În zilele foarte calde, limonada pare una dintre cele mai „ușoare” alegeri. Problema apare când în pahar intră siropuri sau baze dulci din fructe: băutura își schimbă rapid profilul nutrițional, iar diferența față de o limonadă simplă ajunge să fie mult mai mare decât te-ai aștepta.

Datele sunt clare. O limonadă de piersici cu sirop poate ajunge la 875 kJ, adică 209 kcal, și 50 g carbohidrați. Fără sirop, aceeași băutură scade la 260 kJ, adică 62 kcal, și 13,5 g carbohidrați. Practic, adaosul de sirop înseamnă încă 147 kcal și încă 36,5 g carbohidrați. La volumele mari servite vara, impactul devine și mai vizibil: limonadele de jumătate de litru pot fi comparate, din punctul de vedere al caloriilor, cu 4 cupe de înghețată, adică 160 g.

De ce contează atât de mult un ingredient care pare minor

La prima vedere, un pahar de limonadă nu dă impresia unei alegeri „grele”. Tocmai aici apare capcana. Dacă o bei frecvent, caloriile se adună ușor, fără senzația că ai consumat ceva consistent. În plus, energia vine exclusiv din zaharuri, fără grăsimi sau proteine, ceea ce înseamnă un aport caloric ridicat, dar fără sprijin real pentru sațietate sau pentru un regim de întreținere ori de slăbire.

Potrivit Libertatea, siropul are de patru ori mai multe calorii decât piureul de fructe. Unele limonade cu sirop pot chiar dubla cantitatea zilnică recomandată de zahăr. Asta explică de ce băuturi care par foarte fresh, foarte colorate sau foarte fructate ajung, în realitate, mai aproape de categoria deserturilor lichide decât de cea a unei simple băuturi de vară.

„Limonadele de jumătate de litru pot fi comparate din punct de vedere al caloriilor cu 4 cupe de înghețată (160 g). Energia din acestea provine exclusiv din zaharuri, fără aport de grăsimi sau proteine.” -22% Mops German ETS 350 mm Cumpără acum

Dacă ai observat că astfel de băuturi se termină repede și nu lasă impresia unui consum mare, explicația e simplă: zahărul se bea ușor. Tocmai de aceea, aportul poate trece neobservat într-o zi în care încerci să fii atentă la calorii.

Varianta simplă este cea care se potrivește cel mai bine într-un plan alimentar

Când limonada rămâne la formula de bază, apă și suc de lămâie, lucrurile se schimbă radical. Dr. Katarína Skybová, directoarea Institutului pentru Reducerea și Prevenirea Greutății, spune clar că această versiune poate fi inclusă fără probleme într-o alimentație atentă.

„Aceasta se potrivește atât unei diete de întreținere, cât și uneia de slăbire.”

Mesajul practic e simplu: nu trebuie să renunți la băuturile reci de vară, ci să eviți adaosurile care încarcă inutil paharul. Pentru cine încearcă să își mențină greutatea sau să reducă dulcele din alimentație, limonada simplă rămâne una dintre cele mai logice alegeri.

Și nici nu trebuie să fie banală. Gustul poate fi completat cu mentă, rozmarin, castravete sau fructe tocate, astfel încât băutura să rămână răcoritoare și aromată fără să se transforme într-o sursă mascată de zahăr.

Cum păstrezi gustul verii fără surplusul de zahăr

Cea mai bună variantă de control rămâne prepararea acasă. Acolo poți decide imediat două lucruri esențiale: aroma și tipul de îndulcire.

Pentru aromă, opțiunile recomandate sunt mentă, rozmarin, castravete sau fructe tocate. Sunt soluții simple, ușor de folosit, care dau senzația unei băuturi de terasă, dar fără cantitatea mare de zahăr adusă de siropuri. Diferența se simte și mai mult în zilele în care ajungi să bei mai multe pahare.

Dacă vrei și un gust dulce, poți alege îndulcitori alternativi precum stevia sau xilitolul. Avantajul nu ține doar de reducerea caloriilor. În informațiile publicate se arată că aceste variante reduc caloriile fără să stimuleze pofta de dulciuri. Pentru cine observă că băuturile foarte dulci deschid apetitul pentru gustări, e un detaliu util.

Vara, surplusul caloric poate veni mai repede din pahar decât din farfurie

De multe ori, atenția merge direct spre desert, gustări sau porția din farfurie. În sezonul cald, băuturile sunt însă un loc din care intră foarte ușor zahăr și calorii „pe nevăzute”. Când diferența dintre două versiuni ale aceleiași limonade este de la 62 kcal la 209 kcal, alegerea nu mai e deloc minoră.

Un gest simplu pentru zilele toride este să alegi limonadă simplă și să ceri aroma din mentă, castravete sau fructe tocate, nu din sirop. Iar acasă, stevia sau xilitolul pot înlocui îndulcirea clasică. E una dintre acele schimbări mici care lasă plăcerea verii intactă, dar taie multe calorii băute aproape fără să îți dai seama.

Rămâne esențială comparația care spune totul: 209 kcal și 50 g carbohidrați pentru un pahar cu sirop, față de 62 kcal și 13,5 g carbohidrați pentru aceeași băutură fără sirop.