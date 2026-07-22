Cuburile mari de gheață ajută băutura să rămână mai concentrată mai mult timp. Asta se vede cel mai clar în whiskey și în cocktailurile servite lent, acasă.

Aparate specializate pentru uz casnic au dus acest detaliu de bar bun direct în bucătărie. Modelul Electactic Whiskey Ice Cube Maker face cuburi pătrate de 1.6 inch, adică aproximativ 4 cm. Dimensiunea este potrivită pentru paharele de tip rocks. Față de gheața mică sau pisată, care se topește mai repede, diferența e simplă: mai puțină apă ajunge în pahar, mai târziu.

Asta contează mai ales dacă bei încet. Contează dacă pregătești un Old Fashioned. Sau dacă vrei ca primul și ultimul sfert din pahar să aibă același gust. Gheața mică răcește repede, dar diluează la fel de repede. Gheața mare ține ritmul băuturii. Iar pentru serile cu prietenii, exact genul acesta de detaliu face băutura să pară mai bine gândită.

Autorul unui articol publicat de Vice explică diferența dintre băuturile fără gheață și cocktailurile care au nevoie de ea.

„Eu? Eu sunt un băutor de whiskey sec. Asta înseamnă fără gheață. Îl vreau la temperatura camerei. Țineți gheața aia departe de băutura mea preferată. Dar când vine vorba de cocktailuri, atunci, desigur, ai nevoie de gheața potrivită. Când vreau un Old Fashioned, voi folosi același tip de gheață pe care îl scoate Electactic Whiskey Ice Cube Maker.” Mixer vertical Albatros B702A, 700W (Rosu) Cumpără acum

Modelul Electactic are și funcție de autocurățare, activată prin apăsarea unui buton. În timpul funcționării produce un zgomot de 43 de decibeli. La un aparat mic de bucătărie, aici contează două lucruri concrete: forma gheții și cât de ușor îl întreții.

Și prețul a coborât recent cu aproximativ 55 de dolari, cum relatează Vice.

Alegerea formei de gheață face diferența în gust

Dacă scopul este să nu strici un cocktail bun, cuburile mari sunt punctul de plecare. Electactic merge pe cuburi pătrate de 1.6 inch, adică aproximativ 4 cm, o măsură gândită pentru paharele rocks. Acolo se simte imediat efectul: băutura se răcește, dar nu se subțiază repede.

Vrei o masă de gheață și mai mare într-un singur element? Silonn Sphere Ice Maker produce sfere cu diametrul de 2.4 inch, adică aproximativ 6 cm. Sfera aceasta este mai mare și se potrivește băuturilor pe care le savurezi foarte lent.

Alte modele merg în altă direcție. Euhomy Nugget Ice Maker și Silonn Nugget Ice Maker produc gheață de tip nugget, numită și pebble. Cantitățile sunt mari: 40 de livre, adică aproximativ 18 kg pe zi, la Euhomy, și 33 de livre, adică aproximativ 15 kg pe zi, la Silonn. Aceste modele sunt orientate spre băuturi obișnuite, nu spre cocktailuri.

Cum influențează suprafața gheții echilibrul băuturii

Secretul ține de ce se întâmplă în pahar: cu cât gheața are mai multă suprafață expusă, cu atât se topește mai repede. De aici vine diferența dintre un cocktail care rămâne echilibrat și unul care devine apos după câteva minute.

Dacă te tentează ideea, alege tipul de gheață după băutura pe care o faci cel mai des acasă. Cuburi mari de circa 4 cm pentru cocktailuri în pahare rocks. Sfere de circa 6 cm pentru băuturi savurate lent. Și gheață nugget pentru băuturi de zi cu zi. Electactic rămâne, deocamdată, modelul despre care știm că a primit recent o reducere de aproximativ 55 de dolari.