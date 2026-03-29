Te-ai gândit vreodată că astrele ar putea dicta atmosfera nunții tale? Fiecare zodie abordează planificarea acestui eveniment major în felul său unic, influențată de estetică, organizare și chiar de pofta de petrecere. Am apelat la Aliza Kelly, astrolog celebru și gazda podcastului AstroloTea, pentru a înțelege cum se aliniază planetele în ziua cea mare.

Berbec, Taur și Gemeni: Competiție, confort și distracție

Când își planifică nunta, Berbecul vrea ca petrecerea să fie considerată „cea mai bună”. E drept că spiritul competitiv iese la suprafață. Aliza Kelly explică: „Fiind primul semn al zodiacului, Berbecul este competitiv din fire. Are nevoie de cea mai bună rochie, cel mai bun loc, cea mai bună mâncare, cea mai bună petrecere la care a fost cineva tot anul – ba nu! Toată viața! Există un instinct puternic de a câștiga momentul și au încredere în ei înșiși că știu ce înseamnă cu adevărat ‘cel mai bun’.” Deciziile se iau rapid, pentru că Berbecul nu stă pe gânduri. „Deciziile se iau repede, deoarece Berbecul nu-și pune la îndoială gusturile – își urmează instinctul și merge mai departe”, adaugă Kelly. Estetica este îndrăzneață și de mare impact, stabilind un nou standard.

Iar pentru Tauri, totul se rezumă la aspectul și senzația zilei. Ei privesc planificarea ca pe un act de devotament față de frumos. „Taurul abordează planificarea nunții ca pe un act de devotament față de frumusețe, confort și plăcere. Vor ca fiecare detaliu să se simtă bine – spațiul, aranjamentele de pe masă, cateringul”, descrie Kelly. Greutatea unei furculițe, finețea unui șervețel, calitatea vinului, toate sunt luate în calcul. „În cele din urmă, ei tânjesc după decadență, dar și după confort, senzualitate și abundență.”

Gemenii, în schimb, pun accentul pe dinamica petrecerii. Vor mișcare, varietate și stimulare. „Vor ca energia să rămână dinamică, deoarece Gemenii înțeleg că atenția este fluidă. Nunta lor reflectă curiozitatea și inteligența lor socială; invită la interacțiune, la povestiri, la schimb de idei”, spune Kelly. Poate chiar și niște spectacole cu suflători de foc? Un lucru e clar: „Gemenii sunt aici pentru a se distra.”

Rac, Leu și Fecioară: Emoție, spectacol și detalii

Sentimentalismul este cuvântul de ordine la nunta unui Rac. Nu e doar un eveniment, e un album foto viu. „Racul abordează planificarea nunții cu gândul la amintiri. Acesta nu este doar un eveniment – este un album foto viu, care respiră”, explică astrologul. Se gândesc la familie, la continuitate, la cei prezenți și la cei care sunt acolo doar în amintire. „Moștenirile de familie, tradițiile, gesturile simbolice – acestea nu sunt doar relegate la o masă, ci sunt fundamentul întregului eveniment”, adaugă Kelly.

Când un Leu se căsătorește, toată lumea din jur va ști. Pe bune! „Întindeți covorul roșu! Aceasta nu este o nuntă; este teatru! Leul planifică o nuntă care înțelege amploarea, prezența și impactul”, spune Kelly. Moda este intenționată și impunătoare, iar spațiul este curatoriat pentru a capta atenția. „Fie că este mare sau mică, o nuntă de Leu este plină de momente de neuitat și de o teatralitate încântătoare. Și puțină dramă nu este întotdeauna un lucru rău.”

O Fecioară este poate cel mai fericit semn zodiacal când vine vorba de planificarea propriu-zisă a unei nunți.

