicată protecției și informării consumatorilor, a explicat că procentul ajunge la 83,1%, mult peste riscul de arsuri din SPF fals, care apare în 9,2% dintre cazuri, și peste riscul microbiologic, de 6,2%.

„Pentru sănătate aceste produse neconforme au un risc chimic în proporție de 83,1% pentru că multe produse conțineau butilfenil metilpropional (BMHCA), substanță interzisă în cosmetice, care poate afecta sistemul reproducător, poate dăuna copilului nenăscut și provoacă sensibilizarea pielii.”

Pe lângă BMHCA, au fost depistate și benzofenonă, asociată riscului de cancer, sau 2-fenoxietanol peste limită. Aici merită o pauză: nu vorbim doar despre un produs care „nu prea funcționează”, ci despre unele formule care pot aduce probleme reale de sănătate.

Dar există și riscul microbiologic. În 6,2% dintre cazuri au fost găsite produse contaminate cu bacterii precum Pseudomonas aeruginosa. Aplicate pe pielea lezată sau ajunse în contact cu ochii, acestea pot provoca infecții și iritații. Dacă ai deja pielea sensibilizată de soare, epilare sau tratamente cosmetice, un astfel de detaliu contează enorm.

Cum alegi mai sigur, fără să transformi cumpărăturile într-o investigație

Fără o aplicație dedicată, nu poți identifica cu certitudine un produs contrafăcut doar uitându-te la el câteva secunde. Numai că poți reduce mult riscul dacă verifici atent câteva semne practice: eticheta să fie clară, ingredientele să fie trecute complet, ambalajul să nu pară suspect, iar prețul să nu fie neobișnuit de mic.

Iar dacă vezi un produs care promite mult, dar arată îndoielnic sau costă mult sub restul gamei, mai bine îl lași pe raft. În cazul SPF-ului, „chilipirul” poate ieși scump, fiindcă plătești după aceea cu arsuri, iritații sau cu o rutină de îngrijire dată peste cap exact în plină vară.

Pentru sezonul cald, protecția pielii rămâne una dintre măsurile de bază, mai ales cât timp Ministerul Sănătății a activat planuri pentru reducerea riscurilor medicale pe timpul caniculei. Pe lângă hidratare constantă și adaptarea rutinei, alegerea unui SPF sigur face parte din aceleași gesturi mici care îți protejează corpul zi de zi.

Recomandări esențiale înainte de următoarea achiziție de SPF

Partea mai puțin vizibilă a acestor alerte este că nu lovesc doar consumatorii, ci și producătorii de bună-credință, care ajung să concureze cu produse neconforme și cu neîncrederea aruncată peste întreaga piață. Pentru tine, filtrul cel mai util rămâne prudența simplă: verifici eticheta, ingredientele, ambalajul și eviți prețurile care par prea bune ca să fie adevărate.

Și mai e un detaliu de ținut minte: în intervalul 2022-2026 au fost identificate 65 de produse de protecție solară care nu respectă standardele europene, după ce numărul alertelor a urcat de la 2 în 2022 la 31 în 2025.