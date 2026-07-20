Până acum, pentru multe ieșiri de vară părea valabilă ideea că o băutură rece ajută la răcorire. În perioadele de caniculă, medicii toxicologi avertizează însă că alcoolul, mai ales băuturile spirtoase și cocktailurile dulci, accelerează deshidratarea și dereglează modul în care corpul își ține temperatura sub control.

Băuturile tari precum vodca, whisky-ul, romul, ginul, coniacul sau pălinca sunt considerate cele mai periculoase la temperaturi ridicate, pentru că pot duce repede la intoxicație, mai ales dacă sunt consumate pe stomacul gol.

Pentru tine, asta înseamnă un risc dublu într-o zi foarte caldă. Alcoolul favorizează eliminarea lichidelor prin urină, iar în același timp dilată vasele de sânge de la nivelul pielii. Medicii explică faptul că tocmai aceste efecte încurcă mecanismele normale prin care organismul își reglează temperatura și cresc riscul de epuizare termică sau insolație.

Mai e ceva de care merită să ții cont când ești la terasă sau la plajă. Alcoolul afectează judecata și scade capacitatea organismului de a recunoaște semnele de deshidratare și supraîncălzire, cum sunt amețeala, setea intensă sau oboseala. Cu alte cuvinte, senzația că „e totul în regulă” poate să fie înșelătoare exact când corpul deja dă semnale.

Cocktailul dulce poate părea ușor, dar nu e

Cocktailurile intră și ele în zona de risc, chiar dacă gustul nu le trădează întotdeauna. Pot conține una sau două porții de alcool tare, iar gustul dulce poate masca destul de bine concentrația alcoolică. În plus, zahărul accentuează senzația de sete și nu hidratează, motiv pentru care e util să știi cum te răcorești vara fără zahăr în plus.

Și mitul cu berea rece care „ține loc de hidratare” cade în zilele cu temperaturi foarte mari. Fiind tot o băutură alcoolică, berea contribuie la deshidratare dacă este consumată în cantități mari. Iar vinul devine problematic mai ales în aer liber, pe plajă sau la terase expuse direct la soare, cum relatează CSID.

Cine trebuie să fie și mai atent

Riscul nu este același pentru toată lumea. Medicii atrag atenția că vârstnicii, persoanele cu boli cardiovasculare, hipertensiune, diabet sau afecțiuni renale sunt mai expuse. La fel și cei care iau diuretice, medicamente pentru tensiune, sedative sau antidepresive.

Dacă alegi totuși să consumi alcool într-o zi de caniculă, recomandarea medicilor este simplă și practică. Alternezi fiecare pahar cu apă, mănânci înainte și în timpul consumului și eviți expunerea prelungită la soare sau efortul fizic intens. Pentru a fi complet în siguranță, în special dacă ai afecțiuni preexistente, este întotdeauna recomandat să ceri sfatul unui specialist.