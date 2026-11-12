Rezistența la insulină înseamnă că organismul răspunde mai slab la insulină și, de obicei, nu dă simptome clare. Dacă ai pete noi, închise și îngroșate la gât sau la axile, semne de diabet ori factori de risc, discută cu medicul despre analize ale glicemiei; insulina din sânge și HOMA-IR nu pun singure diagnosticul.

Insulina ajută zahărul din sânge să ajungă în celule. Când celulele răspund mai greu, pancreasul poate produce mai multă insulină și poate păstra glicemia normală o vreme. De aceea, o glicemie normală nu exclude automat rezistența la insulină.

Ce semne merită verificate

Rezistența la insulină și prediabetul trec adesea neobservate. Oboseala și pofta de dulce nu le confirmă: pot avea și alte cauze. Petele mai închise și mai groase de pe gât, de la axile sau din pliuri au, la rândul lor, mai multe cauze. Dacă sunt noi, cere un consult.

Setea care nu trece, urinările dese, vederea încețoșată, slăbirea fără intenție și infecțiile repetate pot fi semne de diabet. Un consult este util și fără simptome dacă ai unul sau mai mulți dintre acești factori de risc:

Exces de greutate, talie mare sau puțină mișcare.

Un părinte, frate sau soră cu diabet.

Tensiune mare, trigliceride crescute sau colesterol „bun” scăzut.

Sindromul ovarelor polichistice, ficat gras metabolic sau diabet avut în sarcină.

Standardele American Diabetes Association din ianuarie 2026 recomandă începerea testării adulților cel târziu la 35 de ani, chiar și fără alți factori de risc. Dacă riscul este mai mare, medicul poate recomanda analize mai devreme.

Ce analize arată riscul de diabet

Medicul poate alege hemoglobina glicată, numită A1C, care arată cum a fost glicemia în aproximativ ultimele trei luni, glicemia recoltată după cel puțin opt ore fără mâncare sau testul care măsoară glicemia la două ore după o băutură cu glucoză. Pentru persoanele care nu sunt însărcinate, acestea sunt valorile folosite pentru a depista prediabetul și diabetul:

A1C: normal sub 5,7%; prediabet între 5,7% și 6,4%; diabet de la 6,5%.

Glicemia după post alimentar: normal sub 100 mg/dL; prediabet între 100 și 125 mg/dL; diabet de la 126 mg/dL.

Glicemia la două ore după băutura cu glucoză: normal sub 140 mg/dL; prediabet între 140 și 199 mg/dL; diabet de la 200 mg/dL.

Un rezultat aflat în intervalul pentru diabet trebuie, de regulă, confirmat prin încă un rezultat anormal, dacă nu există o creștere evidentă a glicemiei însoțită de simptome. De exemplu, dacă A1C este 6,6%, dar glicemia după post este 95 mg/dL, cele două rezultate nu spun același lucru. Medicul poate repeta testul ieșit din interval și poate verifica dacă A1C este potrivită în cazul tău: unele anemii și boli ale sângelui îi pot afecta precizia.

Nu există un test direct folosit de rutină pentru diagnosticul rezistenței la insulină. HOMA-IR este un calcul făcut din glicemie și insulină, dar nu are un prag universal care să decidă singur diagnosticul sau tratamentul; nici o valoare izolată a insulinei nu este suficientă. Standardele American Diabetes Association din 2026 arată că dovezile nu sunt suficiente nici pentru a folosi senzorul de glicemie drept test de depistare a prediabetului sau diabetului.

Ce poți schimba acasă

Dacă ai prediabet și cântărești prea mult, programele de prevenție au două ținte: să pierzi treptat între 5% și 7% din greutatea pe care o aveai la început și să faci mișcare moderată minimum 150 de minute pe săptămână. La o greutate de 100 kg, de exemplu, 5% înseamnă 5 kg, iar 7% înseamnă 7 kg: ținta ar fi între 93 și 95 kg. Într-un program de acest fel, cazurile noi de diabet de tip 2 au fost cu 58% mai puține decât în grupul de comparație, arată CDC. Rezultatul descrie grupul studiat, nu garantează același efect fiecărei persoane.

