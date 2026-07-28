Copiii care par să vadă perfect sunt adesea cei pentru care părinții amână cel mai ușor controlul oftalmologic. Medicul oftalmolog Monica Pop avertizează că orice copil are nevoie de un consult la 3 ani, cel târziu la 4 ani, chiar și când nu există semne îngrijorătoare.

Vârsta de 6 ani este limita la care medicul se referă pentru recuperarea vederii. Problemele descoperite și netratate după acest prag pot lăsa copilul cu un handicap vizual definitiv, iar acest lucru nu se rezumă doar la ochelari sau la un disconfort trecător, ci influențează întreaga sa viață de adult și profesiile pe care le va putea urma.

„orice copil necesită un consult oftalmologic la vârsta de 3, maximum 4 ani chiar dacă pare perfect. sunt însă copii care nu văd (sau văd prost) cu un ochi, dar sunt adaptați așa și nu știu să spună. dar par a fi normali oftalmologic. este frecvent și foarte periculos pentru ochii copilului.”, a avertizat Monica Pop, medic oftalmolog.

Aici apare o situație ce poate induce în eroare multe familii. Copilul vede bine cu un ochi, celălalt compensează, iar el nu are cum să explice că ceva nu e în regulă sau crede că așa vede toată lumea.

Monica Pop menționează că tratamentul există dacă problema este descoperită la timp. Acesta poate implica ochelari, ocluzie personalizată (acoperirea unui ochi) sau exerciții zilnice. Deși durata ori costurile nu sunt detaliate, mesajul medicului este foarte clar: fereastra utilă este până la 6 ani, nu după.

„Vederea se poate recupera exclusiv până la vârsta de 6 ani. Dacă nu se descoperă și nu se tratează la timp, copilul rămâne cu handicap vizual definitiv. Ceea ce îi va marca întreaga viață și îl va împiedica să facă multe meserii”, a explicat Monica Pop, medic oftalmolog.

Semnele care nu suportă amânare

Strabismul, chiar și cel minor, este o urgență. Același lucru este valabil și pentru ochii mari, corneea mare, pupila albă, ochii roșii sau orice traumatism ocular. În aceste cazuri, nu este vorba despre un control preventiv la 3-4 ani, ci despre un consult cât mai rapid.

Istoricul familial contează, sau lipsa lui. Medicul atrage atenția că afecțiunile oculare pot apărea și în familii fără probleme anterioare, prin mutații genetice. Prin urmare, liniștea dată de ideea „la noi nu a fost cazul” poate fi înșelătoare.

„Dacă mai sunt și probleme de vedere în familie, trebuie știut că procentul de moștenire este mare. Atenție: dacă nu sunt niciun fel de probleme oftalmologice în familie, este foarte greșit să se creadă că un copil nu are nimic. Dimpotrivă, poate avea orice afecțiune, apar mutații genetice și așa apar primele cazuri de afectări oculare”, a spus Monica Pop, medic oftalmolog.

Potrivit Cancan, apelul medicului vine exact pentru situațiile în care copilul pare sănătos, iar părintele nu are un motiv evident să programeze consultul. Aici riscul este cel mai mare, lipsa semnelor vizibile neînsemnând absența unei probleme.

Nou-născutul prematur și bebelușul cu secreție la ochi au nevoie de reacții diferite

Prematurii intră într-o categorie separată și urgentă. Monica Pop solicită consult oftalmologic obligatoriu pentru orice nou-născut prematur, pentru a depista și trata la timp retinopatia de prematuritate, o cauză de orbire.

„Cereți obligatoriu consult oftalmologic la orice nou-născut prematur, pentru a nu rămâne nevăzător, așa cum determină retinopatia de prematuritate nedescoperită și netratată la timp”, a avertizat Monica Pop, medic oftalmolog.

La polul opus, secreția abundentă la ochi la un nou-născut nu indică automat infecție. Când ochiul nu este roșu, medicul recomandă să nu se aplice picături cu antibiotic, ci doar ser fiziologic și ștergere cu comprese sterile de la farmacie. Cauza este de obicei obstrucția canalului lacrimo-nazal.

„Dacă nou-născutul are secreție abundentă la ochi, dar ochiul nu este roșu, nu îi puneți picături cu antibiotic. Nu este o infecție, ci o secreție mecanică provocată de obstrucția canalului lacrimo-nazal. Numai ser fiziologic și ștergeți exclusiv cu comprese sterile de la farmacie”, a precizat Monica Pop, medic oftalmolog.

Diferența este importantă. Un prematur necesită obligatoriu control oftalmologic, iar un bebeluș cu secreție, dar fără roșeață, are nevoie de îngrijire locală corectă și de evitarea unui tratament greșit.

Ce urmează

Monica Pop subliniază că medicii de familie și pediatrii ar trebui să trimită sistematic copiii la consult oftalmologic și să noteze această recomandare în fișa copilului, solicitând semnătura părintelui în caz de refuz. Recomandarea de control anual este valabilă și pentru adulți, inclusiv când nu există simptome. Pentru copii, termenul concret care nu trebuie ratat rămâne consultul la 3 ani, maximum 4 ani, iar orice semn de alarmă cere prezentare imediată.