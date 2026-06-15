Dacă te uiți după un pat de o persoană, miza nu e doar să încapă în cameră. Contează să alegi o variantă care îți lasă loc de mișcare, arată bine și îți folosește spațiul cât mai inteligent, mai ales când vorbim despre camera unui copil, a unui adolescent sau despre un dormitor mic.

Pe scurt, un pat pentru o persoană are în mod normal 80 sau 90 cm lățime și 200 cm lungime. Față de aceste dimensiuni standard, există modele mai înguste, de 75 cm lățime, dar și variante care ajung la 100 cm lățime. Iar dacă te uiți la ce se caută cel mai des, dimensiunile 90×200 cm și 120×200 cm sunt în top.

Asta te ajută din start să filtrezi mai ușor opțiunile. Dacă ai o cameră mică, un model de 80 sau 90 cm lățime rămâne alegerea clasică. Dacă vrei puțin mai mult confort la dormit, fără să treci direct la un pat matrimonial, un model mai lat poate fi o variantă foarte practică.

Și aici apare una dintre cele mai utile diferențe: paturile single sunt gândite pentru a acomoda o saltea cu lățimea de cel mult 135 cm. Peste acest reper intri deja în zona paturilor matrimoniale, care au dimensiuni duble și permit o saltea de cel puțin 140 cm lățime. Cu alte cuvinte, dacă oscilezi între „single mai generos” și „matrimonial compact”, pragul de 135-140 cm este cel care separă clar cele două categorii.

Dimensiunea potrivită depinde de cameră, dar și de cine doarme în pat

Paturile de o persoană sunt considerate ideale pentru copii și tineri. Motivul e simplu: folosesc eficient spațiul și lasă loc pentru restul pieselor importante din cameră, cum ar fi biroul, dulapul sau o zonă liberă pentru joacă ori relaxare.

Dar nu e doar despre vârstă. Un pat single poate funcționa foarte bine și într-o cameră de oaspeți sau într-un studio unde fiecare centimetru contează. Dacă ai nevoie de o amenajare aerisită, diferența dintre 90 cm și 140 cm lățime se vede imediat în cât spațiu rămâne liber în jurul patului.

Iar dacă vrei un reper simplu, gândește așa: 90×200 cm este una dintre cele mai căutate opțiuni tocmai pentru că stă bine între confort și economie de spațiu. Față de un model de 75 cm lățime, îți dă mai mult loc la somn. Față de un pat matrimonial de minimum 140 cm lățime, ocupă vizibil mai puțin.

De ce 120×200 cm este varianta pe care multe persoane o caută

Dimensiunea de 120×200 cm apare frecvent printre cele mai căutate, deși este mai lată decât un pat single clasic de 80-90 cm. Asta spune ceva foarte practic despre felul în care alegem mobilierul: multe persoane vor un compromis între un pat strict de o persoană și unul matrimonial.

Un astfel de model îți poate oferi mai mult confort la dormit decât un pat de 90×200 cm, dar fără să ajungă la dimensiunile duble ale unui pat pentru două persoane. Dacă ai o cameră medie și nu vrei ca patul să domine tot spațiul, acesta poate fi genul de alegere care echilibrează bine funcționalul cu partea estetică.

Potrivit dedeman.ro, interesul pentru paturile de o persoană vine tocmai din această flexibilitate: există suficiente variații de lățime încât să poți adapta patul la cameră, la stilul de viață și la nevoia de confort, fără să faci automat pasul spre un model matrimonial.

Stilul contează, dar depozitarea îți poate schimba camera mai mult decât crezi

La un pat de o persoană, partea practică nu se oprește la dimensiune. Multe modele vin și cu soluții integrate de depozitare, iar asta poate face diferența într-o cameră unde fiecare spațiu ascuns contează.

Dacă ai lenjerii, pături, haine de sezon sau jucării care nu își găsesc locul, un pat cu depozitare te poate scuti de o comodă în plus. Și exact aici câștigi spațiu real, nu doar impresia de ordine. Într-o cameră mică, un pat care și depozitează poate fi mai util decât unul simplu, chiar dacă la prima vedere par similare.

Dar merită să pornești de la o întrebare foarte concretă: ai nevoie doar de un loc de dormit sau vrei ca patul să preia și o parte din rolul de organizare al camerei? Dacă răspunsul este al doilea, modelul cu depozitare devine mult mai logic.

Ce verifici înainte să alegi între 75, 80, 90, 100 sau 120 cm lățime

Primul lucru este confortul. Un pat de 75 cm lățime poate fi suficient în unele amenajări, dar este mai îngust decât modelele standard de 80-90 cm. Dacă patul va fi folosit zilnic, diferența aceasta mică pe hârtie se poate simți mult mai clar noaptea.

Al doilea lucru este proporția în cameră. Un model de 100 cm sau 120 cm lățime oferă mai mult spațiu la dormit față de un pat clasic single, dar va ocupa și mai mult vizual. Dacă încăperea este mică, e bine să te gândești nu doar la pat în sine, ci la cât loc mai rămâne pentru restul.

Și, foarte important, uită-te și la saltea. Categoria paturilor single include variante pentru saltele de cel mult 135 cm lățime, iar acest detaliu te ajută să nu amesteci opțiunile între ele când compari produse.

Dacă vrei o alegere sigură și ușor de integrat, începe cu 90×200 cm. Dacă simți că ai nevoie de mai mult confort și camera îți permite, 120×200 cm este una dintre cele mai căutate variante și tocmai de aceea merită luată în calcul.