Dua Lipa s-a întors la muncă în New York City după luna de miere petrecută în Positano, Toscana și Basilicata, iar prima ei apariție a mers clar pe o idee ușor de observat: alb de mireasă, mutat în garderoba de zi.

Mai precis, artista a schimbat rochia de mireasă Chanel făcută pe comandă pe un combo mult mai purtabil: un maiou simplu și pantaloni cropped cu gleznă conică, ambele în alb. Diferența nu a făcut-o baza ținutei, ci accesorizarea abundentă, în negru și auriu, care a scos look-ul din zona prea cuminte și l-a dus într-o direcție foarte personală.

Pentru tine, aici e ideea utilă: dacă ai piese albe în dulap pe care le porți rar fiindcă ți se par prea „speciale”, soluția nu e să le păstrezi doar pentru vacanțe sau evenimente. Le poți coborî imediat în zona de zi cu un contrast clar. Exact asta face și ținuta ei. Alb simplu, apoi accesorii cu atitudine.

Accesoriile au schimbat complet ținuta

Look-ul a inclus o curea Western ornamentată de la Chrome Hearts, un colier choker gros de aur Chloé cu amulete tip lacăt, o geantă Paddington neagră, purtată moale, ochelari de soare Wayfarers negri groși și pantofi Louboutin peep-toe din piele lăcuită. Nu sunt puține piese. Și tocmai asta contează.

Dacă rămânea doar la maiou alb și pantaloni albi, ținuta putea aluneca ușor spre ceva prea curat, prea previzibil, poate chiar apropiat de uniforma de vară. Dar cureaua Western a adus structură, colierul masiv a adus greutate vizuală, iar geanta neagră a rupt imediat efectul de „totul e alb”.

Și asta e o lecție foarte bună când vrei să porți alb din cap până în picioare: nu încerca să îl lași singur, dacă nu asta cauți. Adaugă măcar un element puternic, de preferat într-o culoare închisă sau într-un finisaj metalic. Poate fi o curea, o geantă mai moale, un colier mai gros sau o pereche de ochelari cu ramă serioasă. Nu trebuie să fie totul deodată.

Bridal white merge la birou, la ieșiri și în zilele în care vrei să pari pusă la punct fără rochie

Partea frumoasă la acest look este că nu se bazează pe o rochie. Se bazează pe piese foarte recognoscibile, din garderoba de zi. Un maiou simplu și o pereche de pantaloni cropped cu gleznă conică sunt mai ușor de adaptat decât o ținută de eveniment, iar asta face ideea ușor de preluat.

Pentru o zi obișnuită, poți păstra formula de bază și să alegi doar un accent statement. De exemplu, alb plus o curea decorativă. Sau alb plus o geantă neagră mai moale. Dacă vrei ceva mai puțin pretențios, sari peste pantofii lăcuiți și păstrează doar contrastul dintre hainele deschise și accesoriile închise.

Dar dacă mergi la o ieșire seara, exact genul acesta de alb accesorizat puternic funcționează foarte bine. Arată îngrijit, puțin festiv, fără să pară că vii de la un eveniment. E genul de tranziție pe care multe dintre noi o căutăm, sincer: să scoatem din dulap piese care au aer special și să le facem purtabile și într-o zi normală.

Mesajul personal contează la fel de mult ca hainele

Revenirea ei vine imediat după căsătorie și după luna de miere în Italia, iar alegerea unui look „bridal white” la prima apariție de lucru nu pare întâmplătoare. Nu e doar o ținută albă. E un fel de prelungire a momentului personal în stilul de zi cu zi.

Aici apare partea care atrage atât de mult la celebrități: felul în care viața personală se vede în haine, fără explicații lungi. Potrivit Vogue, Dua Lipa și-a reluat activitatea în New York City după escapada din Positano, Toscana și Basilicata, iar look-ul ales a păstrat clar semnalul de „nouă mireasă”, doar că într-o versiune urbană, purtabilă.

Tu nu trebuie, evident, să fii proaspăt căsătorită ca să folosești ideea. Poți traduce același principiu în orice etapă personală vrei să marchezi prin stil: o perioadă nouă, o schimbare de job, o vacanță din care te întorci altfel, o stare mai luminoasă. Uneori, o culoare sau un tip de accesorizare spune asta mai bine decât o ținută complicată.

Dacă vrei să recreezi vibe-ul, cheia e combinația dintre curat și exces

Ținuta aceasta nu merge pe minimalism pur. Merge pe contrast. Baza e foarte simplă, aproape tăcută. Restul pieselor vorbesc tare. De aici vine și farmecul ei.

Numai că nu e nevoie să copiezi fiecare element ca să obții efectul. Ce poți lua de aici este rețeta: alb simplu, accesorii negre, un accent auriu și o piesă cu personalitate clară. De pildă, o curea cu detalii metalice sau un colier mai gros. Dacă mai adaugi și niște ochelari negri cu ramă puternică, deja ai aceeași direcție.

Iar dacă te temi că albul te spală sau te face să pari prea „aranjată”, tocmai accesoriile mai dure rezolvă problema. Dau textură, dau contrast și fac ținuta să pară intenționată, nu prețioasă.

Dua Lipa a ales pentru această revenire la muncă un maiou simplu, pantaloni cropped cu gleznă conică, o curea Western ornamentată Chrome Hearts, un choker gros de aur Chloé cu amulete tip lacăt, geanta Paddington neagră, ochelari Wayfarers negri groși și pantofi Louboutin peep-toe din piele lăcuită.