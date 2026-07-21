Dyson Airwrap costă peste 600 de dolari. Este un prag la care alternativele alese de redactorii Cosmopolitan încep să conteze serios. Diferența nu este doar o chestiune de bani. Contează și tipul de păr, timpul petrecut dimineața în baie și cât de ușor doriți să obțineți acel finisaj neted, moale, de salon.

Are șase accesorii. Promite uscare și coafare simultan, cu flux de aer puternic și căldură minimă. Jasmine Hyman, Assistant Beauty Editor la Cosmopolitan, a explicat de ce produsul și-a câștigat reputația:

„Deși este scump, Airwrap merită cu siguranță faima, deoarece face coafatul atât de al naibii de ușor. Nu trebuie să manevrez o perie rotundă și să fac crampe la brațe sau să am abilități de nivelul unui salon.”

Dacă nu doriți să achiziționați un aparat de peste 600 de dolari, clasamentul Cosmopolitan caută exact acele opțiuni care promit rezultate similare. Sau chiar mai bune pe anumite texturi de păr. Astfel, alegerea nu se mai face doar între „lux” și „mai ieftin”, ci între „potrivit pentru dumneavoastră” și „frumos în reclamă”.

T3 Aire 360, cea mai bună alternativă per total

Modelul T3 Aire 360 a fost desemnat de redactorii Cosmopolitan drept cea mai bună alternativă per total la Dyson. Noua versiune are voltaj dual. Este un detaliu care contează imediat dacă plecați des cu bagaj de cabină și nu doriți să cărați un aparat care rămâne acasă la primul adaptor uitat.

Mary Honkus, Contributing Beauty Editor la Cosmopolitan, leagă alegerea de rezultat și de rutina zilnică:

Shark Glam Multi-Styler mizează pe controlul căldurii. Tehnologia „Heat Sense” monitorizează și reglează temperatura. Aceasta nu depășește niciodată 302 grade Fahrenheit, adică aproximativ 150°C. Limita contează mai ales dacă vă coafați des părul și doriți să reduceți riscul de deteriorare.

Sam Olson, Assistant News Editor la Cosmopolitan, pune accentul pe timp, nu pe teorie:

„Cu noul [Shark Glam], mi-a luat doar opt minute [să-mi aranjez părul]. Și, ca cineva care preferă să nu petreacă atât de mult timp cu părul, sunt obsedată de asta.”

Shark FlexStyle se apropie cel mai mult de Dyson Airwrap la capitolul accesorii și rezultate. Aici, alegerea este clară: seamănă mult. Contează însă două detalii practice. Accesoriile de ondulare mai mici sunt apreciate pentru părul scurt. Peria ovală funcționează bine pe părul lung și des.

Meg Uy, Associate Shopping Editor la Cosmopolitan, descrie exact tipul de finisaj pe care multe dintre noi îl urmărim:

„Cu acest singur instrument, poți crea bucle și onduleuri pline de viață, precum și un păr drept și mătăsos. Sunt deosebit de obsedată de faptul că nu numai că îmi usucă și coafează părul în același timp (cu daune minime de căldură, apropo), dar îmi lasă și părul atât de imens de moale, strălucitor și neted. Rețineți, am văzut rezultate ca acestea doar după ce am plecat de la salon!”

Aici, peria rotundă mică face toată diferența. Este ideală pentru volum la rădăcină și pentru bretonul care stă bine fără prea mult efort.

Beth Gillette, Beauty Editor la Cosmopolitan, a spus-o foarte simplu:

„Acest instrument de coafat a devenit un element de bază în rutina mea, mai ales când îmi doresc un păr mare, voluminos. Peria rotundă îmi oferă bretonul ideal, sincer, mi-aș dori să-l pot bloca exact așa cum arată aici.”

Pattern, uscătorul de păr creat de Tracee Ellis Ross, intră în listă ca alternativă bună pentru persoanele cu păr creț. Motivul este concret. Peria cu peri flexibili din nailon descurcă părul fără să fie prea dură. Acesta este un detaliu important dacă textura părului cere mai multă blândețe decât forță.

Alegeți aparatul după textura părului, nu după popularitate

Părul scurt și fin cere un capăt mai precis. Aici, Ella Bella Cordless Hot Air Styler iese în evidență prin peria rotundă mică, gândită pentru volum și breton. Părul scurt poate arăta bine și cu Shark FlexStyle, tocmai datorită accesoriilor de ondulare mai mici.

Părul lung și des are alte nevoi. Peria ovală de la Shark FlexStyle este punctul apreciat exact pentru această textură. Iar dacă rutina de dimineață se lungește prea mult, Shark Glam Multi-Styler promite o coafare rapidă și o limită de temperatură de aproximativ 150°C.

Părul creț are în listă o opțiune mai potrivită decât un aparat ales generic. Pattern de la Tracee Ellis Ross este remarcat pentru peria cu peri flexibili din nailon, care descurcă fără agresivitate inutilă.

Iar dacă doriți un aparat care să ofere o experiență generală echilibrată, T3 Aire 360 este alegerea declarată cea mai bună per total de Cosmopolitan. Are și voltaj dual, util dacă aparatul dumneavoastră de beauty ajunge des în valiză.