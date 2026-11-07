Somnul dereglat, energia scăzută, concentrarea slabă, pierderea motivației, iritarea, retragerea și munca făcută tot mai greu sunt șapte semne că stresul de la serviciu începe să te epuizeze. Dacă le observi repetat, urmărește ce se întâmplă la lucru și discută volumul și programul cu angajatorul; cere un consult medical dacă simptomele sunt severe timp de cel puțin două săptămâni ori nu îți mai poți face activitățile obișnuite.

Nu trebuie să ai toate semnele. Lista nu stabilește un diagnostic: contează cât durează schimbările, cât de puternice sunt și cum îți afectează viața.

Șapte semne ale stresului de la serviciu

Somnul se schimbă. Dormi prea puțin, prea mult sau îți este greu să adormi.

Dormi prea puțin, prea mult sau îți este greu să adormi. Energia scade. Te simți fără vlagă și îți este tot mai greu să începi ziua de lucru.

Te simți fără vlagă și îți este tot mai greu să începi ziua de lucru. Te concentrezi mai greu. Pierzi firul sarcinilor sau îți este greu să iei decizii obișnuite.

Pierzi firul sarcinilor sau îți este greu să iei decizii obișnuite. Îți pierzi motivația. Amâni sarcini pe care înainte le începeai mai ușor.

Amâni sarcini pe care înainte le începeai mai ușor. Te iriți mai repede. Problemele de la serviciu îți provoacă reacții mai puternice sau privești munca tot mai negativ.

Problemele de la serviciu îți provoacă reacții mai puternice sau privești munca tot mai negativ. Te retragi. Eviți colegii ori discuțiile legate de muncă.

Eviți colegii ori discuțiile legate de muncă. Munca merge mai greu. Termini mai puține sarcini sau faci mai multe greșeli.

Stresul poate veni și cu dureri de cap, mușchi încordați, probleme digestive ori schimbări ale poftei de mâncare. Poți observa și că fumezi sau bei alcool mai des. Aceste semne pot avea și alte cauze, nu doar munca.

Când poate fi vorba despre burnout

Organizația Mondială a Sănătății descrie epuizarea profesională, numită și burnout, prin trei schimbări legate de serviciu: lipsa energiei, distanțarea sau cinismul față de muncă și scăderea eficienței. În clasificarea OMS, este un fenomen legat de muncă, nu o boală. O perioadă aglomerată nu îl confirmă, iar faptul că te simți mai bine într-un weekend nu îl exclude.

Și condițiile de lucru pot ține stresul în loc, chiar dacă îți place ce faci. Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă indică volumul prea mare, sarcinile neclare sau contradictorii, lipsa controlului asupra muncii, schimbările prost comunicate, nesiguranța locului de muncă, lipsa sprijinului și hărțuirea. Un program lung ori greu de schimbat poate adăuga presiune.

Pauzele și limitele personale ajută, dar nu pot înlocui schimbările la locul de muncă. Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Internațională a Muncii îi sfătuiesc pe angajatori să reducă sursele de stres, de exemplu să adapteze orarul și să îi lase pe lucrători să ia parte la hotărârile legate de munca lor.

Când ceri ajutor medical

Dacă simptomele severe durează cel puțin două săptămâni sau nu îți mai poți face activitățile obișnuite, mergi la medicul de familie. Acesta poate evalua simptomele și, când este necesar, poate elibera bilet de trimitere către un specialist. Pentru simptome pe care le legi de condițiile de lucru, poți consulta și medicul de medicina muncii.

Dacă ai gânduri de sinucidere, sună imediat la 112. Dacă simți că nu mai poți face față ori consumi alcool sau droguri mai des decât de obicei, cere imediat ajutor medical. Aceste situații nu trebuie amânate până se împlinesc două săptămâni, arată recomandările MedlinePlus.

Ce poți schimba la lucru

Notează câteva zile sarcinile care îți ocupă timpul, orele lucrate peste program și situațiile în care stresul crește. Păstrează pontajele și mesajele despre sarcini sau program. Cere prioritățile în scris. Când primești o sarcină nouă, întreabă ce se amână sau ce poate prelua altcineva. Discută cu managerul despre termene, volum și sprijinul de care ai nevoie. Propune o schimbare precisă, cum ar fi redistribuirea unei sarcini ori schimbarea unui termen. Ia pauzele prevăzute în program și oprește notificările de serviciu în timpul liber, când nu ai obligația de a lucra. Dacă programul este o parte a problemei, cere un program individualizat.

