Ca să afli ce conține un supliment pentru glicemie, caută pe etichetă ingredientele, cantitatea declarată și porția zilnică recomandată, nu doar numele de pe fața cutiei. Dacă vezi numai greutatea unui „amestec proprietar”, nu poți afla din acea cifră câte miligrame are fiecare ingredient. Înainte de folosire, verifică și avertismentele, mai ales dacă iei medicamente pentru diabet.

Unde găsești ingredientele și cantitatea

Pe spatele sau pe latura cutiei, caută lista ingredientelor și tabelul cu cantități. Lista include și ingredientele auxiliare, cum ar fi cele folosite la învelișul capsulei. Articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 cere trecerea ingredientelor în ordine descrescătoare după greutate: primul cântărește mai mult decât cele care urmează, dar ordinea nu îți spune doza lui.

Verifică apoi la ce se referă cifra din tabel: o capsulă, o porție de mai multe capsule sau întreaga zi. Articolul 8 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1069/2007 cere declararea numerică a substanțelor cu efect asupra organismului, raportată la porția recomandată pentru consumul zilnic. Legea nr. Potrivit 56/2021, pe etichetă trebuie scris cât se recomandă pentru o zi. Eticheta trebuie să avertizeze că această cantitate nu trebuie depășită, să spună că suplimentul nu ține locul unei alimentații variate și să arate că trebuie ținut departe de copiii mici. În România, suplimentele sunt alimente, nu medicamente.

Caută și alergenii, cantitatea din cutie, data până la care poate fi folosit produsul, condițiile de păstrare și firma responsabilă. Aceste date te ajută să identifici produsul exact, nu doar reclama lui.

Ce arată două etichete de exemplu

Imaginează-ți două etichete, nu două produse vândute. Ambele recomandă două porții pe zi, fiecare porție având două capsule:

Eticheta A declară 500 mg de berberină pentru o porție de două capsule. Două porții înseamnă 500 mg × 2 = 1.000 mg de berberină pe zi.

Eticheta B declară 500 mg pentru un amestec de berberină, scorțișoară și acid alfa-lipoic, tot pentru două capsule. Două porții înseamnă 1.000 mg de amestec pe zi, nu 1.000 mg de berberină.

La A, cifra poate fi legată de ingredientul numit. La B, nu poți împărți totalul la trei și nici nu poți presupune că berberina are aceeași cantitate ca pe eticheta A. Niciuna dintre cifrele din acest exemplu nu este o doză recomandată pentru tratarea diabetului.

Ce înseamnă „amestec proprietar”

Expresia vine din regula americană pentru suplimente. Potrivit articolului 21 CFR §101.36, pe o astfel de etichetă apar ingredientele amestecului în ordinea greutății și greutatea lor totală, fără obligația de a arăta cantitatea fiecărui ingredient din amestec. Primul ingredient este cel mai greu din grup, dar nu se poate calcula doza lui din total.

Pentru un supliment vândut în România, o denumire de pe o etichetă americană nu înlătură cerințele de aici privind lista ingredientelor și cantitățile declarate. Dacă doza substanței care te interesează nu este clară, cere firmei cantitatea raportată la porția zilnică înainte să alegi produsul. O etichetă mai clară te ajută să compari ce cumperi; nu dovedește, singură, că produsul este eficient sau sigur.

Ce pot și ce nu pot promite ingredientele

Centrul american NCCIH, din cadrul NIH, arată că studiile despre berberină, crom și scorțișoară au folosit formule, doze și durate diferite, astfel că nu dau o concluzie clară pentru toate produsele. O analiză din 2021 despre berberină a reunit 46 de studii și 4.158 de participanți, dar calitatea studiilor a variat. Într-o analiză din 2019 a 10 studii cu 553 de participanți, acidul alfa-lipoic nu a redus glicemia mai bine decât un produs fără substanță activă.

Fișa NIH despre crom arată că rezultatele sunt diferite: un studiu pe 137 de persoane a arătat că doza de 1.000 micrograme pe zi, luată 24 de săptămâni, nu a îmbunătățit semnificativ glicemia măsurată. Cantitățile folosite în studii nu sunt recomandări pentru produsul de pe raft. Nici greutatea unui amestec nu dovedește că formula respectivă a fost testată.

