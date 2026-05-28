Lumea frumuseții este din nou zguduită de o controversă legată de originalitate. La finalul lunii mai, celebrul Patrick Ta a lansat colecția Transition Blush, un sistem în trei pași pentru aplicarea fardului de obraz, dar fanii au observat imediat asemănări izbitoare cu tehnica promovată de ani de zile de Ngozi Esther Edeme.

Cum a început nebunia fardului de obraz

Sinceră să fiu, dincolo de dramele de pe internet, povestea asta ne arată cât de greu este pentru creatorii independenți să primească recunoașterea pe care o merită. Când un brand uriaș preia o tehnică și o monetizează, cine câștigă de fapt? Noi, consumatoarele, primim produse noi, dar artistul original riscă să fie șters din peisaj.

Totul a pornit în 2019. Atunci, Esther a publicat un clip în care aplica machiaj pe o femeie de culoare, explicând o metodă de stratificare a produselor cremoase și pudră.

„Postez asta pentru că vreau ca fetele cu pielea închisă la culoare să vadă cum blush-ul ne îmbrățișează și ne echilibrează nuanța pielii și trăsăturile. Blush cremă pentru conturare, blush pudră pentru fixare. Blush-ul a fost făcut pentru noi.” – Ngozi Esther Edeme, makeup artist

O tehnica veche dar reinventata curajos

Iar lucrurile s-au complicat recent. Așa cum se arată într-un interviu publicat de Allure, Patrick Ta a folosit un limbaj de marketing și o plasare a produsului aproape identice cu ceea ce Esther preda în workshop-urile ei.

Videoclipurile comparative au devenit virale Ta a actualizat ulterior descrierea, numind-o pe Edeme uimitoare, dar a susținut că el folosea propria versiune încă din 2021.

„Încearcă să rescrie istoria.” – Ngozi Esther Edeme, makeup artist

Dar Esther nu a pretins niciodată că a inventat tehnica de umbrire în sine, folosită anterior de legende precum Kevyn Aucoin. Ea pur și simplu a normalizat abordarea curajoasă, cu pigmenți puternici, pe pielea închisă la culoare, exact când industria mergea în direcția opusă.

Ce urmeaza pentru creatoarea fenomenului

Și totuși, comunitatea a reacționat superb, protejând influența ei culturală. Până la urmă, Esther se concentrează pe viitor și pe workshop-urile ei pline de energie.

„Misiunea mea, înainte să părăsesc acest pământ, este să îmi răspândesc darurile.” – Ngozi Esther Edeme, makeup artist

Acum rămâne de urmărit dacă marile branduri vor începe să ofere compensații financiare reale creatorilor pe care îi folosesc ca sursă de inspirație, nu doar mențiuni vagi pe rețelele sociale.