„Diavolul stă în detalii și nimeni nu știe asta mai bine decât Fecioara. Ei observă totul, iar acea atenție devine arhitectura evenimentului”, notează Kelly. Există un respect profund pentru măiestrie și pentru detaliile care ridică întreaga experiență. „O nuntă de Fecioară pare lipsită de efort, dar acea lejeritate este câștigată prin discernământ, precizie și foarte multă grijă.”

Balanță, Scorpion și Săgetător: Armonie, mister și aventură

Balanța știe cât de mult contează estetica, iar fiecare alegere reflectă o dorință de coeziune. „Paleta de culori, florile, moda, fluxul serii – totul este în perfectă armonie”, spune Kelly. Dragostea lor pentru echilibru îi face gazde perfecte. „O nuntă de Balanță se simte romantică, dar este și profund conștientă de experiențele invitaților, deoarece Balanța știe că, în cele din urmă, acest eveniment este pentru ei”, adaugă astrologul. De la cazare la transport și pungi cu cadouri, Balanța vrea ca toată lumea să se simtă excelent.

Dar Scorpionii? Ei vor atmosferă, profunzime și greutate emoțională. „Estetica poate înclina spre contrast – lumină și umbră, intimitate și putere, vulnerabilitate și control. Buchete clasice de trandafiri, siluete ascuțite și ținute formale”, notează Kelly. Nu ar fi surprinzător să aibă o listă restrânsă de invitați, pentru a împărtăși momentul doar cu cercul lor apropiat. „O nuntă de Scorpion te atrage; devine o experiență privată, imersivă”, spune Kelly, adăugând că, într-o lume ideală, evenimentul ar putea avea o tentă gotică (gândește-te la Anne Rice întâlnind-o pe Grace Kelly, care era, de fapt, o mândră Scorpion).

Săgetătorul, cel mai probabil, își va face invitații să-și caute pașapoartele. „Este nunta la destinație pe care cu siguranță o anticipai! Cunoscuți pentru pofta lor profundă de călătorie, sunt atrași de experiențe expansive: locații îndepărtate, influențe culturale, un sentiment de deschidere”, spune Kelly. Structura este flexibilă, tonul este vesel, iar moda pare mai degrabă expresivă decât constrânsă. „Fundamental, o nuntă de Săgetător invită oamenii într-o poveste care se extinde dincolo de o singură locație sau un singur moment; călătoria este destinația.”

Capricorn, Vărsător și Pești: Tradiție, rebeliune și visare

Tradiția este esențială la nunta unui Capricorn. „Capricornul abordează planificarea nunții cu viziune și perspectivă pe termen lung. Se gândesc la structură, moștenire și la cum va rezista acest moment în timp”, împărtășește Kelly. Estetica este adesea clasică și elevată, cu un accent puternic pe calitate și execuție. Un Capricorn va respecta cu siguranță eticheta și va urma regulile. „Există un sentiment de respect pentru instituția căsătoriei, cuplat cu o înțelegere clară a ceea ce este necesar pentru a construi ceva de durată.”

Când te gândești la o nuntă care sfidează tradiția, probabil a fost planificată de un Vărsător. „Vărsătorul planifică o nuntă punând la îndoială însăși premisa. Sunt mai puțin interesați să urmeze tradiția și mai mult să creeze ceva care reflectă valorile și individualitatea lor”, explică Aliza Kelly. Asta se poate traduce prin formate neconvenționale sau prin reimaginarea a ceea ce înseamnă o nuntă. „Fie că fug în lume, adună oamenii în bucătărie sau se căsătoresc într-un parc public, Vărsătorul iubește să spargă tiparele.”

Sensibili și creativi, Peștii se vor lăsa purtați de emoția și fantezia unei nunți. „Peștii abordează planificarea nunții ca pe un act de imaginație și sentiment. Sunt atrași de vibrații, senzații și alegeri care estompează linia dintre realitate și vis”, spune Kelly. Estetica este adesea romantică, fluidă, aproape cinematografică. „Până la sfârșitul nopții, toată lumea plânge, se îmbrățișează și poate chiar se cuplează. E o întreagă poveste.”