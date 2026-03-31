Ioana Ginghină a surprins-o pe Cristina Cioran cu o întrebare extrem de directă în cadrul podcastului său. Actrița a vrut să lămurească o curiozitate mai veche legată de fostul ei soț, Alexandru Papadopol, și o posibilă relație cu Cioran.
Întrebarea care a surprins pe toată lumea
Fără prea multe introduceri, Ioana Ginghină a pus cărțile pe masă. A întrebat-o direct pe Cristina Cioran: „A fost vreodată ceva între tine și Papadopol?”. E drept că actrița, care a divorțat de Papadopol în 2019 după o relație de aproximativ 12 ani, nu s-a sfiit niciodată să vorbească deschis despre trecutul lor. Din căsnicia celor doi a rezultat o fiică, acum în vârstă de 17 ani.
„Mie îmi place alt gen de bărbat!”
Răspunsul Cristinei Cioran a venit prompt și a lămurit complet misterul. V-ați fi așteptat la un asemenea răspuns direct? „Între mine și Papadopol? Mie îmi place alt gen de bărbat! A fost combinat cu o colegă de-ale mele de apartament. Eu cu Papadopol nu am avut nicio treabă”, a declarat Cioran.
Dar nu s-a oprit aici.
Ea a continuat cu o caracterizare neașteptată a actorului. „Era foarte mămos. Avea tot timpul nevoie să îl aranjezi”.
Cum și-au refăcut viața foștii soți
După despărțirea din 2019, ambii actori și-au găsit fericirea în brațele altor parteneri. Ioana Ginghină s-a recăsătorit cu Cristi Pitulice, care este consultant în turism. Iar Alexandru Papadopol și-a refăcut viața alături de Cristiana Luca, o actriță cu 19 ani mai tânără decât el. Înainte de această relație, actorul a format un cuplu cu Adriana Titieni, legătura lor începând pe vremea când amândoi erau căsătoriți cu alte persoane (el cu Ioana, iar ea cu Adrian Titieni).
O perioadă dificilă pentru Cristina Cioran
Cât despre Cristina Cioran, viața ei personală a trecut prin momente complicate. Ea a format un cuplu cu Alex Dobrescu, alături de care are doi copii, Ema și Max. Numai că, în prezent, bărbatul se află în închisoare, după ce în 2025 a primit o condamnare de patru ani cu executare pentru trafic de droguri de mare risc.