Îți plac unghiile îngrijite? Dar nu vrei un model prea încărcat. Atunci watercolor nails sunt pentru tine. Sunt fix la mijloc, între artistic și purtabil. Acest trend aduce pete transparente de culoare. Ele se topesc unele în altele, fără linii dure. Exact ca o acuarelă diluată pe hârtie.

Te-ai plictisit de manichiura marmorată, populară în anii 2010? Aceasta este o variantă mai fină. Păstrează jocul de amestec al unghiilor marmorate. Dar îl duce într-o direcție mai difuză. Este o tehnică apropiată de strălucirea fină a unghiilor de tip „aura”.

Asta contează mai ales vara. Atunci multe dintre noi vrem ceva șic, dar simplu de purtat cu orice. Watercolor nails merg de la pasteluri cuminți la nuanțe vii. Totul fără să piardă acel aer curat și modern.

Trendul se așază bine lângă estetica de beauty actuală: machiaj soft-focus, blush difuz. Culorile nu stau în blocuri ferme. Ele se amestecă discret. Cum relatează Cosmopolitan, aceeași idee ajunge acum și pe unghii.

Manichiura acuarelă, o alternativă la modelele încărcate

Nail artistul Ramon Duran recomandă o bază nude sau lăptoasă. Peste ea poți pune două până la patru culori complementare. Aplicarea se face cu un burețel mic. Tapotezi ușor, ca să construiești treptat culoarea. Așa păstrezi transparența efectului.

„Cred că clientelor le place cum unghiile acuarelă arată mai delicate și mai elegante decât unghiile marmorate. Oamenii înclină mai mult spre nail art-ul visător și purtabil în acest moment.”

Poți încerca tehnica acasă. Merge atât cu ojă clasică, cât și cu ojă semipermanentă, dacă preferi o rezistență mai mare. Diferența nu stă într-un desen perfect. Stă în felul în care culoarea rămâne aerisită și fără contururi stricte.

Finisajul corect accentuează aspectul delicat

Finisajul schimbă destul de mult rezultatul. Un top coat lucios accentuează partea proaspătă. Unul cu efect cromat duce manichiura într-o zonă mai specială. Dar nu o face ostentativă.

„Unghiile acuarelă îți oferă acel aspect artistic, păstrând în același timp o senzație curată, modernă și firească. Îmi place cum amestecă culorile într-un mod transparent și lejer.”

Așa că data viitoare când vrei un mic proiect de self-care, alege două-trei culori pastelate. Încearcă să le amesteci pe unghii. Vezi ce iese.