Dacă ai sindromul ovarelor polichistice (SOP), poți începe cu mese regulate și variate, mișcare pe care o poți păstra în program și un somn mai bine organizat. Nu există o dietă sau un antrenament care să fie cel mai bun pentru toate persoanele cu SOP. Aceste obiceiuri îți pot susține sănătatea chiar dacă nu slăbești, dar nu înlocuiesc îngrijirea medicală.

SOP este o afecțiune de lungă durată care poate afecta menstruația și felul în care corpul folosește zahărul din sânge. Nu există un tratament care să o vindece, însă obiceiurile zilnice, medicamentele și, la nevoie, tratamentele pentru fertilitate pot ajuta la controlul simptomelor și la protejarea sănătății.

Cum îți alcătuiești mesele fără o dietă strictă

Ghidul internațional pentru SOP din 2023 nu recomandă o singură dietă tuturor persoanelor. Poți alege alimente care îți plac și se potrivesc bugetului tău, fără să elimini automat carbohidrații sau să începi o dietă drastică.

Asociația Dieteticienilor Britanici recomandă mese regulate și echilibrate. O masă poate cuprinde ovăz, pâine integrală sau linte, alături de o sursă de proteine, legume ori fructe și grăsimi precum nucile sau uleiul de măsline. De pildă, poți mânca ovăz cu iaurt și nuci dimineața, iar la prânz linte cu legume și ulei de măsline. Nu ai nevoie de alimente speciale pentru a alcătui aceste mese.

Rezistența la insulină înseamnă că organismul răspunde mai greu la hormonul care îl ajută să folosească zahărul din sânge. Dacă ai această problemă, mesele și mișcarea pot face parte din planul tău, dar nu țin locul verificării glicemiei sau al tratamentului recomandat.

Ce mișcare poți alege și cât de des

Pentru adulții între 18 și 64 de ani, ghidul internațional recomandă între 150 și 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână sau între 75 și 150 de minute de mișcare intensă. Adaugă exerciții pentru mușchi în două zile care nu sunt una după alta. Niciun tip de exercițiu nu s-a dovedit cel mai bun pentru toate persoanele cu SOP.

Mersul alert poate fi o alegere pentru mișcarea moderată; poți alege și dansul, bicicleta sau înotul, după ce îți place și ce poți face. Mișcarea poate ajuta corpul să răspundă mai bine la insulină, fără să înlocuiască evaluarea medicală. Pentru beneficii suplimentare, inclusiv o posibilă scădere modestă în greutate, ghidul indică cel puțin 250 de minute de activitate moderată pe săptămână, alături de exercițiile pentru mușchi. Nu trebuie să atingi această țintă ca să începi.

Ce poți schimba la somn

Nu există o oră de culcare care să trateze SOP. Pentru adulții între 18 și 60 de ani, CDC recomandă cel puțin șapte ore de somn pe noapte. Încearcă să mergi la somn și să te scoli cam la aceleași ore, să închizi ecranele cu 30 de minute sau mai mult înainte să te culci și să nu consumi cofeină după-amiaza sau seara. Mesele mari și alcoolul aproape de ora de somn îți pot strica odihna.

Dacă sforăi și te trezești neodihnită ori ai somnolență sau oboseală ziua, discută cu medicul. La persoanele cu SOP, aceste semne cer verificarea unei posibile apnei, adică opriri repetate ale respirației în somn. Apneea poate apărea indiferent de greutate, iar diagnosticul se pune printr-un studiu de somn, nu doar pe baza sforăitului.

Un plan simplu pentru prima săptămână

Poți folosi această săptămână ca punct de plecare și să schimbi zilele după programul tău. Mesele și orele de somn pot rămâne aceleași și în zilele fără mișcare.

