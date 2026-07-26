Femeile care locuiesc singure, ies singure în oraș sau petrec serile de vineri fără planuri găsesc pe TikTok o comunitate online care le eliberează de sentimentul că ar fi „în neregulă”. Un nou val de creatoare, numite „loneliness influencers” sau „fete singure”, își construiesc comunitățile prezentând viața lor cotidiană trăită solo, cu momentele ei bune și cu cele mai dificile.

Urmarea imediată este simplă și personală: singurătatea nu mai este văzută ca un eșec, ci ca o formă de viață reală, posibilă, uneori chiar aleasă. Această schimbare se observă în felul în care aceste femei își filmează rutina, de la o cină gătită acasă până la acțiuni banale, dar ușor de recunoscut, cum ar fi returnarea unor colete.

Lana Isa, cunoscută pe TikTok ca @lanasololife, este una dintre vocile vizibile ale acestui trend. Ea se descrie drept „o fată fără prieteni” și își documentează activitățile zilnice fără a le prezenta într-o poveste perfectă. Aici stă esența pentru multe dintre noi: nu vedeți o viață idealizată, ci una în care independența și vulnerabilitatea coexistă.

Alte creatoare asociate cu acest val sunt Devon și Paulina Cee, care își construiesc prezența publică în jurul unei vieți private și solitare. Conținutul lor nu vinde iluzia că a trăi singură înseamnă libertate pură, fără goluri și fără seri neplăcute. Din contră, ele vorbesc deschis despre tristețe și despre momentele în care nu au planuri, iar asta oferă validare femeilor care se regăsesc în astfel de zile.

De aici și forța fenomenului. În locul presiunii de a fi mereu într-o relație, mereu ocupată sau mereu înconjurată de oameni, apare un alt mesaj: puteți exista și altfel, fără să fiți „mai puțin”. După cum relatează și Vogue, acest tip de conținut redefinește percepția publicului asupra singurătății și o mută din zona rușinii în zona unei experiențe împărtășite.

De ce prinde rapid ideea de viață solo

Fenomenul apare într-un moment în care tot mai multe persoane, mai ales din mediul urban, locuiesc singure, fie din alegere, fie după o despărțire, fie pentru că ritmul vieții și al carierei le-a dus acolo. În același timp, discuțiile despre sănătatea mintală, autenticitatea de pe rețelele sociale și felul în care definim succesul personal sunt tot mai prezente. Într-un astfel de peisaj, o femeie care spune sincer că a petrecut seara singură poate părea mai aproape de realitate decât orice feed impecabil.

Autoarea care a scris despre fenomen surprinde foarte bine reflexul social care apasă pe multe femei singure. Întrebarea pe care o primea era:

„Nu erai singură?”

Iar răspunsul ei la amintirea singurătății din copilărie a fost:

„Nu, mi-a plăcut la nebunie!”

Este un detaliu mic, dar semnificativ. Pentru unele femei, timpul petrecut singură nu înseamnă automat lipsă, ci spațiu, liniște, autonomie. Și, foarte concret, înseamnă și lucruri pe care le învață singure, uneori din mers, alteori din nevoie. Una dintre căutările menționate este aproape imposibil să nu vă pară familiară dacă ați mutat vreodată ceva prin casă fără ajutor:

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Unde ajută și unde ridică întrebări

Aceste conturi oferă, în forma lor cea mai utilă, sentimentul de comunitate pentru cineva care se simte singur. Dacă vă uitați la astfel de clipuri, nu vi se promite o transformare spectaculoasă. Primiți, mai degrabă, confirmarea că și alte femei trec prin seri tăcute, prin mese luate singure sau prin weekenduri în care nu se întâmplă mare lucru.

În același timp, trendul ridică și o întrebare deschisă: este o formă de putere și independență, poate chiar o fațetă a feminismului digital, sau este încă o versiune a vulnerabilității puse în vitrină online? Faptele publice de până acum arată că aceste creatoare transformă o experiență adesea stigmatizată într-o poveste împărtășită, în care viața trăită singură nu mai apare ca o problemă de ascuns, ci ca o realitate spusă pe nume.