În România, reclama unui supliment nu poate spune că acesta previne, tratează sau vindecă diabetul, conform Legii nr. 56/2021. Nici certificatul necesar pentru punerea lui pe piață nu dovedește că tratează boala. Un mesaj precum „vindecă diabetul” sau „înlocuiește medicamentele” este un motiv să nu te bazezi pe promisiunea de pe cutie. Tratamentul prescris nu se oprește pentru a încerca un supliment.

Ce riscuri verifici dacă iei medicamente

MedlinePlus avertizează că berberina poate coborî prea mult glicemia împreună cu medicamentele pentru diabet, inclusiv metforminul. Aceeași fișă menționează posibile interacțiuni cu medicamente care subțiază sângele, cu cele pentru tensiune, cu ciclosporina și cu tacrolimusul. Fișa NIH despre crom arată că și acesta poate crește riscul de glicemie prea mică alături de insulină ori alte medicamente pentru diabet și poate reduce absorbția levotiroxinei, folosită pentru tiroidă.

Persoanele cu boli de ficat sau rinichi au nevoie de sfatul medicului înainte de produse din plante. NCCIH avertizează că unele tipuri de scorțișoară pot fi o problemă mai ales în bolile de ficat. Dacă apar tremur, transpirații, amețeală, palpitații sau confuzie, glicemia trebuie măsurată dacă există un aparat la îndemână. Simptomele nu spun singure care este cauza.

Setea puternică, urinările dese, vărsăturile, respirația adâncă sau confuzia la o persoană cu diabet cer ajutor medical urgent: pot fi semnele unei complicații grave, descrise de NHS în ghidul despre cetoacidoza diabetică.

Pașii înainte de cumpărare și folosire

Citește lista completă și verifică dacă ingredientul căutat apare în compoziție, nu doar pe fața cutiei. Găsește porția, cantitatea pentru acea porție și câte porții sunt recomandate pe zi. Calculează totalul zilnic numai pentru cantitățile declarate separat. Verifică alergenii, avertismentele și medicamentele pe care le iei. Cere sfatul medicului sau farmacistului înainte de a combina suplimentul cu tratamentul. Dacă o cantitate nu este clară, cere firmei explicația pentru porția zilnică. Nu ghici dozele din greutatea unui amestec și nu opri tratamentul prescris.

Întrebări frecvente

Pot lua berberină împreună cu metformin?

Nu începe combinația fără acordul medicului. MedlinePlus menționează o interacțiune mai ales când berberina este luată cu aproximativ două ore înaintea metforminului; riscul de glicemie prea mică trebuie discutat pentru tratamentul tău.

Este berberina sigură în sarcină sau pentru copii?

MedlinePlus o consideră probabil nesigură în sarcină, în timpul alăptării și pentru nou-născuți. Pentru copiii mai mari nu sunt suficiente date de siguranță; nu le da un supliment pentru glicemie fără indicație medicală.

Ce fac dacă am tremur și transpirații?

Măsoară glicemia dacă poți. NHS arată că sub 4 mmol/L este, de obicei, prea mică: o persoană conștientă poate lua ceva dulce care crește rapid glicemia, apoi să verifice din nou după 10-15 minute și să repete dacă valoarea rămâne sub prag. Dacă persoana este inconștientă, nu îi da nimic pe gură și sună la urgență.

Un certificat de notificare înseamnă că suplimentul funcționează?

Nu. Legea nr. 56/2021 cere certificatul pentru punerea pe piață, nu îl prezintă drept dovadă că produsul tratează diabetul. Nici cantitățile tipărite pe etichetă nu sunt o analiză independentă a fiecărui lot.

Unde reclam o etichetă neclară sau o promisiune de vindecare?

Reclamația se poate depune online la ANPC, printr-un cont aprobat pe platformă. Formularul cere datele comerciantului și ale produsului și permite atașarea bonului, facturii sau chitanței. Păstrează și o fotografie a etichetei ori a reclamei reclamate.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Legea nr. 56/2021; Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1069/2007, art. 8; Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, art. 9 și 18; Codul federal american 21 CFR §101.36; NCCIH și Office of Dietary Supplements din cadrul NIH; MedlinePlus; NHS; ANPC.