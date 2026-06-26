Bella Hadid (29 de ani), model, a povestit pe Instagram Stories că trece printr-o nouă criză a bolii Lyme, cu simptome care o lasă fără aer și o fac să leșine chiar și la gesturi mici, cum ar fi un duș sau drumul până la bucătărie. Mesajele ei au venit însoțite de un selfie cu lacrimi pe față, un detaliu care spune mai mult decât orice formulare elegantă despre cât de greu poate arăta o zi obișnuită într-o boală cronică.

În cifre, Bella spune că a dormit 11 ore și are nevoie de pui de somn zilnic, fără să simtă că tratamentele urmate până acum o ajută. Pentru cine trăiește cu oboseală persistentă sau episoade în care corpul pare că „se închide”, partea care lovește cel mai tare nu este doar durata somnului, ci faptul că nici după 11 ore nu apare senzația de refacere.

Boala Lyme i-a fost diagnosticată pentru prima dată în 2013, iar ceea ce a descris acum arată exact partea pe care publicul o vede mai rar: nu doar un diagnostic pus într-un dosar medical, ci o succesiune de zile în care funcțiile de bază devin obiective. Să poți face un duș fără să leșini ajunge să fie o victorie. Să poți ieși la plimbare devine imposibil dacă rămâi fără respirație înainte să ajungi la ușă.

Și asta explică de ce postările ei au stârnit îngrijorare. Nu pentru că ar fi spectaculoase, ci pentru că sunt foarte recognoscibile pentru mulți oameni cu afecțiuni cronice: somn mult, energie puțină, frustrare, încercarea de a urma „tot ce trebuie” și senzația că nimic nu schimbă cu adevărat ziua de azi.

Bella spune că a încercat tot ce i s-a recomandat, dar simptomele continuă

Bella Hadid (29 de ani), model, a scris direct că nu găsește ușurare, deși a respectat recomandările medicale primite până acum. Nu a precizat ce „protocoale” a urmat concret, iar informațiile disponibile până acum nu arată nici ce tratamente anume a încercat, nici de ce nu au funcționat în cazul ei.

„Nu am reușit să scap de această criză… Am dormit 11 ore. Din nou… Pui de somn în fiecare zi. Am urmat fiecare protocol de la orice și de la fiecare medic pe care l-am văzut. Tot nu ajută nimic. Dacă știi, știi.”

Pentru tine, partea utilă din confesiunea ei este alta: chiar și atunci când cineva caută ajutor și respectă indicațiile, parcursul nu e mereu liniar. Asta nu înseamnă că simptomele sunt „în capul tău” sau că nu te străduiești suficient. Înseamnă doar că unele boli cronice vin în valuri, iar zilele bune și zilele foarte grele pot coexista.

Dar Bella a mai spus și că și-a „autodiagnosticat 12 alte lucruri”. Nu a explicat la ce se referă exact, iar această listă nu a fost făcută publică. Tocmai de aceea, partea care merită reținută nu este ideea de autodiagnostic, ci semnalul emoțional din spatele ei: când simptomele persistă, mintea începe să caute explicații peste tot.

Un drum până la bucătărie a ajuns mai greu decât o plimbare

În una dintre postări, modelul a răspuns indirect la întrebarea pe care mulți urmăritori probabil i-au pus-o: de ce nu iese, de ce nu se mișcă, de ce nu încearcă „aer curat”? Răspunsul a fost foarte simplu și foarte concret.

„Și nu, nu am fost la o plimbare pentru că eram fără respirație mergând până la bucătărie.”

Aici se vede diferența dintre sfaturile bine intenționate și realitatea corpului. Când ești într-o perioadă rea, „ieși puțin afară” poate suna frumos, dar poate fi nerealist. Și noi, de multe ori, uităm asta când ne judecăm prea repede pentru că n-am făcut „nici măcar” o plimbare scurtă.

Potrivit Dailymail, Bella și-a descris starea într-un registru foarte sincer, cu umor amar și epuizare. E genul de sinceritate care ajută tocmai fiindcă nu cosmetizează nimic: uneori, într-o boală cronică, obiectivul zilei nu este productivitatea, ci strictul necesar.

„Am făcut duș fără să leșin” nu e puțin. E reperul unei zile grele

Unul dintre cele mai puternice detalii nu a fost despre tratamente, ci despre duș. Bella Hadid (29 de ani), model, a spus că a simțit o „mare realizare” pentru faptul că a reușit să facă un duș fără să leșine. Dacă ai trecut vreodată prin epuizare severă, anxietate fizică sau o perioadă în care corpul nu cooperează, știi exact tipul acesta de victorie mică, dar uriașă.

„Așa că din nou, dacă știi, știi… asta a fost o realizare foarte mare pentru mine astăzi, așa că poate cineva îmi poate trimite o prăjitură sau ceva.”

Iar aici e și un mic lucru practic pe care merită să-l luăm cu noi: în zilele rele, standardul nu trebuie să fie lista completă. Poate fi dușul. Poate fi să mănânci. Poate fi să răspunzi la un mesaj. Uneori, exact asta înseamnă să-ți asculți corpul, nu să-l forțezi pentru a bifa o versiune „normală” a zilei.

Bella a mai glumit amar și despre ceața mentală, spunând că simte că nu mai are „o singură celulă cerebrală funcțională” și că ultimele două „se ceartă una cu alta”. Formula e amuzantă doar la suprafață. În spate e imaginea unei epuizări care nu afectează doar corpul, ci și concentrarea, răbdarea și felul în care te raportezi la ceilalți.

Numai că tocmai vulnerabilitatea asta face mesajul ei atât de puternic. Nu vine cu soluții miraculoase. Nu promite că mâine va fi bine. Arată, foarte uman, cum arată o zi în care tot ce poți face este să reduci așteptările și să treci prin ore una câte una.

Ultimul fapt clar rămâne acesta: Bella Hadid (29 de ani) trăiește cu boala Lyme din 2013, iar în cea mai recentă postare a spus că simplul fapt că a făcut un duș fără să leșine a fost, pentru ziua aceea, o mare reușită.