Gigantul din industria frumusetii, Coty, face o miscare indrazneata pentru a-si redresa situatia financiara, anuntand numirea a cinci noi membri in consiliul de administratie. Decizia vine intr-un context economic dificil, marcat de pierderi de 126,9 milioane de dolari in ultimul trimestru fiscal.

Cine sunt noile nume grele

Ce au in comun Ferrari, Sephora si Campari? Ei bine, de acum, au legatura cu Coty. Compania a adus lideri cu experienta vasta in sectoare de lux si bunuri de larg consum pentru a oferi o noua perspectiva. Noii directori sunt Carsten Fischer, fost presedinte al Rea.deeming Beauty, si Alia Gogi, fosta presedinta a diviziei Asia la Sephora. Lor li se alatura Robert Kunze-Concewitz, fostul director executiv al Campari Group, Maria Carla Liuni, director de brand la Ferrari, si Stephanie Plaines, care a ocupat recent functia de director financiar global la Jones Lang LaSalle.

Si nu sunt doar nume pe o lista. Robert Kunze-Concewitz va prelua functia de presedinte al comitetului de remunerare si a fost numit noul director independent principal al consiliului. In schimb, Stephanie Plaines va conduce comitetul de audit si finante, doua pozitii cheie in orice restructurare.

O miscare strategica definitorie

Markus Strobel, presedintele executiv al consiliului si CEO interimar, a subliniat importanta acestor schimbari. El a declarat ca noii membri aduc perspective valoroase intr-un moment de transformare rapida atat pentru piata de beauty, cat si pentru companie.

„Această reînnoire a consiliului marchează un pas definitoriu în evoluția strategică a Coty,” a spus Strobel. „Suntem încântați să primim un grup excepțional de lideri a căror experiență acoperă unele dintre cele mai respectate companii din lume din domeniul frumuseții, luxului și bunurilor de larg consum. Într-o perioadă în care atât piața de beauty, cât și Coty se transformă rapid, acești directori aduc noi perspective valoroase, alături de o expertiză dovedită în parfumuri de prestigiu, construcția de branduri globale, transformarea portofoliului și disciplina financiară. Împreună cu consiliul nostru existent, aceștia vor ascuți și mai mult focusul nostru strategic, vor consolida execuția și vor genera valoare sustenabilă pentru acționarii noștri.”

Schimbari majore si plecari din consiliu

Numirile vin la pachet cu o serie de plecari. Gordon von Bretten a decis sa se retraga din consiliu dupa ce a fost numit presedinte al diviziei de consumer beauty in cadrul Coty. Beatrice Ballini, Isabelle Parize si Anna Adeola Makanju au demisionat cu efect imediat, in timp ce Robert (Bob) Singer se va retrage efectiv pe 30 iunie. Directorii actuali Strobel, Joachim Creus, Frank Engelen si Patricia Capel isi vor pastra pozitiile.

Strobel a tinut sa le multumeasca celor care parasesc compania: „Vreau să le mulțumesc lui Bob, Beatrice, Isabelle, Anna și Gordon pentru serviciul și contribuțiile lor ca directori ai consiliului într-o perioadă de schimbări semnificative pentru Coty. Sfatul și parteneriatul lor au fost valoroase pe măsură ce am consolidat poziția financiară a companiei și am avansat prioritățile noastre strategice.”

Performanta financiara, sub asteptari

Dar hai sa vedem de unde a pornit totul. In februarie, Strobel a prezentat noua strategie, „Coty Curated”, recunoscand deschis problemele companiei. E drept ca a fost neobisnuit de sincer.

„Îmi este foarte clar că Coty are multe active de top și avantaje competitive: branduri foarte atractive, capacități de inovare de primă clasă în domeniul parfumurilor, un model de afaceri integrat vertical și o organizație creativă, antreprenorială,” a afirmat Strobel in februarie. „În același timp, performanța noastră financiară din ultimul an și jumătate a fost dezamăgitoare, iar prețul actual al acțiunilor noastre reflectă această realitate. Ambele lucruri sunt adevărate: Coty are active și capacități remarcabile, însă nu am livrat la nivelul la care ar fi trebuit.”

Cifrele, pana la urma, nu mint.

Pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026 (incheiat la 31 decembrie), Coty a raportat venituri nete de 1,7 miliarde de dolari, o crestere de doar 1% fata de anul precedent. Mai mult, compania a inregistrat o pierdere neta de 126,9 milioane de dolari, in contrast puternic cu profitul net de 20,4 milioane de dolari din aceeasi perioada a anului anterior. Singura veste usor pozitiva a fost castigul ajustat pe actiune, care a crescut la 14 centi, de la 11 centi in anul precedent.