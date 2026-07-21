Subiectul reprezentării LGBTQ+ în jurul „Love Island USA” se redeschide, după ce Amora Robinson, concurentă în rolul de „Casa Amor Bombshell”, a spus vineri, 17 iulie, într-un livestream pe TikTok că este bisexuală și că declarațiile ei despre asta nu au fost difuzate.

În 2023, Johnnie Garcia și Kassy Castillo au avut o scurtă legătură romantică și au format primul cuplu de același sex din istoria versiunii americane a emisiunii. Acum, Amora aduce o altă discuție, mai puțin despre ce s-a văzut pe ecran și mai mult despre ce ar fi rămas în afara montajului.

Dacă te uiți la astfel de formate, aici e și miza reală: nu doar cine cu cine s-a cuplat în vilă, ci cât de apropiată e povestea televizată de experiența trăită de concurenți. Amora a negat direct un zvon conform căruia s-ar fi prefăcut a fi heterosexuală ca să poată participa la emisiune.

În intervenția ei de pe TikTok Live, concurenta a spus clar că orientarea ei sexuală nu a fost niciodată un secret.

„Dacă ies cu fete? Dragilor, sunt bi, nu a fost niciodată un secret.” -40% Costum de baie intreg cu bretele ajustabile - Portocaliu stins Cumpără acum

Tot ea a explicat că a vorbit despre asta de mai multe ori în timpul filmărilor, dar momentele respective nu au apărut în varianta văzută de public. Cum relatează Cosmopolitan, Amora a mai spus că a încercat să lege conexiuni și cu alți băieți în afara lui Sincere Rhea la Casa Amor, însă nici acele interacțiuni nu au fost arătate.

„Stați, trebuie să clarific asta. Nu m-am infiltrat în Vilă ca lesbiană. Sunt bi, oameni buni, și chiar am spus-o de mai multe ori în emisiune, doar că nu a fost difuzat. La propriu.”

De aici vine și întrebarea pe care, sincer, multe dintre noi ne-o punem imediat: cât de autentică mai e imaginea unui reality-show când o parte din identitatea unui concurent nu ajunge la public? În cazul Amorei, nu există deocamdată o reacție oficială a producătorilor „Love Island USA” la aceste afirmații și nici nu se știe ce impact au avut declarațiile asupra celorlalți concurenți.

Amora Robinson și scenele tăiate din „Love Island USA”

Când un concurent spune după emisiune că anumite discuții importante au fost eliminate, detaliul acesta schimbă felul în care privești tot parcursul lui în show. În cazul Amorei Robinson, două lucruri contează concret: faptul că și-a asumat public bisexualitatea pe TikTok, vineri, 17 iulie, și faptul că susține că a încercat să construiască mai multe conexiuni decât cele văzute la TV.

Cu alte cuvinte, când urmărești relațiile dintr-un format de genul acesta, merită să separi povestea editată de experiența pe care concurentul spune că a trăit-o. Asta face diferența dintre un personaj TV și o persoană reală, iar diferența se simte.

Experiența personală în show-urile TV ce susține concurenta

Amora a spus și că felul în care își prezintă povestea îi aparține, după experiența din emisiune.

„Cu toții am trecut printr-un experiment social nebun la sfârșitul zilei, iar experiența mea îmi aparține. Experiența tuturor celorlalți le aparține, și așa am ales eu să vă prezint vouă experiența mea.”

Declarația Amorei, făcută vineri, 17 iulie, redeschide discuția despre reprezentarea autentică în „Love Island USA”, după precedentul din 2023, când Johnnie Garcia și Kassy Castillo au format pentru scurt timp primul cuplu de același sex din istoria emisiunii.