În fiecare zi, păstrează mese regulate. Alege, de exemplu, ovăz cu iaurt și nuci la o masă, apoi linte cu legume la alta. Dacă bugetul este strâns, ovăzul, ouăle și leguminoasele îți oferă variante fără să cumperi produse promovate drept speciale pentru SOP. În cinci zile ale săptămânii, fă câte 30 de minute de mers alert. Calculul este simplu: 30 de minute înmulțite cu cinci zile înseamnă 150 de minute, limita de jos a recomandării pentru adulți. Dacă acum stai mult jos, pornește cu reprize pe care le poți duce și mărește timpul treptat, în loc să forțezi ținta din prima zi. Alege două zile care nu sunt una după alta, de pildă marți și vineri, pentru exerciții care lucrează mușchii. Dacă ai diabet, dureri, ești însărcinată sau ai altă boală de lungă durată, stabilește împreună cu medicul ce mișcare ți se potrivește. În fiecare seară, încearcă să păstrezi o oră apropiată de culcare și să lași ecranele deoparte cu cel puțin 30 de minute înainte. Dacă nu reușești să dormi bine în mod repetat, discută problema cu medicul, în loc să începi singură medicamente sau suplimente pentru somn.

Când faci planul împreună cu un specialist

Cere un plan individual dacă ai diabet, tensiune mare, alte boli de lungă durată, iei tratament, ești însărcinată sau plănuiești o sarcină. Medicul poate stabili ce verificări ale glicemiei și tensiunii îți trebuie, iar un dietetician poate adapta mesele fără restricții inutile. Dacă alimentația, greutatea sau imaginea corpului îți provoacă suferință, spune și acest lucru: anxietatea, depresia și tulburările de alimentație pot necesita sprijin separat.

Programează un consult dacă menstruațiile au devenit neregulate, au lipsit de trei ori la rând, durează peste șapte zile sau apare sângerare între ele. Schimbările la mese, mișcare și somn nu pot stabili cauza acestor simptome. Dacă sforăitul este însoțit de oboseală ziua, întreabă și dacă ai nevoie de o evaluare a somnului.

Întrebări frecvente

Pot lua inozitol pentru SOP?

Ghidul internațional nu recomandă o doză sau o combinație standard de inozitol pentru adulți ori adolescente cu SOP. Discută suplimentele cu medicul, mai ales dacă iei tratament sau încerci să rămâi însărcinată.

Ce fac dacă nu am avut menstruație de peste patru luni?

Programează un consult. Colegiul Regal al Obstetricienilor și Ginecologilor din Regatul Unit arată că medicul poate recomanda tratament hormonal pentru a proteja mucoasa uterină.

Dacă vreau să rămân însărcinată, sunt suficiente schimbările de stil de viață?

Nu întotdeauna. SOP este asociat cu un risc mai mare de diabet și tensiune mare în sarcină, așa că discută cu medicul despre monitorizare și despre tratamentele potrivite.

Recomandările de mișcare sunt aceleași pentru adolescente?

Nu. Pentru adolescentele cu SOP, ghidul internațional recomandă cel puțin 60 de minute de mișcare moderată sau intensă pe zi, inclusiv activități pentru mușchi și oase de cel puțin trei ori pe săptămână.

Trebuie să fac un test de insulină ca să-mi aleg mesele?

Testele de insulină disponibile în practica medicală nu sunt recomandate de rutină pentru evaluarea SOP. Medicul stabilește ce verificări sunt potrivite, inclusiv cele legate de glicemie.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: ghidul internațional pentru SOP din 2023, publicat de American Society for Reproductive Medicine și partenerii săi; Organizația Mondială a Sănătății, fișa despre SOP din 22 ianuarie 2026; Asociația Dieteticienilor Britanici, fișa despre alimentația în SOP; CDC, recomandările despre somn din 15 mai 2024; National Heart, Lung, and Blood Institute, recomandările despre insomnie; Colegiul Regal al Obstetricienilor și Ginecologilor din Regatul Unit, informațiile pentru paciente actualizate în februarie 2022; NHS, recomandările despre menstruații neregulate.