Ca să stabilești limite pentru telefonul adolescentului fără certuri repetate, pornește de la ce se întâmplă cu somnul, școala și relațiile lui, apoi faceți împreună reguli clare pentru familie. Nu există un număr de ore potrivit tuturor adolescenților, iar folosirea frecventă a telefonului nu înseamnă automat dependență.

Contează și ce face pe telefon: poate vorbi cu prietenii, poate învăța sau se poate juca. Urmărește ce activități lasă deoparte și discută despre asta când sunteți amândoi calmi, nu în mijlocul unei certe.

Cum recunoști o problemă

Uită-te dacă telefonul îi întrerupe des somnul, temele, mișcarea sau întâlnirile față în față. Observă dacă îi este tot mai greu să se oprească, deși apar probleme acasă ori la școală, și cum se simte după timpul petrecut online. Un semn apărut din când în când nu dovedește, singur, că folosirea telefonului a devenit problematică.

Organizația Mondială a Sănătății a găsit semne de folosire problematică a rețelelor sociale la 11% dintre adolescenții cuprinși în studiul său din 2021-2022, desfășurat în 44 de țări și regiuni. Procentul privește rețelele sociale, nu orice folosire a telefonului, și nu poate stabili ce se întâmplă cu un anumit adolescent. Academia Americană de Pediatrie arată că nu există un prag de ore sigur pentru toți adolescenții.

Cum începeți discuția

Alege un moment în care nu vă certați deja. Poți începe cu o observație precisă: „Am văzut că mesajele te trezesc seara și dimineața îți este greu să te ridici. Ce se întâmplă în grup după ce te culci?”. Întreabă-l și ce îi place online, ce îl supără și când îi este greu să lase telefonul.

Ascultă răspunsul înainte să propui o regulă. Dacă nu vrea să vorbească atunci, nu repeta întrebarea până cedează; puteți relua discuția sau puteți vorbi printr-un mesaj. Evită să îl numești „dependent” pe baza unei certe.

Cum faceți reguli pe care le puteți urma

Un plan făcut împreună și revizuit periodic pune acordul la vedere. Adaptați-l la programul și nevoile adolescentului, nu copiați o limită de ore pentru toți. Într-un studiu publicat în 2021 în JAMA Pediatrics, cu 1.520 de perechi părinte-adolescent, simpla realizare a unui plan familial nu a îmbunătățit semnificativ respectarea regulilor; discuția trebuie reluată când ceva nu funcționează.

Numiți problema pe care vreți să o schimbați, cum ar fi mesajele care întrerup somnul sau telefonul folosit în timpul temelor. Alegeți împreună reguli pentru acele momente. Puteți stabili masa și timpul temelor fără telefon, oprirea notificărilor și a redării automate, precum și o perioadă fără ecrane înainte de culcare. Regula de la masă poate fi pentru toată familia. Scrieți dinainte ce se întâmplă dacă o regulă este încălcată. Consecința trebuie cunoscută de amândoi înainte să apară conflictul, nu inventată în timpul lui. Stabiliți când vorbiți din nou despre plan. Păstrați ce ajută și schimbați împreună regula care nu poate fi urmată.

Puteți completa planul pe o foaie, în cuvintele voastre:

Ce ne încurcă acum: ______.

Când lăsăm telefonul deoparte: ______.

Unde stă telefonul peste noapte: ______.

Ce facem dacă regula nu este respectată: ______.

Când verificăm dacă planul funcționează: ______.

Somnul merită o înțelegere aparte. Adolescenții au nevoie de aproximativ nouă ore de somn pe noapte, potrivit MedlinePlus, iar mesajele și alertele îi pot trezi. Societatea Canadiană de Pediatrie recomandă să nu folosim ecrane cu minimum o oră înainte să ne culcăm și să nu încurajăm folosirea lor pentru distracție în dormitor.

De pildă, dacă mesajele îl țin treaz, puteți conveni să oprească notificările seara și să încarce telefonul într-un loc comun. La discuția următoare, întrebați-vă dacă somnul nu mai este întrerupt. Dacă problema continuă, căutați împreună ce anume îl face să revină la telefon, în loc să adăugați pe loc o pedeapsă.

Ce faci când încălcarea se repetă

Revino la regula scrisă și la consecința pe care ați stabilit-o. Aplic-o așa cum ați convenit, apoi discutați separat de ce a fost greu de respectat: conversația cu prietenii a continuat, notificările au rămas pornite sau regula nu se potrivește programului lui? Dacă schimbați planul, scrieți noua înțelegere. Nu presupune că aceeași regulă va merge la orice vârstă și în orice familie.

Când ceri ajutor

Discută cu medicul de familie, pediatrul sau un specialist în sănătate mintală dacă folosirea telefonului afectează în mod repetat somnul, școala, relațiile ori starea adolescentului. Cere ajutor și dacă observi tristețe care persistă, izolare, pierderea interesului pentru activități sau comportamente riscante. Dacă apare autovătămarea, nu aștepta următoarea discuție despre reguli ca să ceri sprijin medical.

Întrebări frecvente

Este dependent dacă se enervează când îi iau telefonul?

Nu automat. O reacție de moment nu este un diagnostic; urmărește dacă pierderea controlului se repetă și vine împreună cu probleme de somn, școală sau relații.

Poate păstra telefonul în cameră dacă îl folosește ca alarmă?

Puteți alege o alarmă separată și lăsa telefonul la încărcat într-un loc comun. Dacă rămâne în cameră, opriți notificările și stabiliți când încetează folosirea lui seara.

Poate școala să îi ia telefonul dacă îl folosește la oră?

Da, personalul școlii îl poate prelua și îl poate preda părintelui unui elev minor sau elevului major, după regulamentul școlii. În România, Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 restrânge folosirea telefonului în timpul cursurilor la preșcolar, primar și gimnaziu; la liceu, regulamentul intern poate interzice folosirea lui în școală. La oră, folosirea în scop educativ se face la cererea profesorului. Sunt exceptate echipamentele autorizate elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Ce verificăm dacă își face un cont pe o rețea socială?

Discutați ce publică și cu cine vorbește, apoi verificați împreună setările de confidențialitate. Puteți folosi și controalele parentale, ca parte a regulilor cunoscute de amândoi.

Ce fac dacă refuză orice limită?

Revino la efectele pe care le observi și ascultă de ce respinge regula, fără întrebări insistente. Dacă somnul, școala, relațiile sau starea lui rămân afectate, cere sprijinul medicului de familie, al pediatrului sau al unui specialist în sănătate mintală.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, raportul despre adolescenți și rețelele sociale din 2024; Academia Americană de Pediatrie, recomandările despre timpul petrecut în fața ecranelor și planul familial; Societatea Canadiană de Pediatrie; Academia Americană de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului; MedlinePlus; studiul publicat în 2021 în JAMA Pediatrics despre planul media familial; NHS; Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023; regulamentul-cadru de organizare a școlilor.