Cinci plimbări alerte de câte 30 de minute adună cele 150 de minute dintr-o săptămână. Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților și exerciții de forță în cel puțin două zile pe săptămână. Dacă ai o boală de inimă, de rinichi sau altă afecțiune care îți limitează efortul, stabilește cu medicul ce mișcare ți se potrivește.

La masă, poți alege mai des legume, leguminoase, cereale integrale și alimente puțin procesate și poți reduce băuturile îndulcite. Standardele American Diabetes Association din 2026 acceptă mai multe feluri de alimentație, inclusiv cel mediteranean și cel bazat pe plante; nu cer o singură dietă tuturor. Somnul regulat merită și el atenție: somnul foarte scurt și cel foarte lung au fost asociate cu un risc metabolic mai mare, dar această legătură nu dovedește că schimbarea orelor de somn, singură, previne diabetul.

Când repeți analizele și când ceri ajutor

Dacă ai prediabet, testarea se repetă, de regulă, anual. După rezultate normale, testarea la cel puțin fiecare trei ani este un reper pentru adulți; simptomele sau creșterea riscului pot cere o evaluare mai devreme. După diabet avut în sarcină, standardele American Diabetes Association din 2026 recomandă testarea la 4 până la 12 săptămâni după naștere, apoi la fiecare unu până la trei ani.

În timpul sarcinii se folosesc alte reguli de interpretare. Testarea pentru diabetul gestațional se face, de obicei, între săptămânile 24 și 28, uneori mai devreme dacă riscul este mare. Valorile din lista de mai sus nu trebuie folosite pentru a interpreta singură analizele din sarcină.

Vărsăturile, durerea abdominală, respirația rapidă și profundă, mirosul fructat al respirației ori confuzia pot apărea într-o urgență legată de diabet. Dacă ai vărsături sau dificultăți de respirație ori glicemia rămâne la 300 mg/dL sau mai mult, sună la 112 sau mergi la urgență.

Ce faci în ordine

Notează simptomele, bolile, tratamentele și cazurile de diabet din familia apropiată, apoi programează un consult. Stabilește cu medicul ce analiză îți trebuie. Pentru glicemia după post alimentar, nu mânca cel puțin opt ore înainte de recoltare; poți bea apă. Spune ce medicamente iei și nu opri niciun tratament fără acordul medicului. Discută rezultatul și data următoarei testări. Dacă analizele nu se potrivesc între ele, cere să fie lămurită diferența înainte de a lua un tratament.

Întrebări frecvente

Trebuie să țin post intermitent 16/8?

Nu este necesar pentru măsurile de prevenție descrise mai sus. Dacă ai diabet, ești însărcinată sau ai o tulburare de alimentație, discută cu medicul înaintea unei diete restrictive.

Un HOMA-IR crescut înseamnă că trebuie să iau metformin?

Nu. Standardele American Diabetes Association din 2026 iau în calcul metforminul pentru anumiți adulți cu risc mare de diabet, pe baza mai multor rezultate și factori de risc, nu a unui HOMA-IR izolat. Tratamentul de durată poate necesita și verificarea vitaminei B12.

Pot lua berberină sau inozitol în locul tratamentului?

Nu le folosi în locul evaluării medicale sau al tratamentului prescris. Întreabă medicul înainte să le iei împreună cu medicamentele tale.

Când sunt testați copiii?

La copiii cu suprapondere sau obezitate și cel puțin un factor de risc suplimentar, medicul poate recomanda testarea de la 10 ani sau de la începutul pubertății, dacă aceasta apare mai devreme. Dacă rezultatul este normal, testarea se repetă, de regulă, după aproximativ trei ani.

Surse verificate la 12 noiembrie 2026: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, paginile despre rezistența la insulină și diagnosticul diabetului; American Diabetes Association, Standards of Care in Diabetes 2026, secțiunile despre diagnostic și prevenție; Centers for Disease Control and Prevention, paginile despre simptome, prevenție și cetoacidoză; Organizația Mondială a Sănătății, recomandările de activitate fizică; NHS, pagina despre petele cutanate îngroșate; MedlinePlus, pagina despre analiza insulinei.