Poți solicita un program individualizat, dar angajatorul nu trebuie să accepte orice variantă propusă. Dacă refuză, trebuie să îți dea motivul în scris în cinci zile lucrătoare. Legea nr. 319/2006 îi cere angajatorului să evalueze riscurile pentru sănătate și să țină cont de capacitățile lucrătorului când îi dă sarcini.

Ce limite are programul de lucru

Pentru salariații cu normă întreagă, Codul muncii, în forma aplicabilă din 27 aprilie 2026, prevede în mod obișnuit 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Limita este de 48 de ore pe săptămână, cu tot cu orele suplimentare, calculată de regulă ca medie pe patru luni. Dacă ziua de lucru depășește 6 ore, ai dreptul la pauză, în condițiile stabilite la locul de muncă. Între două zile de muncă trebuie să ai cel puțin 12 ore de repaus, iar repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive; între schimburi, repausul poate fi de minimum 8 ore.

Orele suplimentare cer, de regulă, acordul tău. Excepțiile sunt forța majoră și lucrările urgente pentru prevenirea unui accident ori înlăturarea urmărilor lui. Orele suplimentare se compensează cu timp liber plătit în următoarele 90 de zile calendaristice. Dacă nu pot fi compensate astfel, sporul negociat nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

La un salariu de bază brut de 6.000 de lei, de exemplu, pentru o lună cu 160 de ore de lucru, o oră valorează 37,50 lei. Dacă patru ore suplimentare sunt plătite în loc să fie compensate cu timp liber, baza lor este de 150 de lei, iar sporul minim de 75% adaugă 112,50 lei. Totalul brut pentru acele ore este de 262,50 lei. Suma reală depinde de salariul de bază, numărul de ore al lunii, orele suplimentare efectuate și sporul negociat.

Ce faci dacă problema nu se rezolvă

Pentru simptome legate de muncă, cere o consultație la medicul de medicina muncii. Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 dă acest drept oricărui lucrător. Medicul poate recomanda adaptarea postului și poate trece în fișa de aptitudine mențiunea „apt condiționat” sau „inapt temporar”, în funcție de evaluare. Pentru încălcări ale regulilor despre ore, pauze ori sănătatea și siguranța la muncă, depune o petiție la inspectoratul teritorial de muncă. Include numele și datele tale de contact, angajatorul, faptele și perioadele; atașează pontajele și mesajele pe care le ai. Inspecția Muncii primește petiții prin formular, e-mail, fax, poștă sau la ghișeu. Petițiile anonime se clasează. Păstrează numărul de înregistrare al petiției. Autoritatea trebuie să răspundă în 30 de zile de la înregistrare. Dacă are nevoie de cercetări suplimentare, poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile, după ce te anunță.

Întrebări frecvente

Dacă mă simt mai bine în weekend, înseamnă că nu este burnout?

Nu. Urmărește dacă epuizarea, distanțarea față de muncă și scăderea eficienței reapar și persistă când revii la serviciu.

Pot contesta fișa de aptitudine de la medicina muncii?

Da. Poți depune contestația la direcția de sănătate publică în șapte zile lucrătoare de la primirea fișei. Comisia este convocată în cel mult 21 de zile lucrătoare.

Ce se întâmplă dacă trimit petiția la autoritatea greșită?

Autoritatea care a primit-o trebuie să o trimită mai departe, către cea competentă, în cinci zile și să te anunțe.

Trebuie să merg direct la psihiatru?

Nu. Poți începe cu medicul de familie sau, pentru simptome legate de condițiile de lucru, cu medicul de medicina muncii. Medicul de familie poate da bilet de trimitere către specialist când este necesar, în condițiile serviciilor decontate.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății; NHS Every Mind Matters; MedlinePlus; Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă; Organizația Internațională a Muncii; Codul muncii; Legea nr. 319/2006; Hotărârea Guvernului nr. 355/2007; Casa Națională de Asigurări de Sănătate; Inspecția Muncii; Ordonanța Guvernului nr. 27/2002.