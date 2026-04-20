Te-ai uitat vreodată la ceas după un antrenament intens și ai simțit că ceva nu e în regulă? Ai tras tare, dar cifrele arată o recuperare slabă și suspect de puține calorii arse. Ei bine, nu e doar o impresie: ceasurile inteligente și brățările de fitness pot greși estimarea caloriilor consumate cu peste 20%, iar acesta este doar începutul listei de erori.

Milioane de oameni din întreaga lume le folosesc zilnic, iar aceste dispozitive au ajuns să ne modeleze percepția despre sănătate și efort fizic. Numai că, în spatele interfeței prietenoase, multe dintre metricile afișate sunt simple estimări, nu măsurători directe.

Caloriile arse, o estimare grosolană

Urmărirea caloriilor este una dintre cele mai populare funcții, însă acuratețea lasă mult de dorit. Dispozitivele purtabile pot subestima sau supraestima cheltuielile energetice cu peste 20%. Erorile devin și mai mari în cazul anumitor activități, cum ar fi antrenamentele de forță, ciclismul sau exercițiile de tip HIIT (high-intensity interval training).

Și de ce contează asta? Pentru că, nu de puține ori, oamenii folosesc aceste cifre pentru a-și ghida alimentația. Dacă ceasul tău supraestimează caloriile arse, ai putea crede că trebuie să mănânci mai mult decât ai nevoie, ceea ce ar putea duce la creșterea în greutate. Invers, o subestimare te-ar putea face să mănânci prea puțin, afectându-ți negativ performanța sportivă.

Nici pașii și pulsul nu sunt exacte

Numărul de pași este un indicator bun pentru activitatea fizică generală, dar nici aici lucrurile nu stau perfect. Ceasurile inteligente pot subestima numărul de pași cu aproximativ 10% în condiții normale de exercițiu. Iar acuratețea scade și mai mult în activități precum împingerea unui cărucior de copil, căratul greutăților sau mersul cu o mișcare limitată a brațelor, deoarece ceasurile se bazează fix pe mișcarea brațului pentru a înregistra pașii.

Pe de altă parte, ritmul cardiac este estimat cu ajutorul unor senzori care măsoară modificările fluxului sanguin la încheietura mâinii. Metoda este destul de precisă în repaus sau la intensități scăzute, dar devine tot mai puțin fiabilă pe măsură ce crește intensitatea exercițiului. Mișcarea brațului, transpirația, nuanța pielii și cât de strâns porți ceasul pot influența măsurătoarea. Asta poate fi o problemă reală pentru cei care își ghidează antrenamentele după zonele de ritm cardiac, unde chiar și erori mici te pot face să te antrenezi la o intensitate greșită.

Mitul somnului și al recuperării

Aproape orice smartwatch de pe piață îți oferă un „scor de somn” și îți împarte noaptea în etape de somn ușor, profund și REM. Stai puțin, cum vine asta? Standardul de aur pentru măsurarea somnului este polisomnografia (un test complex de laborator care înregistrează activitatea creierului). Ceasurile, în schimb, estimează somnul folosind mișcarea și ritmul cardiac.

Asta înseamnă că pot detecta rezonabil de bine dacă dormi sau ești treaz, dar sunt mult mai puțin precise în identificarea etapelor somnului. Deci, chiar dacă ceasul tău spune că ai avut un „somn profund slab”, s-ar putea ca realitatea să fie alta.

Si astfel ajungem la scorurile de „pregătire” sau „recuperare”, bazate pe variabilitatea ritmului cardiac (HRV) și pe scorul de somn. Problema e că majoritatea acestor metrici se bazează pe două măsurători imprecise, rezultând un indicator final care s-ar putea să nu reflecte deloc starea ta reală. din acest motiv, ai putea sări peste un antrenament doar pentru că așa spune ceasul, chiar dacă tu te simți perfect capabil.

Fitness-ul tău real vs. VO₂max de pe ceas

Majoritatea dispozitivelor estimează și VO₂max, un indicator al condiției tale fizice maxime, reprezentând cantitatea maximă de oxigen pe care corpul tău o poate utiliza în timpul efortului. Cea mai bună metodă de măsurare implică purtarea unei măști care analizează oxigenul inspirat și expirat.

Ceasul tău nu poate face asta. El doar estimează valoarea pe baza ritmului cardiac și a mișcării.

Cifrele pot fi, deci, înșelătoare.

Studiile arată că ceasurile inteligente tind să supraestimeze VO₂max la persoanele mai puțin active și să îl subestimeze la cele cu o condiție fizică bună. Așa că numărul de pe ecran s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu nivelul tău real de fitness.

Ce e de făcut, până la urmă?

E drept că datele de pe smartwatch sunt predispuse la erori, dar asta nu înseamnă că sunt complet inutile. Aceste dispozitive sunt încă utile pentru a urmări tendințele generale în timp, însă nu ar trebui să acorzi atenție fluctuațiilor zilnice sau cifrelor specifice.

Cel mai important este să fii atent la cum te simți, la cum performezi și la cum te recuperezi. Până la urmă, senzațiile tale sunt probabil un indicator mult mai bun decât ce îți arată un ecran mic de la încheietură.