Prezentatorul TV Dan Negru a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a făcut o comparație tranșantă între costul unei ore de parcare la aeroportul Otopeni și suma pe care o primește un profesor debutant pentru o oră de muncă. Diferența este de doar 2 lei, o realitate care a inflamat rapid rețelele de socializare.

O comparație dură

Totul a pornit de la o postare simplă, dar de impact, pe pagina de Facebook a lui Dan Negru. Acesta a pus în oglindă două chitanțe, una reală și una simbolică, pentru a sublinia o discrepanță majoră în sistemul de valori actual. V-ați fi gândit vreodată la o astfel de paralelă?

„Am parcat în aeroport azi-dimineață. 1 oră parcare Otopeni = 20 LEI. 1 oră educație (profesor debutant) = 22 LEI”, a scris prezentatorul. Iar concluzia sa a fost una amară, sub forma unui avertisment pentru viitor. „Dacă vi se pare scumpă benzina, stați să vedeți cât ne va costa educația”.

Internetul a explodat

Postarea a adunat rapid peste 6.500 de aprecieri și sute de comentarii. Majoritatea internauților i-au dat dreptate, arătându-se revoltați de subfinanțarea sistemului de învățământ din România. Unii au subliniat impactul pe termen lung al acestei situații.

„Nu alocăm destui bani pentru mediul educațional și nu realizăm ce impact are asupra viitorului nostru”, a scris un utilizator. Un altul a completat, la fel de direct: „Chiar este nedrept ca un profesor să câștige atât de puțin!”. Dincolo de cifre, discuția a atins și problema investiției în formarea profesională, care, în cazul dascălilor, se recuperează extrem de greu. „Profesorul nu își scoate investiția care a fost cheltuită în școală așa repede, dar statul poate pune taxe pentru investiția asta cu parcarea”, a fost un alt comentariu relevant.

Critici și contraargumente

Numai că, așa cum se întâmplă adesea, au apărut și voci critice. Unii l-au atacat direct pe Dan Negru, aducând în discuție salariul său din televiziune: „Ce salariu luai ca prezentator? 10 mii de euro pe lună? Ce medic are salariul ăsta?”.

Alții au încercat să demonteze logica din spatele comparației, argumentând că cele două servicii nu pot fi puse pe același plan.

„Educația e necesară și obligatorie, zic. Parcarea în aeroport e facultativă”, a punctat cineva. Un alt comentator a oferit chiar o perspectivă internațională, pentru a arăta că tarifele din România nu sunt, de fapt, atât de mari. „Aeroportul Stansted UK. Drop off max 15 min – £10 (58,89 RON). 15-30 min – £28 (164,88 RON). Otopeni e bun tare”.