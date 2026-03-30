Lantul de restaurante Chipotle a anuntat o promotie de scurta durata, denumita „Double Protein Power Hour”, destinata exclusiv membrilor programului sau de loialitate. Pe 13 iunie, intre orele 15:00 si 17:00, clientii pot primi gratuit o portie dubla de proteine la comenzile plasate online, folosind un cod special.

Cum functioneaza promotia?

Mecanismul este destul de simplu. Clientii care sunt membri Chipotle Rewards trebuie sa plaseze o comanda prin aplicatia mobila sau direct pe site-ul Chipotle.com. La finalizarea comenzii, in intervalul orar mentionat, acestia trebuie sa introduca codul „POWERHOUR” pentru a beneficia de oferta.

primesti dublu la carne sau la optiunile vegetariene fara niciun cost suplimentar. Oferta este valabila o singura data per tranzactie si se aplica la ora locala a fiecarui restaurant in parte.

Parteneriatul din spatele ofertei

Initiativa nu este una izolata, ci vine in contextul unui parteneriat cu Creator’s League, o liga de baschet stradal. Chipotle a devenit primul sponsor oficial din istoria acestei competitii. Chris Brandt, Chief Brand Officer la Chipotle, a explicat legatura dintre mancare si sport.

„Chipotle este combustibilul de antrenament preferat al sportivilor și suntem încântați să oferim fanilor noștri șansa de a obține ‘câștiguri duble’ în timpul finalelor Creator’s League,” a declarat acesta.

O miscare de marketing inteligenta.

Iar promotia este gandita sa coincida cu finala ligii, maximizand astfel vizibilitatea ambelor branduri. V-ati gandit vreodata cum o simpla oferta la mancare poate fi legata de un eveniment sportiv? Ei bine, iata un exemplu concret.

Ce spun specialistii in nutritie?

Dar este, pe bune, o alegere sanatoasa? Se pare ca da, cel putin recuperarii dupa efort. Dr. Chris Mohr, membru in Consiliul de Sanatate si Wellness al Chipotle, sustine beneficiile unei astfel de mese pentru persoanele active.

„O porție dublă de proteine de la Chipotle este o masă fantastică pentru sportivi. Este o sursă completă de proteine, furnizând aminoacizii esențiali necesari pentru repararea și creșterea musculară. În plus, este o modalitate excelentă de a te realimenta după un antrenament dificil și de a sprijini recuperarea,” a precizat Dr. Mohr.

Mesajul este clar: mai multe proteine ajuta la refacerea muschilor, un aspect de baza pentru oricine face sport, de la amatori la profesionisti. Iar Chipotle (care are peste 40 de milioane de membri in programul Rewards) mizeaza puternic pe aceasta asociere cu un stil de viata activ.