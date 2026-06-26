Dacă ai ajuns în punctul în care vrei o manichiură curată, feminină și ușor de asortat, dar nu mai ai chef nici de nude-ul clasic, nici de alb lăptos simplu, varianta care se vede tot mai des vara aceasta are deja un nume clar: strawberry milkshake nails. Vorbim despre acel roz foarte pal, delicat, inspirat de culoarea unui milkshake de căpșuni, care a început să apară inclusiv pe mâinile unor vedete la evenimente mari.

Mai precis, nuanța stă exact între un roz-bej pastelat, de tip baby-pink, și un lac alb lăptos. Asta o face mai blândă decât un roz clasic intens și mai caldă decât tendința coconut latte nails, care mergea pe un alb translucid și lucios. Dacă îți plac unghiile neutre, dar simți că vrei ceva mai flatant pentru piele și mai puțin „steril”, aici e diferența care contează.

De ce prinde atât de bine? Pentru că nu te obligă la un singur stil. Poți s-o porți cu jeanși și tricou alb, cu rochii vaporoase, la birou, la un eveniment sau în vacanță. Și, sincer, e genul de manichiură care arată îngrijit chiar și când ți-ai construit ținuta în grabă.

La nivel de inspirație, tendința nu vine dintr-un colț obscur al internetului. Aja Naomi King, Laura Dern și Bella Hadid au fost văzute anul acesta cu manichiuri roz pal la Festivalul de Film de la Cannes. Victoria Beckham și fiica ei, Harper, au ales manichiuri roz-cenușii asortate pentru ceremonia lui David Beckham de pe Hollywood Walk of Fame. Iar Selena Gomez poartă frecvent această nuanță, aplicată de nail artistul Tom Bachik.

Manichiura delicată, dar versatilă

Partea bună la strawberry milkshake nails este că nu rămâne blocată în zona de „manichiură cuminte”. Baza roz-lăptoasă se combină foarte bine cu finisaje care sunt deja în tendințe: metalic, cat-eye și chrome. Asta înseamnă că poți porni de la o nuanță discretă și să o duci fie spre elegant, fie spre glossy modern, fără să schimbi complet ideea.

Dar merge și în direcția opusă. Dacă ești genul care preferă unghii cât mai naturale, poți cere o textură jelly, pentru un efect foarte delicat. Rezultatul e translucid, fin și mai lejer vizual decât o acoperire opacă. Pe unghii scurte, arată proaspăt. Pe unghii medii, dă acel aer atent îngrijit fără să pară prea lucrat.

Cum să obții nuanța perfectă la salon

Denumirea sună simpatic, numai că la salon nu toate rozurile pal sunt la fel. Ca să ajungi aproape de efectul văzut în tendință, descrierea utilă este aceasta: roz-bej pastelat amestecat cu alb lăptos. Nu un roz bombon, nu un nude rece, nu alb simplu. Dacă tehniciana lucrează din mostre, uită-te după un ton care pare „lapte cu puțin roz”, nu după unul care bate spre piersică sau mauve.

Și mai e un detaliu care te ajută: spune de la început dacă îl vrei opac, translucid sau jelly. Aici se schimbă complet efectul final. Varianta opacă e mai lustruită și mai sofisticată. Cea jelly e mai discretă și mai ușor de purtat zi de zi.

Potrivit Vogue, tocmai acest echilibru dintre baby-pink și milky white face din strawberry milkshake nails una dintre cele mai purtabile manichiuri ale verii. Pe scurt, nu e un trend care cere o personalitate anume. Se adaptează ușor și dacă porți ținute minimaliste, și dacă îți plac accesoriile sau machiajul mai vizibil.

Adaptarea manichiurii la stilul personal

Dacă porți mult auriu, încearcă un accent metalic foarte fin peste baza roz-lăptoasă. Dacă îți place o manichiură mai jucăușă, un finish chrome schimbă imediat tonul și o face mai actuală. Iar dacă vrei ceva mai interesant decât simplul roz lucios, dar tot discret, efectul cat-eye poate adăuga profunzime fără să încarce unghia.

Și varianta cea mai sigură rămâne una simplă: strawberry milkshake nails purtată curat, fără model, cu luciu frumos. E exact acel tip de manichiură care nu concurează cu inelele, cu hainele sau cu bronzul de vară, ci le pune în valoare.

Pentru multe dintre noi, asta contează enorm. Nu schimbi manichiura la două zile, așa că o nuanță care merge cu aproape orice te scutește de multă bătaie de cap.

De ce este populară acum, după coconut latte nails

Dacă ți se pare că ai mai văzut ceva asemănător, ai dreptate. Înainte de strawberry milkshake nails, vara a venit cu coconut latte nails, acel alb lăptos, translucid și lucios, inspirat de laptele de cocos dintr-un latte rece. Noua versiune păstrează aceeași idee de unghii curate și luminoase, doar că adaugă un strop de roz care încălzește tot aspectul.

Iar asta face diferența mai ales dacă simți că albul simplu te spală puțin pe mâini sau pare prea rece. Strawberry milkshake nails înmoaie contrastul și arată mai blând, păstrând aceeași estetică de îngrijit, fresh, de vară.

Manichiura perfectă pentru toată vara

Nu toate trendurile de beauty sunt practice. Acesta chiar este. Îți oferă o bază neutră, dar mai interesantă decât nude-ul clasic, merge cu finisaje moderne dacă ai chef de ceva nou și funcționează inclusiv în varianta foarte discretă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să alegi între „prea simplu” și „prea mult”.

Dar dacă ar fi de reținut un singur lucru, acesta e cel mai util: la salon cere un roz-bej pastelat amestecat cu alb lăptos, iar dacă vrei efectul cel mai fin, mergi pe finish jelly. Acolo stă, de fapt, tot farmecul tendinței.