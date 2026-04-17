Actrița Christina Applegate, în vârstă de 54 de ani, ar fi fost internată într-un spital din Los Angeles la sfârșitul lunii martie, conform unor rapoarte recente. Vestea vine în contextul luptei sale continue cu scleroza multiplă, boală cu care a fost diagnosticată în 2021.

Mister în jurul stării de sănătate

Iar reprezentanții vedetei mențin o tăcere aproape completă. Nu este clar dacă presupusa internare are vreo legătură cu afecțiunea sa neurologică. Contactat pentru o declarație, un purtător de cuvânt a oferit un răspuns mai degrabă evaziv: „Nu am niciun comentariu despre faptul dacă este în spital sau despre tratamentele ei medicale. Are un istoric îndelungat de afecțiuni medicale complicate despre care a vorbit deschis, așa cum se vede în memoriile și în podcastul ei”.

Devotament de mamă, dincolo de durere

Până la urmă, dincolo de zvonuri, stă realitatea zilnică a actriței, una marcată de provocări constante. Chiar în luna februarie, Christina a dezvăluit că este țintuită la pat din cauza durerilor persistente. Și totuși, face eforturi supraomenești pentru fiica sa de 15 ani, Sadie. Într-un interviu pentru People, Applegate a mărturisit că, în ciuda suferinței, face tot posibilul să o ducă personal la școală și la alte activități.

„Vreau să o duc, este lucrul meu preferat. Este singurul moment pe care îl avem doar pentru noi,” a spus ea. Efortul este, însă, mare. „Îmi spun: ‘Doar du-o în siguranță și întoarce-te acasă ca să te poți băga din nou în pat.’ Și asta fac.”

„O călătorie ciudată” – anunțul diagnosticului

V-ați întrebat vreodată cum primește o vedetă de la Hollywood un astfel de diagnostic? Christina Applegate a ales să fie complet transparentă cu publicul ei. În august 2021, ea a anunțat vestea pe X (fostul Twitter) printr-un mesaj emoționant, dar plin de umorul său caracteristic: „Bună, prieteni. Acum câteva luni am fost diagnosticată cu SM. A fost o călătorie ciudată. Dar am avut mult sprijin de la oameni pe care îi cunosc și care au și ei această afecțiune. A fost un drum dificil. Dar, așa cum știm cu toții, drumul continuă. Dacă nu îl blochează vreun idiot,” a scris actrița.

Mesajul ei a continuat pe aceeași notă sinceră. „Așa cum a spus unul dintre prietenii mei cu SM: ‘Ne trezim și facem ceea ce trebuie.’ Asta fac și eu. Așa că acum vă cer intimitate. Mulțumesc.”

O sinceritate dezarmantă.

De la Kelly Bundy la memorii despre boală

Dar pentru milioane de fani, Christina Applegate rămâne emblematica Kelly Bundy din serialul de comedie „Familia Bundy”, rol pe care l-a jucat între 1987 și 1997. Pe plan personal, este căsătorită din 2013 cu muzicianul olandez Martyn LeNoble, alături de care o are pe fiica sa, Sadie.

Recent, actrița a lansat și o carte de memorii, intitulată „You With the Sad Eyes”, în care detaliază atât cariera sa de la Hollywood, cât și lupta personală cu scleroza multiplă (o afecțiune despre care a vorbit mereu deschis).