Șapte modele cu istorie clară, de la geanta Amazona lansată în anii 1970 până la Birkin creată în 1984, se întorc acum în conversația de stil cu un avantaj pe care tendințele rapide nu îl au: rămân recognoscibile de la un sezon la altul și sunt privite ca piese care își pot păstra valoarea pe piața second-hand.

Alegerea unei singure genți importante pentru garderobă se ghidează după noi criterii. Miza nu mai stă doar în nume, ci în cât de bine rezistă modelul în timp, cât de ușor îl porți și dacă își poate crește valoarea pe piața de revânzare.

Un model iconic funcționează ca piesă de bază, iar piața pre-loved intră firesc în discuție, mai ales când versiunile vechi rămân căutate. Geanta Le City de la Balenciaga, purtată în anii 2000 de gemenele Olsen și Nicole Richie, a revenit oficial în 2024 cu proporții actualizate. În paralel, modelele second-hand sunt căutate pe platforme precum eBay și Vinted, cum relatează Vogue, iar Naomi Smart de la British Vogue a adoptat exact această practică.

Paddington de la Chloé intră în aceeași categorie. Modelul, devenit simbol al anilor 2000 și recunoscut imediat după forma relaxată și lacătul supradimensionat, a fost relansat sub conducerea directorului de creație Chemena Kamali. Faptul că geanta a fost purtată de Kate Moss și Sienna Miller explică de ce revine acum atât de ușor în garderobele care iubesc acel aer ușor boem, dar bine ținut în mână.

Există și piese care nu au ieșit de fapt niciodată din registrul clasic. Jackie de la Gucci, numită după Jacqueline Kennedy Onassis, care a popularizat modelul în anii ’60, a fost reinterpretată de-a lungul timpului fără să-și piardă relevanța.

Birkin de la Hermès stă într-o categorie și mai greu de atins. Modelul a fost creat în 1984 și a primit numele actriței Jane Birkin, după ce aceasta a schițat designul pe o pungă de rău de avion în timpul unui zbor alături de Jean-Louis Dumas, CEO-ul Hermès. Geanta este cunoscută și prin accesul dificil, cu liste lungi de așteptare.

Baguette de la Fendi are o altă forță. A intrat în cultura pop după ce a fost purtată de personajul Carrie Bradshaw în serialul „Sex and the City”, iar asta i-a dat un tip de recognoscibilitate pe care foarte puține accesorii îl au.

Amazona de la Loewe vine dintr-o zonă diferită de eleganță. Modelul, introdus inițial în anii 1970, a fost relansat pentru aniversarea de 180 de ani a casei de modă. Jonathan Anderson, directorul de creație de la acea vreme, a descris farmecul genții într-un detaliu foarte bun de ținut minte atunci când alegi o piesă care nu pare rigidă.

„precum o greșeală șic”

Le Teckel de la Alaïa merge pe o siluetă și mai clară. Numele trimite direct la forma alungită a genții, „teckel” însemnând „șoricar” în franceză.

Cum identifici gențile cu istorie

Dacă vrei o geantă care să nu pară cumpărată doar pentru moment, uită-te mai întâi la cât de ușor o recunoști după siluetă. Paddington are lacătul supradimensionat. Le City vine cu proporțiile ei deja celebre. Jackie are o continuitate rară, fiind reinterpretată fără să-și piardă identitatea. Baguette rămâne legată de o imagine pop puternică. Iar Le Teckel mizează pe o formă alungită, foarte precisă.

Investește în piese care traversează decenii

Al doilea filtru ține de felul în care vrei să cumperi. Modelele noi coexistă cu piața pre-loved, iar în cazul Balenciaga Le City tocmai versiunile second-hand sunt deja căutate pe eBay și Vinted. Asta contează dacă îți dorești o piesă cu istorie deja validată, nu doar o noutate de raft.

Modelele care au traversat decenii diferite pornesc cu un avantaj clar față de un accesoriu viral de un sezon. Jackie vine din anii ’60. Amazona, din anii 1970. Birkin, din 1984. Când o geantă rămâne recognoscibilă după zeci de ani, semnalul pentru garderobă e limpede: o vei scoate din nou, nu o vei uita în dulap după câteva luni.

O singură geantă clasică poate așeza mai bine o garderobă decât mai multe piese trecătoare, iar interesul pentru revânzare, ca alternativă la fast fashion, mută discuția și spre valoare, nu doar spre efectul de moment.