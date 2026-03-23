Prezentatorul TV Dan Negru a stârnit o adevărată dezbatere online după ce a comparat tariful orar al unui profesor debutant cu prețul unei ore de parcare la aeroport. Cifrele sunt, pe bune, șocante. un cadru didactic la început de carieră primește doar 22 de lei pentru o oră de muncă, cu numai 2 lei mai mult decât costă parcarea la Otopeni.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Dan Negru a pus în oglindă două costuri care, la prima vedere, nu au nicio legătură. Numai că diferența infimă dintre ele spune multe despre prioritățile din România. V-ați gândit vreodată la asta?

„Am parcat în aeroport azi-dimineață. 1 oră parcare Otopeni = 20 LEI. 1 oră educație (profesor debutant) = 22 LEI. Dacă vi se pare scumpă benzina, stați să vedeți cât ne va costa educația”, a scris prezentatorul.

Postarea a adunat rapid peste 6.500 de aprecieri și sute de comentarii. Mulți dintre cei care au reacționat i-au dat dreptate lui Dan Negru, arătându-se revoltați de subfinanțarea sistemului de învățământ.

„Nu alocăm destui bani pentru mediul educațional și nu realizăm ce impact are asupra viitorului nostru”, a scris cineva. Un alt internaut a completat: „Chiar este nedrept ca un profesor să câștige atât de puțin!”.

Iar o altă perspectivă a subliniat efortul depus de dascăli de-a lungul anilor de studiu. „Profesorul nu își scoate investiția care a fost cheltuită în școală așa repede, dar statul poate pune taxe pentru investiția asta cu parcarea”.

Dar, așa cum se întâmplă adesea, au apărut și voci critice. Unii l-au atacat direct pe prezentator pentru veniturile sale din televiziune: „Ce salariu luai ca prezentator? 10 mii de euro pe lună? Ce medic are salariul ăsta?”.

Alții au considerat comparația forțată, argumentând că cele două servicii nu pot fi puse pe același plan.

„Educația e necesară și obligatorie, zic. Parcarea în aeroport e facultativă”, a punctat un utilizator.

Ba chiar, unii au adus în discuție tarifele din alte țări pentru a arăta că parcarea de la Otopeni nu este chiar atât de scumpă. Un comentariu a oferit un exemplu concret din Marea Britanie (cu prețurile convertite în lei): „Aeroportul Stansted UK. Drop off max 15 min – £10 (58,89 RON). 15-30 min – £28 (164,88 RON). Otopeni e bun tare”.