Brandul Homecourt, fondat de actrița Courteney Cox în 2022, își extinde linia de îngrijire a mâinilor cu un nou produs. Este vorba despre un săpun exfoliant care va fi lansat miercuri la prețul de 38 de dolari, o decizie strategică având în vedere că produsele pentru mâini reprezintă deja 20% din afacerea companiei.

O franciză de succes

Încă de la lansarea din 2022, cu produse precum săpunul de mâini, cel de vase și soluția de curățat suprafețe, linia de îngrijire a mâinilor s-a dovedit a fi un succes neașteptat. Iar Sarah Jahnke, co-fondatoare și CEO, a explicat de ce se concentrează pe această nișă. „Avem îngrijirea mâinilor care se conturează ca o franciză erou, iar parfumul Cece este în continuare parfumul nostru erou. Și astfel, pentru a continua să construim pe această categorie, am știut că săpunul de mâini exfoliant ar fi următorul pas”.

Jahnke mizează pe ceea ce numește „avantajul Homecourt”, adică o „combinație unică de parfum fin, formule curate, non-toxice și ambalaje sustenabile, 100% reciclate post-consum”. Ea este convinsă că tocmai acest mix face diferența. „Nu vei găsi combinația tuturor acestor elemente, plus o formulă îmbogățită cu ingrediente de îngrijire a pielii, în niciun alt săpun de mâini exfoliant”, a adăugat Jahnke.

Doi ani de dezvoltare

Noul săpun exfoliant a necesitat doi ani de muncă pentru a ajunge la formula perfectă. Courteney Cox se descrie drept o „obsedată de detaliile”. În acest proces, a testat peste 30 de pompe diferite pentru a se asigura că granulele de piatră ponce vulcanică nu se blochează la ieșire. Dar ce face acest produs atât de special, pe bune?

„Am petrecut ani de zile încercând să perfecționăm această formulă și, în cele din urmă, am reușit să găsim un echilibru între îndepărtarea celulelor moarte ale pielii și a depunerilor, fără a fi prea dur și a-ți usca pielea”, a declarat Cox. „Uneori, săpunurile de mâini exfoliante pot fi prea dure cu pielea, o pot usca. Dar cel pe care l-am creat noi este foarte hidratant. Și, fireste, miroase incredibil. Este parfumul meu personal, Cece… Sunt foarte mulțumită de cum a ieșit.”

Ce conține formula?

Formula combină extract organic de rosella, care oferă până la 72 de ore de hidratare, izomerat de zaharidă derivat din plante pentru a menține umiditatea și ulei de argan organic pentru a hrăni bariera pielii. Inițial, produsul va fi disponibil doar în varianta de parfum Cece, cel mai bine vândut al brandului (reprezentând 40% din afacere), cu note de fum de lemn de cedru, cardamom dulce, scorțișoară și piele albă.

Cifrele sunt ambițioase.

Jahnke estimează o creștere de 93% pentru categoria de îngrijire a mâinilor în acest an, așa că este foarte probabil ca și alte variante de parfum să fie lansate în curând.

Clienții fideli, primii care testează

Fanii Homecourt sunt loiali. Refill-urile pentru produse generează aproape o treime din afacerea direct-to-consumer a brandului. „Am găsit cu adevărat acest client repetitiv uimitor prin intermediul săpunului nostru de mâini, care este un produs de lux de zi cu zi”, a spus Jahnke.

Pentru a stârni entuziasmul și a-i recompensa pe cei mai fideli, compania a decis să le facă o surpriză celor din top 10% clienți, trimițându-le noul produs înainte de lansare. „Câteva sute de clienți au putut încerca săpunul de mâini înainte de lansare și am primit feedback uimitor”, a povestit Jahnke. „Courteney a trimis un e-mail acestor clienți de top (câteva sute la număr), invitându-i să testeze produsul. Și primim înapoi mesaje care spun: «O, Doamne, este uimitor. Va deveni noul meu produs de bază.» «Acesta este cel mai bun săpun de mâini exfoliant pe care l-am încercat vreodată.» Este foarte frumos să poți surprinde și încânta acel client campion pentru noi și, si, să obții un feedback timpuriu despre produs.”

Cum arată piața de lux

Numai că piața săpunurilor de lux este destul de aglomerată. Datele de la Circana arată că vânzările pentru săpunurile de mâini de lux (cu prețuri medii de peste 100 de dolari) sunt în scădere. În schimb, brandurile ultra-premium (între 60 și 100 de dolari) au crescut cu 5%, iar cele de valoare (sub 30 de dolari) au înregistrat o creștere de 9%.

Cu prețuri de 36 de dolari pentru săpunul clasic și 38 de dolari pentru cel exfoliant, Homecourt se poziționează exact între aceste două segmente în creștere. Concurența este acerbă. Aesop, de exemplu, vinde un produs similar cu 47 de dolari, în timp ce Paume are un preț de 30 de dolari, iar Sidia unul de 39 de dolari.