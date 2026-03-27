Fiecare utilizator de internet se confruntă cu o decizie majoră, deși adesea luată în grabă: ce faci cu fereastra despre cookie-uri? Google explică transparent că folosește cookie-uri și date pentru o serie de scopuri precise, de la funcționarea serviciilor sale până la personalizarea reclamelor pe care le vedem zilnic. alegerea nu e deloc banală.

Ce face Google cu datele tale?

La prima vedere, scopurile declarate par pur tehnice. Compania spune că folosește datele pentru a „livra și menține serviciile Google”, dar și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzului”. Practic, asigură buna funcționare a tot ce înseamnă motor de căutare, hărți sau e-mail.

Dincolo de mentenanță, un alt scop major este acela de a „măsura interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestora”. Aici lucrurile devin mai interesante, pentru că datele noastre de navigare ajută la modelarea viitoarelor produse și funcționalități.

Recomandari Google te pune sa alegi din 2 optiuni ce se intampla cu datele tale personale

Opțiunea „Acceptă tot” și personalizarea totală

Dacă alegi opțiunea „Acceptă tot”, îi oferi companiei permisiunea de a folosi cookie-uri și în scopuri suplimentare. Și aici intrăm în zona de marketing și dezvoltare. Mai exact, datele tale vor fi folosite pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”, dar și pentru a „livra și măsura eficiența anunțurilor”.

V-ați întrebat vreodată de ce vedeți reclame la produse despre care tocmai ați vorbit sau căutat? Răspunsul stă în aceste permisiuni. Alegând să accepți tot, Google va putea să îți „afișeze conținut personalizat, în funcție de setările dvs.” și, fireste, să îți „afișeze anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”. Conținutul personalizat se bazează pe „activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările Google anterioare” (adică istoricul tău de căutări).

Ce se întâmplă dacă alegi „Respinge tot”?

În schimb, dacă optezi pentru „Respinge tot”, Google precizează clar că „nu va folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”. Asta înseamnă că nu va mai folosi datele tale pentru dezvoltarea de noi servicii sau pentru personalizarea avansată a reclamelor.

Recomandari Google te pune sa alegi intre doua optiuni pentru datele tale personale

Dar asta nu înseamnă că nu mai vezi reclame.

Pur și simplu, conținutul și anunțurile nu vor mai fi personalizate. Ele vor fi influențate de factori mai generali, cum ar fi „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs. generală”. Pe bune, e o diferență majoră între o reclamă bazată pe istoricul tău din ultima lună și una bazată pe ce citești în acest moment.

Dincolo de butoanele principale

Numai că nu totul e alb sau negru. Există și o a treia cale, cea a butonului „Mai multe opțiuni”. Acesta le permite utilizatorilor să vadă informații suplimentare și să își gestioneze setările de confidențialitate în detaliu. Iar pentru cei care vor control total, compania pune la dispoziție oricând portalul g.co/privacytools.

Recomandari Google explică cele 2 opțiuni pentru datele tale și ce se întâmplă când le accepți

Un detaliu interesant este că Google menționează și folosirea datelor pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”. Asta arată un nivel de granularitate care merge dincolo de simpla livrare de publicitate, atingând zona de siguranță și conformitate legală.