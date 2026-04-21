Aflat într-o vacanță în Canada și SUA, Dan Negru a rămas surprins de prețurile la carburanți, care sunt important mai mici decât în România. Prezentatorul TV a arătat că, de exemplu, un litru de benzină costă doar 5,2 lei în Canada, o diferență majoră față de stațiile de alimentare de la noi.

Prețuri incredibile la doi pași de Niagara

Prima oprire a fost în Canada, unde Dan Negru a făcut o comparație directă a prețurilor la pompă. El a fost șocat de ceea ce a descoperit. „Asta e Canada! La doi pași e Cascada Niagara. M-am gândit, n-are cum să fie și în Canada benzina mai ieftină decât în România! Un dolar canadian este 3,17 lei. Aici, în Canada, un litru de benzină este 5, 2 lei, iar litrul de motorină este de 6,5 lei”, a explicat prezentatorul pe contul său de Instagram.

Și surprizele nu s-au oprit aici. Aflat lângă una dintre cele mai mari surse de energie hidroelectrică din lume, a vrut să afle și cât costă curentul.

„Iar asta e Niagara, credeți că e mai ieftin curentul în Canada? Niagara este una dintre cele mai mari surse de energie hidroelectrică din lume…Azi produce electricitate cât să alimenteze peste 4 milioane de locuințe”, a adăugat el.

Și curentul e la jumătate de preț

Dan Negru a detaliat și compromisul pe care autoritățile canadiene îl fac între turism și producția de energie. E drept că au de unde. „Cascada Niagara este unul dintre puținele locuri unde se face un compromis între turism și energie. Ziua debitul este menținut ridicat pentru turiști, fotografiază, filmează, iar noaptea o mare parte din apă este deviată spre hidrocentrale”, a povestit el.

Curios, a întrebat Inteligența Artificială despre costul energiei electrice, iar răspunsul a fost la fel de surprinzător. „Am întrebat AI o fi mai ieftin curentul ca în România? Și noi avem râuri, hidrocentrale… Și mi-a răspuns așa: pentru un apartament, la un consum de 300kWh/lună plătești 110 lei, în Canada. În România plătești 190 de lei”.

New York, paradoxul prețurilor la pompă

Anterior, prezentatorul vizitase New York, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Numai că, și aici, prețurile la combustibil par să sfideze logica europeană. „Sunt aici în zilele în care planeta a luat foc din cauza benzinei. Sunt aproape de centrul New Yorkului. Aici, rechinii imobiliari preferă să cumpere teren și să construiască blocuri înalte, nu benzinării, aduc profit mult mai mare”, a menționat Negru.

El a oferit și câteva cifre despre consumul uriaș al americanilor. „Americanii consumă 2 miliarde de litri de combustibil pe zi, adică 1/3 din benzina lumii o consumă ei. Americanii vând la galon, un galon are 3,78 litri. Un galon costă 5 dolari și ceva, deci cam un dolar și ceva pe litru.”

Dar chiar și în Manhattan, unde locuiesc 150 de miliardari și salariul mediu lunar este de 5.000-7.000 de dolari, prețurile sunt diferite față de periferie. „În centrul celui mai scump oraș din lume locuiesc vreo 150 de miliardari. În Manhattan, salariul mediu lunar este de vreo 5-7.000 de dolari. Nu comentez, nu spun nimic am plecat din centru. Comparațiile sunt începutul nemulțumirii. Dacă lași centrul departe, prețurile sunt mai mici la marginea New Yorkului, adică 3, 79 sau 4,17 dolari galonul de benzină”, a mai scris Dan Negru.

Cum vine asta, apa mai scumpă decât benzina?

Probabil cea mai mare uimire a venit dintr-un magazin alimentar, unde prețul apei l-a lăsat fără cuvinte. V-ați gândit vreodată la așa ceva? „Dimineața m-a luat setea și am intrat să iau o sticlă de apă dintr-un magazin alimentar. Ia uite apa! Cumperi o sticlă și una e gratis, adică două sticle sunt la 6 dolari sau la 6,5 dolari. Mai au și două sticle la 3,79 dolari”, a povestit el.

Constatarea a fost șocantă.

„Apa e mai scumpă decât benzina! Când am ieșit din magazin am întrebat Inteligența Artificială: „Măi, m-oi fi tâmpit eu, poate fi mai scumpă apa decât benzina?”. Iată ce mi-a răspuns AI: „În New York, în aprilie 2026, te afli într-o situație ironică. Apa plată este serios mai scumpă decât benzina””, a încheiat Dan Negru.